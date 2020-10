Znakovi Zodijaka od najmračnijeg do najsvjetlijeg uma – Nikada ne biste rekli ko je Car Tame!

1. Strijelac

Ako zajedno stavite u sobu nekoliko osoba u znaku Strijelca, one ne samo da će se slagati, već će na kraju naći zajednički interes u nekoj mračnoj temi. Strijelac je najveći idealist zodijaka, ali možda i zato što im vladavina počinje tijekom zime, oni imaju prirodnu sklonost hladnim i mračnim stvarima.

Ako mislite da imate jezive misli, Strijelac – “Car tame” je vjerojatno imao tu misao kad je imao tri godine 🙂

2. Vaga

Jedina stvar koja je mračnija od Vage je prostorija puna osoba u znaku Strijelca, a Vaga bi u tu sobu ušla s veseljem i ubojitim smješkom. Vaga je fanatična; ona voli užurbanost koju uzrokuje strah i estetiku mitskih čudovišta.

Kreativna je i ljubazna i skriva svoju tamu vrlo dobro, što je čini jednim od znakova zodijaka s najmračnijim umom.

3. Jarac

Vaš znak predstavlja koza pa je teško to ne povezati s nečim vražijim 🙂

Istina je, Jarac je osoba koja ima jako izražene mračne sklonosti.

Zabave na temu vampira i čudovišta?

Vaš veliki broj gostiju sastojat će se od razigranih Jaraca, koji se kreću u sjeni, igrajući ulogu svog srca.

4. Bik

Osobnost Bikova tamu dovodi na drugu razinu. Oni ipak nisu mračni sanjari, već su doista osobe koje samosažaljenje pretvaraju u jedno vrlo mračno mjesto.

Zlovoljan stav im je modni izričaj, a najviše od svega ih zabavljaju misli o samoubojstvu.

5. Škorpion

Uvijek mračan, Škorpion je također solo igrač i voli postaviti svoj svijet na način da može predvidjeti stvari, poput zamke.

Potjera je ono što je važno, ubojstvo je dobra stvar, ali kada Škorpion želi nešto i postane opsjednut time, obično je to mračna stvar i obično uključuje njegovu najdražu osobu. Njihova tama se odnosi na ego i pobjedu.

6. Djevica

Djevica je analitičar po prirodi i može iskoristiti tu sposobnost da shvati stvari i uništi svoj život zbog toga. Njena tama dolazi u obliku kojem se ne može predvidjeti kraj. Ako joj nešto smeta, postaje nemilosrdna.

I dok to može biti vrlo dobra osobina, njen mrak se opet obično očituje kao autodestruktivno ponašanje.

7. Vodenjak

Vodenjak vas potajno prosuđuje. Ljubomoran je i ta ljubomora potencira njegovu tamnu stranu. Oni su natjecateljski raspoloženi, ali su i pasivno-agresivni – i iako je njegov um sposoban za mnoge mračne i jezive stvari, nikad to nećete znati jer on ne želi da to primijetite.

Njegova tama živi u njegovom osuđivanju.

8. Blizanci

Ne žele svi podijeliti svoje mračne misli, ali Blizanac će se prepustiti i pokazat će otvoreno svoje raspoloženje. Njegova tama je u njegovu stavu, a ponekad ne može kontrolirati svoju ljutnju.

Blizanci nisu duboko mračni ljudi, ali su promjenjivog raspoloženja i razdražljivi, a njihova raspoloženja su zarazna.

9. Ribe

Mračna strana Ribe manifestira se u njenoj ulozi žrtve i u tome koliko je možete žaliti u svakom trenutku.

One nisu osobito maštovite u smislu mračnih misli, ali su majstori kada je potrebno sebe staviti u centar pažnje.

10. Ovan

Ovan se trudi biti mračan, ali uvijek shvati da puno više može postići s opuštenijim i veselijim stavom. Ovan je zbog svog vladara – planete Mars, povezan s ratom.

Dakle, Ovan voli svjetlost, ali ne odbacuje ideju masivne, krvave bitke.

. Lav

Kao i Ovan, Lav jednostavno ne može živjeti tamo gdje reflektor ne svijetli. Ne podnose sporedne uloge u životu. On voli svjetlost, život, odobravanje i priznanje.

Nikad nećete vidjeti jednog Lava odjevenog u odjeću crne boje kako se druži s mračnjacima.

12. Rak

Vaš znak je povezan s boravkom kod kuće i to je vrsta osobnosti koju imate. Rak se u osnovi boji mraka. Njega vodi mjesec, ali mjesečeva svjetlost odražava sunce.

Nema vlastite svjetlosti. Rak želi slobodu svjetlosti i kompletno odsustvo mraka, prenosi “Atma“.

