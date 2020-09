Šta boli koji horoskopski znak?

Ovan

Tijelo: Ovan vlada glavom, očima, ušima, mozgom, kosom i licem. Energija: Predstavlja energiju lidera, onoga tko se zauzima za sebe. Neuravnoteženost: Kad energija nije u ravnoteži, dolazi do glavobolje, migrene, gubitka samopouzdanja, problema s curenjem iz nosa i sinusima. Pojavljuju se i akne, problemi s kožom, ekcem, osip ili gubitak kose.

Super razlozi zašto trebate cijeniti ovaj horoskopski znak u svom životu Iscjeljenje: Izborite se za ono do čega vam je uistinu stalo, nema odustajanja. Ako ste potiskivali svoje želje ili pak previše progovarali iz ega, možda je vrijeme da se to dovede u ravnotežu. Nastojte umiriti um.

Bik Tijelo: Bik vlada vratom, grlom, štitnjačom, mandulama i gornjim dijelom leđa. Energija: Bik predstavlja energiju stabilnosti i dosljednosti. Neuravnoteženost: Pojavljuju se bolovi u gornjem dijelu leđa. Mogući su problemi s vratom, grloboljom i glasnicama. Često se javlja i osjećaj da ste zapeli na mjestu, a prisutan je i strah od promjene ili gubitka. Iscjeljenje: Njegujte praktičan i metodičan pristup životu koji vam daje osjećaj sigurnosti i organiziranosti. Nedostaje li vam utemeljenost ili ste zapeli u situaciji čije rješenje ne vidite, možda je vrijeme da ovo uravnotežite usredotočujući se na područje grla. To možete učiniti pomoću plavih kristala, pjevanja i iskrenih razgovora.

Blizanci Tijelo: Blizanci vladaju umom, mislima, vašom sposobnošću izražavanja te rukama, prstima i ramenima. Energija: Blizanac predstavlja energiju koja se odnosi na slobodu izražavanja i organiziranja vlastitih misli. PROČITAJTE JOŠ Koja je biljka najbolja za vaš dom prema horoskopskom znaku? Neuravnoteženost: Kad je energija izvan ravnoteže, to se manifestira kao rastresenost, zbunjenost, bol u rukama i ramenima. Prisutna je i sklonost prema ogovaranju ili nepromišljenim izjavama. Iscjeljenje: Uravnotežite energiju putem meditacije, boravkom u tišini. Naučite smirivati um i tako se oslobađati misli koje se neprestano ponavljaju.

Rak Tijelo: Rak vlada prsima, grudima, trbuhom i plućima. Energija: Energija Raka usmjerena je na emocije te izražavanje osobne istine i osjećaja. Neuravnoteženost: Emocije su nekontrolirane. Prisutne su česte promjene raspoloženja, iscrpljenost, pretjerana osjetljivost. Javlja se potreba za samoćom i povlačenjem. Često su prisutne bolesti dišnog sustava, kašalj, bolne grudi i traženje utjehe u hrani. Iscjeljenje: Za iscjeljenje su učinkovite vježbe disanja, plivanje, boravak na svježem zraku i lagana tjelovježba.

Lav Tijelo: Lav vlada srcem, kralješcima i gornjim dijelom leđa. Energija: Ona simbolizira unutarnji sjaj, slobodu biti ono što jesi. Neuravnoteženost: Kad je energija Lava izvan ravnoteže, može doći do komplikacija sa srcem (aritmija, infarkt, tlak). Dolazi do poteškoća u izražavanju emocija i zatvorenosti prema ljubavi. Može se i očitovati kao nedostatak samopouzdanja, osjećanja stida ili pojave strahova. Iscjeljenje: U uravnoteživanju energije bilo koji oblik kreativnog izričaja često je od pomoći. To uključuje umjetnost, ples, pisanje, glumu itd. Preporučuje se i joga koja pomaže u otvaranju srca.

Djevica Tijelo: Djevica vlada probavnim sustavom – crijevima, želucem, slezenom. Energija: Energija je zemljana, utemeljena i pomaže u motiviranosti tijekom prevladavanja životnih izazova. Neuravnoteženost: Javljaju se probavni problemi, konstipacija, poremećaji u prehrani, bolovi u želucu, probava je slabija. Prisutni su i kompulzivno razmišljanje, tvrdoglavost te opsesivno ponašanje. Iscjeljenje: Kako bi se uravnotežila energija Djevice, važno je naučiti pustiti i otpustiti neka od očekivanja kojima se opterećujete. Važno je i umiriti um te shvatiti da je i dobro dovoljno dobro. To je najbolje učiniti kroz meditaciju, bavljenje nečim kreativnim uz redovitu tjelovježbu, prenosi “Bljesak“.

