Niste li zadovoljni sek*ualnim životom, isprobajte ‘svjesni se*s‘: Novi trend zvuči zanimljivo, evo zašto bi ga i kako trebali usvojiti

Najprije smo istražili čemu uopće sad takva novotarija, a objašnjenje će biti blisko (nadajmo se i korisno) svima kojima je, kako se to kaže, teško izići iz vlastitih misli. Znate ono kad radite nešto, a mislite o nečem sasvim drugom. Osobito ako je to drugo nešto što vas ometa da uživate u prvom, a prvo je seks…

Svjesni seks, pažljivi seks, usredotočeni seks, tako bismo nekako mogli prevesti taj termin, no možda nam i dalje neće biti baš jasno o čemu se točno radi. A trebalo bi nam biti jasno i trebali bismo ga prakticirati, poručuju nam ne samo raznorazni seks-gurui i terapeuti, nego i psiholozi. Pa da vidimo u čemu je zapravo stvar.

Terapeuti uporno ponavljaju kako u spavaću sobu ne treba unositi svakodnevne probleme i emocionalnu prtljagu kako nam ne bi utjecali na seksualno zadovoljstvo, bili mi tog djelovanja svjesni ili ne, no taj je savjet mnogima vrlo teško poslušati. I tako je osmišljen mindful seks. Iz naziva je već jasno kako takav seks ima veze s mindfulnessom, praksom održavanja pažnje na aktivnosti koju upravo obavljamo, što, tvrde zagovornici ove tehnike, ima brojne pozitivne učinke, a smanjenje stresa samo je jedna od njih.

– Pažljivi ili svjesni seks je praksa prisutnosti u fizičkim, emocionalnim, psihološkim i erotskim procesima u tijelu i postala je praktično rješenje za mnoštvo problema vezanih uz seks. Može nam pomoći da se isključimo s negativnih obrazaca razmišljanja i uključimo u osjećaje koje naše tijelo doživljava u sadašnjosti – objasnila je za Vouge edukatorica i trenerica za bliskost Georgia Grace.

Psihologinja i seksualna terapeutkinja Ammanda Major kaže, pak, da ovakav seks može pomoći u rješavanju tendencije “bavljenja” drugim stvarima za vrijeme seksa – svakodnevnim problemima, izgledom svog tijela, razmišljanju o nekom drugom, pa i iskušenju da seksu pristupamo kao aktivnosti usmjerenoj prema jednom jedinom cilju. Objasnila je i kako bi trebao izgledati takav seks.

– Trebate biti ljubazni prema sebi, usredotočeni na ono što se događa i da se dobro osjećate u svemu tome, te da to primijetite. Ne razmišljajte o drugim stvarima, isključite ih. Iskorijenite misli o kućanskim poslovima i problemima na poslu i mislite na ono što upravo radite i kako se zbog toga osjećate. Ne lutajte, usmjerite se na stvarne senzacije – objašnjava Major, koja radi s britanskom tvrtkom Relate koja nudi usluge podrške odnosima, uključujući seksualnu terapiju.

U njezin prilog govore istraživanja koja podupiru pažljivi seks. Studija iz 2019. koja je objavljena u Journal of Sex & Marital Therapy otkrila je da su “oni koji prakticiraju usredotočeni seks bili zadovoljniji svojim vezama i seksualnim životom i imali su bolje samopoštovanje”, pri čemu je pažnja imala posebno važnu ulogu u ženskom seksualnom zadovoljstvu, što možda i ne iznenađuje. Osobito se to odnosilo na ublažavanje stresa i anksioznosti vezanih uz seksualnost, do povećane empatije i razumijevanja te veće povezanosti s tijelom i partnerom.

Kako se pokazalo, fokusiranje na zadovoljstvo djeluje i na njegovo povećanje.

– Pomno proživljavanje osjećaja može vam olakšati put do zadovoljenja. Kada osvijestite zadovoljstvo, osjećat ćete se prisutnijima i postat ćete svjesni dinamičnih osjeta koji se javljaju u vašem tijelu. Seksualna pažnja može vam pomoći da regulirate svoje tijelo, a ako ste u vezi, može vam pomoći da se međusobno uskladite – poručila je Grace.

Ovaj je pojam u svojem TED govoru, moć svjesnog seksa, istražila tantrička stručnjakinja Diana Richardson te je objasnila da svijest postignuta ovom praksom jača odnos i intimnost, te da to vrijedi za sve vrste ljubavnih veza, neovisno o seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Baš kao i Georgia Grace, smatra kako će parovi koji se suočavaju s neskladom želja ili sposobnošću postizanja osjećaja zadovoljstva uz pomoć ovakvog načina vođenja ljubavi poboljšati situaciju u spavaćoj sobi.

