VELIKI MJESEČNI HOROSKOP za OKTOBAR: Ovom znaku će se ŽIVOT ZAUVIJEK PROMIJENITI, a OVA 2 ZNAKA čekaju ŠOKANTNE VESTI i to DOBRE

Šta će vam donijeti mjesec oktobar, bar kada se zvijezde pitaju, na planu ljubavi, posla i zdravlja saznajte u nedeljnom horoskopu koji donosi portal “Mogujatosama.rs. Bilo kako bilo, ne zaboravite da nabacite osmeh, uz njega je sve lakše.

OVAN

Ovnovi u oktobru mogu da očekuju svađe sa partnerom, i česte sukobe mišljenja. Mnogi Ovnovi će u ovom mesecu odlučiti da krenu svojim putem i da stave tačku na loš odnos sa partnerom. Parovi koji opstanu u ovom teškom periodu, uspeće da nađu zajednički jezik i da se zajedničkim snagama izbore za bolju budućnost. Izvor frustracija je najčešće novac, ali i sumnje, prevare i neverstva. Slobodni Ovnovi uploviće u romantični odnos sa osobom koju poznaju već duže vrijeme, to može biti bliski prijatelj ili osoba koju ste upoznali na putovanju. Nove veze u oktobru će biti zanosne, i na vama je da učinite sve da one ostanu održive.

Poslovni aspekt za oktobar je sjajan! Ovnovi će imate mnogo poslovnih ponuda i moći će da biraju u kom pravcu će se njihova karijera razvijati. Treba da budete obazrivi i da ne napuštate trenutni posao, dok zasigurno ne vidite koliko je naredni posao siguran i isplativ. Što se tiče troškova, u ovom mjesecu ćete dosta novca dati za popravke po kući ili za popravke na automobilu. To će vas poremetiti, ali nema razloga za brigu, jer vam novac dolazi iz neočekivanih izvora. Savetuje se da ovog meseca ne odlazite u inostranstvo zbog posla, jer vas čekaju prepreke ka cilju.

Ovnovi u oktobru treba da više brinu o hrani koju jedu, jer je moguće nagomilavanje kilograma.

BIK

Bikovi koji su u vezi ili braku imaće period pred sobom koji će biti veoma značajan za budućnost. Sa partnerom ćete donositi važne odluke i moguće je da ćete planirati kupovinu nekretnine ili preseljenje u neki drugi grad. Želite da uredite život po svojoj meri i sada je pravo vreme za to. Pojaviće se i prepreke i razni izazovi, ali to vas neće sprečiti da ostvarite svoj cilj. Slobodni Bikovi treba da izbegavaju ovog mjeseca ulazak u veze sa ljudima u koje nemaju dovoljno poverenja ili ih dobro ne poznaju, jer mogu biti izigrani i povređeni.

Oktobar je idealan mjesec za stvaranje novih poslovnih kontakata. Ako ste nameravali da završite određeni kurs ili da usavršite znanje jezika, sada je prilika za tako nešto. Učenje će se brzo isplatiti i možete da očekujete napredak na poslovnom polju. Možda finansijska situacija trenutno nije na zadovoljavajućem nivou, ali budite uporni i vaš trud će se isplatiti.

Podložni ste prehladama, i treba da povedete računa o unosu vitamina i minerala.

BLIZANCI

Zauzeti Blizanci će ovog mjeseca da se suoče sa raznim problemima. Partner ne razume zašto ste ponekad zamišljeni i ne razume vaše želje. Nekad ukrštanje puteva dovede do zajedničkog napretka, a nekada do razilaženja. Savetuje se da budete pažljiviji u komunikaciji kako ne biste povredili partnera. Iskrena komunikacija će poboljšati odnos. Na kraju krajeva, važno je da razgovarate o tome da li su vam ciljevi isti i da li se borite za iste stvari. Slobodni Blizanci uživaju u flertu, ali i dalje nema ozbiljnijih emocija na vidiku. Najbolje je da naredni period posvetite sebi i da radite na sebi, a ljubav će doći. Nemojte ništa forsirati.

