Potrošio “brdo” para jer želi izgledati kao “vanzemaljac”

View this post on Instagram

υƞ ⅊ʀɸյετ, υƞε ⋎ιε, υƞ ʀε⋎ε. – 6 years υƞ ⅊ʀɸψεϲτɸ, υƞα ⋎ιδα, υƞ ៜυεƞɸ. – 🅱🅻🅰🅲🅺 🅰🅻🅸🅴🅽 🅿🆁🅾🅹🅴🅲🆃 🅴🆅🅾🅻🆄🆃🅸🅾🅽⌛⌛