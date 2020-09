Učitelj iz Francuske zbog tetovaža dobio otkaz u vrtiću jer su ga se djeca bojala

Danas ponovo podučava djecu i tvrdi da ga učenici nakon početnog šoka brzo prihvate takvog kakav jeste.

“Svi moji učenici i njihovi roditelji uvijek su bili zadovoljni jer su me upoznali i znaju da nisam neko čudovište. Kada me ljudi vide izdaleka, uvijek pretpostave najgore”, rekao je Helaine, koji je procijenio da je do sada proveo oko 460 sati pod iglom za tetoviranje, piše People.

Prošle godine je podučavao djecu u osnovnoj školi “Docteur Morere” u Palaiseauu, predgrađu Pariza, kada su se roditelji trogodišnjeg djeteta žalili upravi škole. Rekli su da je njihov sin, kojeg nije poučavao Helaine, imao noćne more nakon što ga je vidio.

Nekoliko mjeseci kasnije iz ove škole su ga obavijestili da više neće podučavati djecu, prenosi “Klix“.

“Mislim da je odluka koju su donijeli bila prilično tužna”, rekao je Helaine.

Portparol škole rekao je da su se s Helaineom dogovorili da više ne predaje u vrtiću.

Uprkos takvim problemima, Helaine ne odustaje od svog poziva.

“Ja sam učitelj u osnovnoj školi i volim svoj posao”, rekao je.

Počeo se tetovirati u 27. godini kada je, dok je predavao u privatnoj školi u Londonu, imao, kako je kazao, egzistencijalnu krizu. Od tada mu je tetoviranje strast.

