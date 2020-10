Stručnjaci upozoravaju: “Bojler je tempirana bomba u vašem stanu, ako čujete ovaj zvuk bježite”

Danas je u stanu na Čukarici (Srbija) eksplodirao bojler, izbio je požar, a povrijeđeno je 11 osoba, među kojima troje djece. Poznato je da ovakve nesreće često dovode do tragičnih ishoda, a inženjer elektrotehnike i majstor za bojlere Arsen Petrović u razgovoru za medije otkrio je koji je najčešći uzrok eksplozije bojlera.

– Bojler je vrlo prost, sa desne ulazi hladna voda, sa lijeve izlazi topla. Topla voda ide na vrh pošto je lakša, desna cijev je kratka, dok lijeva ide do vrha. Posao sigurnosnog ventila je da ako prokuha bojler, kad se podigne pritisak na više od devet bara, otvori slavinu i izbacuje višak pritiska. Kod nekih proizvođača, u metalnu cijev je ubačena plastična, ona se istopi, pritisak je nabije u sigurnosni ventil i dolazi do ekspolizije jer para nema gdje da izlazi – navodi Petrović.

Inženjer ističe da u slučajevima kada bojler eksplodira, pritisak iznosi preko 30-40 bara, a temperatura pare nevjerovatnih 480 stepeni.

– Neki proizvođači naprave metalne cijevi na ulazu u bojler, oko 15-ak centimetara, pa se onda emajlira, plstificira, ubace plastične cijevčice unutra, pa se zadihtuje. Hajde da je u pitanju neka vrhunska plastika, nego ne trpi ni temperaturu od 100 stepeni, lošeg je kvaliteta. Sto posto je to vodeći uzrok eksplozije bojlera. Dobri proizvođači imaju do vrha metalnu cijev – navodi on.

Petrović je otkrio i kako možemo da prepoznamo da li će bojler uskoro da eksplodira.

– Postoji zvuk, pod pritiskom, čuje se kao lonac sa poklopcem, skakuće, trese se cijeli bojler. Mora da se čuje – ističe on.

Majstor za bojlere je ispričao i šta u tom slučaju treba da uradimo.

– Prvo se gasi bojler, zatim se otvara slavina za toplu vodu i onda se tek bježi napolje. Počinje da šiklja pregrijana para, a zatim voda. To je jedino što u tom trenutku može da se uradi, poslije se zove majstor – podvlači Petrović.

On savjetuje da se pre kupovine bojlera obavezno kosultujte se sa majstorom, a navodi da mjesto na kom je postavljen bojler ne može da utiče niti predupredi nesreću.

Sa Petrovićem je saglasan i vodoinstalater Aleksandar Stanković.

– Nesreća ne može da se izazove time kako je pozicioniran bojler. One se često događaju kada zakaže sigurnostni ventil. Kamenac nikako ne može da izazove nesreću – navodi Stanković.

On ističe da je servisiranje bojlera potrebno barem na 6 mjeseci.

– Treba bar na 6 mjeseci servisirati bojler – čišćenje kamenca, pregledanje termostata. Takođe, bojler ne treba do kraja uključivati – na trojku, treba bar stepen ispod, jer može doći do naduvavanja i eksplozije – kaže vodoinstalater, prenosi “Objektiv“.