Oktobar Blizancima donosi mnogo poslovnih avantura! Imaćete priliku da poboljšate svoje finansije, i jedino što preostaje jeste da ih olako ne potrošite. Štedite novac, jer će vam trebati u narednim mesecima. Do kraja meseca ćete obnoviti stare poslovne ideje i kontaktiraćete bivše kolege ili poslodavce. Imate puno elana, pa je moguće da ćete raditi i više poslova odjednom. Cilj vam je samo da zaradite što više novca, ali morate da brinete i o svom slobodnom vremenu.

Osećate se dobro, ali ste pod stresom. Savetuje se da više vežbate i da izbacite svu negativnu energiju koja će se skupiti zbog nagomilanih obaveza.

RAK

Rakovi će u oktobru morati da odluče šta će sa svojom vezom ili brakom. Biće vam teško da odredite u kom pravcu će se odvijati vaš ljubavni odnos, jer ste u prethodnom periodu imali dosta svađa i turbulencija. Partner je zabrinut oko privatnih problema, pa će vam se činiti da je često odsutan i zabrinut. Ako o svemu ne popričate iskreno, moguće je da će doći do nastavka svađa. Do kraja meseca, strasti se smiruju. Slobodni Rakovi ulaze u vezu sa osobom koja ih fizički privlači i uopšte ne misle o budućnosti. Spremni su da rizikuju i da se prepuste. Strast i uživanje su vam na prvom mestu.

Poslovi će se nagomilati,a Rakovi neće znati kako da izađu na kraj sa njima. Ptristali ste da radite više, ali vaše finansije se još uvek nisu popravile. To vam stvara osećaj nemoći i frustracije, i zato je važno da svoje slobodno vreme provodite u prirodi i da se što više opuštate. Ono što je pozitvino u oktobru, jeste to što ćete upoznati nove saradnike i ljude sa kojima ćete zasigurno sarađivati u budućnosti. Na vama je samo da ostavite dobar utisak, jer vam u narednom periodu sledi napredak i nove mogućnosti za karijeru.

Vaše zdravlje je osetljivo i bilo bi dobro da proverite krvnu sliku i da poradite na poboljšanju opšteg imuniteta.

LAV

Zauzeti Lavovi će u oktobru imati priliku da se opuste i da provedu više vremena sa partnerom. Ovo je mesec planiranja i delovanja. Napravite detaljan plan za zajedničke aktivnosti i ciljeve i vredno radite na tome. Komunikacija je na dobrom nivou, konačno ste se otvorili i pristupate iskreno prema problemima i lako dolazite do rešenja. Ljubav vam je na prvom mestu i ovo je još jedan period u kome ćete uživati i u kojem ćete biti opušteni. Slobodni Lavovi nisu spremni za vezivanje, a možda je za sad tako i najbolje.

Poslovna sfera donosi vam izazove koje niste ni slutili. Očekuje vas prelazak na novi nivo. Ako imate želju da napredujete i da ovog puta date sve od sebe, uspećete. Biće potrebno mnogo truda, vremena i volje, ali bićete ponosni na sebe, na kraju. Očekuje vas potpisivanje ugovora, nove poslovne ponude, kao i finansijski prilivi koji će vam dati dodatnu motivaciju. Iskoristite oktobar za posao!

Osećate se dobro, ali ste često premoreni. Više spavajte.

DJEVICA

Device su ovog mjeseca dosta nesigurne u odnos sa partnerom. Sumnje su se pojavile i povijerenje je narušeno. Napetost se javlja u prvoj polovini meseca i razmišljaćete o tome da li vaša veza uopšte ima budućnost. Ipak, partner će pokazati da želi i hoće da se bori za vas. Preduzeće jasne korake koji će osvežiti odnos i koji će pokrenuti uspavane strasti. Rešenje se može naći do kraja meseca. Slobodne Device imaće priliku da stave tačku na prošlost i da konačno krenu u nove ljubavne avanture. Zaljubićete se posle dugo vremena i to će vam doneti radost i uzbuđenje.

