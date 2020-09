ŠOKIRALA SAM SE KADA SAM ČULA KAKO SVEKRVA SAVETUJE MOG MUŽA: Sine, upamti, majka sam ti i ovo poslušaj

“Sine, upamti, majka sam ti i volim te! Sva moja opsesija tobom proizilazi iz te ljubavi.”

“Neću da vas zovem, neću ni da iznenada navraćam, ali tu sam uvek kad god vam zatreba moja pomoć.”

“Nikad me ne zovi posle 22h. Ako imaš neki problem, obrati se svojoj ženi. To je njeno vreme, ne moje!”

“Nikad nemoj da povisiš glas, jedino ako nečiji život zavisi od toga.”

“Ne očekuje da se tvoja supruga prema tebi ponaša kao prema vašem djetetu. To se nikad neće dogoditi, ona te nije rodila.”

“Uvek peri svoje čarape. Umesto tebe to može da uradi samo mašina za veš i tačka.”

“Nikad nemoj da govoriš svojoj ženi: “Ali mama je to bolje radila” ili “Mama uvek …””

“Zauvek zaboravi rečenicu: “Mama je bolje kuhala.”

“Nikad mi se ne žali zbog svoje žene. Sam si je sebi izabrao!”

“Nikad ne pričaj ženi o devojkama iz prošlih veza. Ako te pita, kaži da si ih sasvim zaboravio!”

“Uvak pohvalite njenu frizuru, čak i ako vam se ne dopada. Upamti to je kosa, brzo raste!”

“Nikad ne pričaj ženi o svađama koje su se dešavale u porodici kada si bio dijete. To je prošlo vrijeme. “”Ako se razbolim i odem u bolnicu – poseti me jednom nedeljno. Ali ako se tvoja supruga razboli, u bolnicu idi svaki dan!” piše “Espreso“.

“Sada je glavna žena u tvom životu – tvoja supruga.”

“Ako te žena pita da joj nešto kupiš (na primjer: sobni bicikl, bundu, sat, nakit) uvijek pusti neka te to pita još dva puta. Prvi put ona predloži, drugi put kada te pita razmišlja o tome, a ako te pita treći put to znači da joj taj predmet izuzetno treba. Međutim, ako te ja pitam da mi kupiš nešto, kupi to odmah. Budi siguran da sam prijetoga razmislila 333 puta pre nego što sam te pitala.”

“Nikad o roditeljima svoje supruge ne pričaj ništa loše. Oni su je rodili, a ti si je sebi izabrao!”

