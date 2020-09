Kakav bi trebao biti pravi muškarac: “On štiti svoju ženu, ne ponižava je”

Čak i kada ste daleko od njega treba da mu budete prioritet, a ne da zaboravi na vas čim napustite prostoriju. Uvijek treba da bude pravi partner za vas, a ne samo onda kada je on za to raspoložen. I ne, vi ne tražite previše kada od njega očekujete da vam odgovori na poruku, to treba da se podrazumijeva.

Ne tražite previše kada očekujete da vas on sluša. Bliska veza uključuje razgovor i on treba da nađe vremena za razgovor sa vama kada god vam je to potrebno. Uvijek treba da bude spreman da sa vama razgovara kako o ugodnim tako i o neugodnim temama. Ne tražite previše kada očekujete od njega da ispuni svoja obećanja.

Zapamti da ponekad postupci govore više od riječi i da pored sebe treba da imate dosljednu i pouzdanu osobu koja će da ispunjava data obećanja. Ne tražite previše kada očekujete od njega da bude vijeran. Ako je vaša veza iskrena onda će mu jedna žena biti dovoljna, a ako nije u stanju da vam ostane vjeran onda vas i ne zaslužuje.

Ne tražite previše kada očekujete da se brine o vama. Muškarac koji voli svoju ženu će uvijek željeti da se ona osjeća voljenom i neće se plašiti da joj pokaže ljubav. Ako to ne osjećaš onda on nije prava osoba za tebe. Ne tražiš previše kada ti je potrebna njegova podrška. On bi trebao biti tvoj partner u svemu, tvoj suigrač koji neće pobjeći kada naiđu problemi,piše Infpult

Pravi muškarac bi trebao uvijek da bude tu za tebe bez obzira na sve. Nebi smio dopustiti da kroz život idete sami i da sami riješavate probleme. Nemojte dozvoliti da vas neko ubijedi da tražite previše jer je sve što želiš iskrena i prava veza.