Vaše veštine nisu bile u fokusu u prošlom periodu i sada je vreme da se pokažete u najboljem izdanju. Savetuje se da održavate dobar odnos sa kolegama i da se trudite da ne ulazite u konflikte sa njima. Timski rad će biti izražen i bez dogovora i konciznog plana, nećete moći da odradite sve zadatke koji se od vas očekuju. Budite pažljivi prilikom plaćanja računa ili nošenja novčanika, može se desiti da izgubite novac.

Moguće su alergije na koži.

VAGA

Zauzete Vage ovog meseca će se sa partnerom dogovarati oko zajedničkih aktivnosti i potrudiće se da učine da im bude zabavno i lepo. Ipak, i pored svog truda, nailazićete na prepreke i sukobe. Smatrate da partner treba više da se potrudi i da vam pokaže da je spreman da se bori. Ne dopada vam se što ste upali u rutinu i spremni ste da menjate stvari iz korena, ali je takođe potrebno i da se partner potrudi oko vaše veze. Ne možete sve sami. Bićete nezadovoljni i čekaju vas naporni razgovori do kraja meseca, kako bi se situacija stabilizovala. Slobodne Vage upoznaće krajem meseca zanimljivu osobu za druženje, a moguće je da će se vremenom roditi i emocije.

Imate osećaj da već mesecima unazad stojite u mestu i ne vidite poslovni napredak. Ako se bavite bankarskim poslovima ili prodajom, možete da očekujete ponudu za bolju poziciju na poslu. Ako radite sa administracijom ili ste povezani sa saobraćajnim poslovima, budite pažljivi šta potpisujete, jer može doći do tehničke greške zbog koje ćete imati problema. Neke poslovne planove moraćete da odložite ili da promenite, što će vam stvarati dodatni stres.

Savetuje se da vežbate, šetate i bavite se sportom. Vaše telo je pod stresom i treba vam izduvni ventil.

ŠKORPIJA

Zauzete Škorpije imaju priliku da otputuju sa partnerom ili da uživaju u lepim danima koji su pred njima. Odnos je stabilan i imate poverenja u partnera. Emotivna veza vam je veoma važna u ovom periodu i kod kuće se osećate dobro. Prija vam pažnja partnera, i učinićite sve samo da ostane mirna i nasmejana atmofera, u tome ćete i uspeti. Slobodne Škorpije ne mogu da pronađu partnera po svojoj meri. Čini vam se da mnogi ne zadovoljavaju vaše kriterijume i da su u startu pogrešni. Mnoge Škorpije će pokušate da obnove vezu sa bivšim partnerom.

Što se tiče posla, stižu lepe vesti ta sve one koji se bave kreativnim poslovima. Konačno će vaš talenat zasijati u najboljem izdanju. Budite pažljivi pri trošenju novca, iako će ovog meseca biti vidljiv priliv novca. nezaposlene Škorpije će dobiti odličnu mogućnost da započnu posao u oblasti ugostiteljstva, privatnog biznisa, finansija. Sve što započnete u oktobru, imaće odličan potencijal za budući period.

Osećate se dobro!

STRIJELAC

Sa voljenom osobom ste u prethodnom periodu imali razmirice i sukobe, ali sada je pravo vreme da sve to stavite po strani i da poboljšate svoj odnos. Najviše vas u braku nervira monotonija, putuje vam se, istražuje vam se, željni ste novih iskustava. Zapostavili ste partnera i sada treba da ponovo probudite sve one lepe emocije. Bićete motivasani da polovinom meseca uzmete stvar u svoje ruke i da ideje sprovedete u delo. Partneru će se to dopasti. Slobodni Strelčevi će ući u skladnu i mirnu vezu, koja će im ulepšati naredni period.