Vaga Tijelo: Vaga regulira bubrege, urinarni trakt, kožu, endokrini sustav i lumbalni dio kralježnice. Energija: Energija ovoga znaka usmjerena je na odnose s drugima, pišu 24 sata. Neuravnoteženost: Kad energija Vage nije u ravnoteži, osoba je ili previše ovisna ili se ne da vezati. Češće se javljaju problemi s mjehurom, kao što su infekcije, učestalo mokrenje ili bol u leđima. Izvjesna je i bol u donjem dijelu leđa ili osip. Iscjeljenje: Važno je naučiti kako ostvarivati kompromise koji vas ne oštećuju. Dati i udovoljiti drugima, ali pritom ne zakinuti sebe. Ako je prisutna prevelika ovisnost o vezi i drugima, potrebno je pronaći svoju snagu.

Škorpion Tijelo: Škorpion vlada reproduktivnima sustavom, spolnim organima, crijevima i sustavom organa za izlučivanje. Energija: Energija Škorpiona odnosi se na transformaciju i učenja o tome kako napustiti teška mjesta, otpustiti, mijenjati se kroz životna iskustva. PROČITAJTE JOŠ Ovi horoskopski znakovi obožavaju biti sami Neuravnoteženost: Prisutan je osjećaj zaglavljenosti u problemu ili čak prebrzo donošenje odluka. Može se također manifestirati kao depresija, manjak libida ili pak pretjerano aktivni libido. Iscjeljenje: Uravnoteživanje energije ide kroz prihvaćanje promjena i otvorenost za prihvaćanje onoga što ne razumijete. U tome mogu pomoći meditacija, psihoterapija, pa i učenje tantre.

Strijelac Tijelo: Strijelac vlada kukovima, bedrima, hipofizom, jetrom. Energija: Bit je u učenju, istraživanju i poučavanju koji vode prema osobnom i životnom rastu. Neuravnoteženost: Javljaju se problemi s kukovima, jetrom, izvjesna je i sklonost pretjerivanju. Osjeća se snažan nemir, kao i nemogućnost dugog boravka na jednome mjestu. Može se manifestirati i kao stagnacija i problemi s učenjem. Iscjeljenje: Jedan od najboljih načina uravnoteženja energije je putovanje, učenje nečeg novog što pomaže u otvaranju i proširivanju životnih horizonta, ali i vlastitog uma. Gode vam vježbe za fleksibilnost kukova.

Jarac Tijelo: Jarac vlada koštanim sustavom, koljenima, zglobovima i zubima, pišu 24 sata. Energija: Izvjesna je usmjerenost na ono što je praktično, korisno i uredno. Neuravnoteženost: Dolazi do problema u radu, često se javlja i tjeskoba. Mogući su bolovi u koljenima, kao i zubobolja. Stavljanjem prevelikog pritiska na sebe i izgaranjem u radu izbjegava se suočavanje s emocijama. Iscjeljenje: Važno je češće se odmarati, usporiti i istražiti što to uistinu potiče vaše ambicije. Revidiranje dnevnog rasporeda također može biti od koristi – manje rada, više vremena za igru i zabavu.

Vodenjak Tijelo: Vodenjak vlada gležnjevima, potkoljenicama, krvožilnim sustavom. Energija: Energija ovoga znaka usmjerena je na sve što je dobro za čovječanstvo. Neuravnoteženost: Kad su stvari izvan ravnoteže, stvaraju se u glavi sulude ideje o nekim projektima i poslovima koje je nemoguće ostvariti. Dolazi do udaljavanja od stvarnosti. Može doći do problema s donjim dijelom nogu, kao i osjećaja anksioznosti ili čak napadaja panike. Iscjeljenje: Važno je raditi na stvaranju i provođenju ideja u život. Također je važno razmisliti o većoj slici i načinu na koji vaše ideje mogu imati koristi svim ljudima, a ne samo vama. Kako biste uspjeli u tome, svakodnevno radite stvari koje vas nadahnjuju.

Ribe Tijelo: Riba vlada stopalima, nožnim prstima, limfnim sustavom i pinealnom žlijezdom. Energija: Ova energija vodi prema usklađivanju s vlastitom biti, prema duhovnom rastu i razvoju. Neuravnoteženost: Kad je energija u disbalansu, tad se spava previše ili premalo. Prisutni su prevelika zabrinutost i hipohondrija. Također se može očitovati kao gubitak dodira s potrebama drugih, egocentrizam, sklonost čestog povlačenja u osamu, pišu 24 sata. Iscjeljenje: Kako biste uravnotežili energiju, važno je stupiti u kontakt sa svojim duhovnim vodstvom ili istinskom biti. Postoji mnogo načina da se to postigne, ali meditacija je često najučinkovitija. Pomaže i usmjeravanje energije u nešto produktivno, ali i masaža stopala te hipnoterapija.

Facebook komentari