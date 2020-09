Jedan pogled u ženin ormar otkrio mi je njenu MRAČNU TAJNU I SADA NE MOGU DA DOĐEM SEBI

– Pronašao sam kod svoje supruge neke igračke za seks. Kada sam je davno pre pitao hoćemo li ih isprobati nije bila za to, a sada odjednom ima svoje – bez mog znanja – napisao je suprug.

– Zanima me koliko dugo ih koristi… Volio bih da me je prvo pitala da li mi to smeta, ako je već promenila mišljenje o tome. Mogli smo ih uostalom zajedno kupiti. Brine me to i osećam se loše, možda je više ne mogu zadovoljiti – požalio se anonimni 44-godišnjak psihoterapeutkinji na svoju tri godine mlađu suprugu, a ona mu je savjetovala da o svemu otvoreno porazgovaraju, prenosi informer.