Na poslu vas čekaju novi projekti i obaveze, koje ćete sa nestrpljenjem da poihvatite. Ipak, treba da ostavite malo vremena i za sebe i da nikako posao ne donosite kuće i ne mešate ga sa privatnom sferom. Zbog mnogo posla, bićete napeti i moguće je da ćete ući u konflikt sa poslodavcem ili kolegama. Smatrate da zaslužujete više. Ne prenagljujte, oktobar nije idealan za otkaze i menjanje karijere.

Vaše zdravlje je stabilno, ali treba poraditi na unosu kvalitetnijih i zdravijih namirnica.

JARAC

Jarčevi će u oktobru otkriti novu stranu ljubavi. Čak i ako ste u dugoj vezi ili braku, biće ovo miran i osvežavajući period koji će vam prijati. Bićete motivisani da se posvetite partneru i da učinite da vam bude prijatno dok provodite zajedničko vreme i uživate u zajendičkim aktivnostima. Zabavljajte se i opustite se, u narednim mesecima neće biti čestih konflikata i rasprave. Slobodni Jarčevi nisu spremni da uđu u novu vezu, jer nisu preboleli bivšeg partnera.

Poslovni izazovi će doneti nove finansijske prilive i ovog meseca će vam ići od ruke sve što započnete. Ako želite da pokrenete staru biznis ideju ili da unovčite svoj hobi, sada je idealan period za to. Ipak, morate da pazite sa kim ćete da sarađujete. To treba da bude osoba u koju imate poverenja, jer u suprotnom možete da budete izigrani i možete da budete u finansijskom gubitku.

Ovog meseca su vam bubrezi izrazito osetljivi.

VODOLIJA

Zauzete Vodolije će imati sukobe sa partnerom i često će se pitati da li su doneli pravičnu odluku. Neke bivše ljubavi će vam nedostajati i moguće je da ćete razmišljati o vraćanju na staro. Partner vas ne razume i to ga dodatno povređuje. Pokušajte da prevaziđete težak period tako što ćete biti iskreni. Poradite na ljubavnom odnosu, a ako ne volite dovoljno, najbolje je da raskinete. Pred kraj meseca vaša osećanja će se definisati. Slobodne Vodolije će se zaljubiti u osobu sa društvenih mreža, sa kojom će ići na sastanke i sa kojom će imati mnogo zajedničkih tema.

Pred vama su važni projekti i oni od vas iziskuju vreme i trud. Cilj vam je da dostignete važne pozicije i ništa vas u tome neće sprečiti. Finansijska situacija se poboljšava krajem meseca. Moguće je da će vam neko vratiti dug koji dugo čekate ili da će se vaše prethodne investicije konačno isplatiti. Budite pažljivi i pokušajte da uštedite novac.

Čuvajte se povreda, padova, posekotina.

RIBE

Zauzete Ribe suočiće se sa ljubavnim razočarenjima u mesecu oktobru. Možda niste ni slutili šta sve partner skriva od vas i to vas zaista može povrediti. Poželećete da budete sami neko vreme i to će vam prijati. Zanemarili ste sebe i svoje želje ste stavili u drugi plan. Mnogi brakovi neće uspeti da podnesu teret problema, što je izraženo u prvoj polovini meseca. Naučili ste važne lekcije i sada je vreme da radite na sebi. Slobodne Ribe upoznaće osobu koja će ih osvojiti za kratko vreme.

Poslovni aspekt je bolji nego ljubavni. Možete da očekujete da ćete ovog meseca ostvariti svoje poslovne ciljeve i da će to vaši poslodavci primetiti. Bićete adekvatno nagrađeni za trud i bićete ponosni na sebi. Ribe koje su planirale da osnuju svoj biznis, savetuje se da još malo sačekaju, jer nije dobro vreme za to. Moguće je da ćete dobiti i dobru ponudu za inostrantsvo, o kojoj treba razmisliti.

Osećate se malaksalo i iscrpljeno.

