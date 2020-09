Horoskopski znakovi koje isključivo zanimaju duge i stabilne veze

Ne vole svi ljudi kratke romanse i neobvezujući flert. Postoje znakovi zodijaka kojima je potrebna naklonost, intimnost i međusobno razumevanje. Ovim znakovima zodijaka ne bi trebalo da nudite kratkoročne veze:

RAK -Predstavnici ovog znaka su sentimentalni i romantični.

Usmjereni su na ozbiljnu duboku vezu sa partnerom. Ako vas zanima Rak, budite spremni na činjenicu da je ovo za duže vrijeme. Odnos sa njima biće pouzdan, i trajan. Željet će da zna sve o vama prije prelaska na sljedeći korak.

ŠKORPIJE -Škorpija preferira izgradnju dugotrajnih odnosa.

Ovo se ne odnosi samo na ljubav, već i na prijateljstvo. Ono što je najvažnije, Škorpija treba da dobije potpune informacije o nekoj osobi i pažljivo ih prouči. Takođe može biti izuzetno ljubomoran, vjerujući da bi njegova druga polovina trebalo pripadati samo njemu.

VODOLIJE -Vodolija – mislioci koji vole biti sami. Predstavnici ovog znaka dugo će sjediti i analizirati sve prednosti i nedostatke ljudskih odnosa pre nego što izađu na prvi sastanak. Ali ako se riješe, onda bi ta veza trebalo biti jaka i ozbiljna.

RIBE -Ovo je vjerovatno najosjetljiviji znak od svih. Ribe žude za jakom emotivnom vezom sa partnerom. To znači da im treba vremena da dobro upoznaju osobu. To je ono što će Ribama omogućiti da shvate da li mu to može biti dozvoljeno u životu ili ne. Kratkoročne i nesmotrene veze Ribe uopšte ne zanimaju, prenosi “Infpult“.

