Test ličnosti: ŠTA STE PRVO UOČILI? To će otkriti zapanjuće stvari o vama

Ako se trenutno osjećate nesigurno ili vam je potrebna nečija zaštita, ilustracija u nastavku teksta vam možda može pomoći da izađete iz neprijatne faze u kojoj se trenutno nalazite.

Pogledajte ovu optičku iluziju, a ono što vam je prvo zapalo za oko otkriva u kakvoj se trenutno životnoj situaciji nalazite.

Selo sa drvećem i pticama

To otkriva da ste slobodan i nezavisan čovjek. Ali, to ima i svoje nedostatke, jer ste vi kao brod, a obala je život. Niste vezani za obalu pa se lako izgubite. Još uvijek ne poznajete dobro granice između onoga što je dopušteno i zabranjeno. Takav stav može vas dovesti u probleme i sukobe, pa čak i do razvoda, ako ste u braku. Većina ljudi ne razumije vaš slobodouman način razmišljanja, a pojedinci koji su takvi često u životu ostanu sami i usamljeni. Prednosti takvog načina razmišljanja mogu biti to što ste jedinstveni, zanimljivi i talentovani. Ljudi vole da provode vrijeme sa vama jer ih dobro razumijete i znate da ih saslušate. Ako vjerujete u sebe , možete prevladati sve poteškoće i živeti upravo onako kako želite.

Slon

To što ste prvo ugledali slona otkriva kako trenutno imate osjećaj da vam je potrebna zaštita. Potreban vam je neko ko će vas zaštititi, kao što na ovoj ilustraciji slon štiti selo. Nalazite se u periodu života u kojem se osjećate vrlo nesigurno. Vrlo ste ljubazni, pošteni, iskreni, skromni i velikodušni. Unutrašnji glas vam govori kako je vrijeme da krenete dalje sa životom i trebalo bi da ga poslušate,prenosi Aura. Otarasite se svih negativnih misli i ljudi koji vas okružuju. Krenite putem koji će vam u život doneti više smijeha, komunikacije, veselja, ljubavi… Svaki put kada osjetite da ste prestravljeni da krenete dalje, sjetite se ovog slona. To će vam pomoći da se smirite i donesete prave odluke.

