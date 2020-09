Jako bitno za zdravlje: Koliko sati treba da spavate prema svojim godinama?

Da biste imali kvalitetan san važne su i godine koje određuju koliko sati spavanja vam je dovoljno.

I dok većina čeka da dođe vikend kako bi se naspavali, a tokom radne nedelje se iscrpljuju i ostaju budni do kasno, nisu ni svesni koliko to može da im šteti.

Nedostatak sna

Nedovoljno sna slabi imunitet i može da dovede do ozbiljnih posledica, kao i da poveća rizik od razvijanja sledećih problema i oboljenja:

Iscrpljenost

Depresija

Promena u radu hormona

Kardiovaskularna oboljenja

Problemi sa vidom

Dijabetes

Pored svih ovih stvari, loš san utiče i na telo i izgled, može dovesti i do povećanja težine, podočnjaka i promene u boji kože.

Godine i san

Naučnici su otkrili povezanost između godina i potrebnog broja sati za dobar san:

0-3 mjeseci: 14-17 sati

4-11 mjeseci: 12-15 sati

1-2 godine: 11-14 sati

3-5 godina: 10-13 sati

6-13 godina: 9-11 sati

14-17 godina: 8-10 sati

18-25 godina: 7-9 sati

26-64 godine: 7-9 sati

65+ godina: 7-8 sati

Što je čovek stariji, to mu treba manje sati spavanja u poređenju sa decom.

Bebama je potrebno najviše sna, deci do 18 godina je potrebno do 10 sati sna, a kasnije, period kvalitetnog sna dolazi do standardnih i poznatih 7-9 sati.

Poboljšanje sna

Sledeći saveti će vam pomoći da se bolje naspavate i da se svakodnevno osećate svežije:

Zapamtite da je potrebno da budete budni preko dana, a da uveče spavate – ako narušite ovu šemu, nastaće problemi.

Zaspite i budite se svakoga dana u isto vreme.

Nemojte piti alkoholne napitke pred spavanje.

Nemojte se prejedati uveče.

Napravite sebi udobnu i prijatnu atmosferu u spavaćoj sobi.

Izaberite udoban krevet i dušek i kvalitetne jastuke i posteljinu.

Nemojte koristiti elektronske uređaje pred spavanje.

Kratka šetnja po svežem vazduhu će vam pomoći da brže zaspite, prenosi srbijadanas.

Facebook komentari