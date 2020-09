Astrolozi izdvajaju 5 znakova Zodijaka koje će pratiti velika sreća tokom Oktobra

OVAN Ovnovi će se i te kako obradovati promenama koje im donosi oktobar, jer više nisu znali šta da rade sa svojim životom kako bi postao bolji i kako bi se oslobodili bola i razočaranja. Vaša najgora karma je “odslužena” i sada vas čekaju samo dobre stvari. Vratićete nekadašnje samopouzdanje i sreću u svakom polju života, ma šta preduzeli.

RAK Vi ste prošli dovoljno životnih testova i od oktorba možete mirno da se odmorite i radite stvari koje vam prijaju. Biće i vesti koje će vam uliti veliku nadu i ljudi koji će u svemu biti na vašoj strani. Negativnih aspekta tokom oktobra za vas uopšte nema.

STRIJELAC Od oktobra pa do kraja godine moći ćete konačno da stavite tačku na sve loše stvari i trijumfujete nad svim nevoljama. Tek od oktobra biće moguće staviti sve na svoje mesto. Čak iako ste do sada bili gubitnik, sada ćete se pretvoriti u potpuno srećnu osobu. Do kraja novembra možda ćete imati potpuno drugačiji život!

JARAC Oktobar i novembar su dva divna meseca tokom kojih može da vam se dogodi i ono što ljudi ne prožive za godinu dana. Čeka vas odmor, novi zadaci i puno ljubavi. Čak i oni Jarčevi koji su navikli na samoću, sada mogu da pronađu svoju sreću, i to će im u velikoj meri promeniti život. Sada će porodica i dobrobit voljenih postati jedan od glavnih prioriteta za Jarca,piše Infpult

RIBE Za Ribe je oktobar takođe prekretnica. Krajem septembra mogli biste da se požalite kako ništa ne ide po planu i kako više nemate snage. Ali, od oktobra će sve biti potpuno drugačije. Bićete puni energije, podrške neće nedostajati, i ići ćete pravim putem. Iskoristite mogućnosti koje vam se pružaju u oktobru i stvorite čvrst temelj za budućnost.