Kako objašnjava Grace, svjesni seks pomaže partnerima izgraditi uzbuđenje i dostići vrhunac, no također utječe na sveukupno jačanje samopoštovanja, što je presudno za faktor zadovoljstva. Trenerica poručuje i da za vježbanje ovakve prakse partner nije potreban.

– Ponekad je čak korisnije samostalno započeti. To možete učiniti tako što ćete vrijeme i prostor posvetiti samozadovoljstvu bez ciljeva ili podražaja; osjećajte senzaciju od glave do pete, bez žurbe ili dnevnog reda – objašnjava.

Na pitanje kako zapravo početi prakticirati seks s pažnjom Grace odgovara kako, bez obzira na to radi li se samostalnom iskustvu ili iskustvu u paru, treba započeti s jednostavnim tehnikama. Za cilj u početku treba imati osvještavanje obrasca disanja, a potom treba početi istraživati raznolike senzacije koje izazivaju različite vrste dodira i stimulacije.

– Ako istražujete seksualnu pažnju kao par, bilo koju praksu koju radite samostalno možete istražiti zajedno. Podijelite nekoliko pažljivih udisaja, stvorite prostor u kojem se osjećate senzualno i neometano, zagledajte se jedno drugom u oči dok dišete. Ako vam je neugodno, spustite pogled i zatvorite oči i vratite se kad želite – objašnjava Grace kako početi.

Njezin glavni savjet, sačuvan za kraj je: budite znatiželjni.

– Što ste znatiželjniji, to je manja vjerojatnost da ćete seksu pristupati kao sredstvu za postizanje isključivo fizičkog zadovoljenja.

Treba li vam još praktičnih savjeta, istražili smo i to.

1. RAZGOVARAJTE O TOME – PRIJE, NAKON I TIJEKOM

Sve će teći puno “glađe” ako najprije o svemu porazgovarate i ako se budete dogovarali “u hodu”, barem dok se malo ne uvježbate u ovakvom, za vas novom načinu vođenja ljubavi. Iako vam se razgovor u početku možda neće činiti kao seksi ideja, vokaliziranje vaših želja i potreba osnažuje vas, a osjećaj osnaženosti otvara vrata prema slobodi i užitku. Osim toga, razgovor o seksu drži vas fokusiranima na trenutak, na vaše tijelo i na vašeg partnera. Možete naizmjenično opisivati što se upravo događa i kako se zbog toga osjećate, a to može djelovati uzbudljivo. Ne trebate “pričati prljavo” ili koristiti način izražavanja koji vam je stran. Umjesto toga, budite iskreni.

2. RAŠČISTITE UM

Misli koje vam se kovitlaju po glavi, a nemaju veze s onim što se upravo događa, odvlače vam pažnju i smanjuju doživljaj. Iako vam se može činiti da je najbolje pustiti umu da vas intuitivno vodi kroz seksualni čin, to zapravo može biti kontraproduktivno. Umjesto toga, za početak se koncentrirajte na disanje. To će djelovati slično ostalim praksama fokusiranja pažnje, ukrotit će vam misli. Obratite pažnju na senzacije u svom tijelu, cijelom tijelu počevši od nožnih prstiju, i upotrijebite svoja osjetila za promatranje onoga što se događa. Kad se misli pojave, a hoće, ne zadržavajte se na njima, pustite ih da prođu i vratite se sadašnjem trenutku. Usredotočite se na to da ostanete prisutni s partnerom, razmišljajući samo o onome što se točno događa. Neka vas tijelo, a ne mozak, vodi kroz iskustvo.

3. PRAKTICIRAJTE MINDFULNESS I IZVAN SPAVAĆE SOBE

Sve je povezano, a osobito kad se radi o seksualnom aspektu života. Mindfulness u spavaćoj sobi odrazit će se na onu koju prakticirate u drugim trenucima i obrnuto. Kad živimo odvojeno od svojih osjetila i osjećaja, puno je izazovnije biti uistinu prisutan u spavaćoj sobi. Počnite malim koracima – prvih nekoliko minuta dana provedite u tišini ili uz vođenu meditaciju, dok nešto obavljate, koncentrirajte se na disanje i ono što upravo radite, dok jedete, posvetite punu pažnju hrani, okusima, izgledu i teksturama… S vremenom ćete postati uravnoteženiji, što će se, poručuju stručnjaci, itekako odraziti na vaše umijeće ljubavi, prenosi slobodnadalmacija.

Facebook komentari