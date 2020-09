Britansko istraživanje pokazalo da psi koji su razmaženi češće pate od alergija

Istraživanja stručnjaka za veterinarske bolesti sugerišu da do 20 posto od osam miliona pasa u Velikoj Britaniji pati od alergija i da njihova stanja pokreće ugodan način života. prenosi Metro. Istraživanje je pokazalo da veća količina vremena provedenog u zatvorenom, sjedenje na trosjedu i jedenje ljudske hrane uzrokuje da psi pate od alergija.

Stručnjaci su također upozorili da su labradori, koji su bili najpopularnija pasmina 2019. godine, posebno osjetljivi na ove alergije, kao i jorkširski terijeri.

Doktor Dan O’Neill, viši predavač epidemiologije životinja na Kraljevskom veterinarskom učilištu, kaže da su alergije odgovorne za neka od najčešće zabilježenih stanja, uključujući iritaciju kože i probleme s ušima i očima. Njegovo istraživanje sugeriše da 2,56 miliona pasa u Velikoj Britaniji pati od upale i da je oko 1,6 miliona tih slučajeva povezano s alergijskom reakcijom, prenosi “Klix“.

Smatra se da ako pas odraste u čistoj kući, tada njegov imunitet nije dovoljno ugrožen, što može dovesti do pretjerano osjetljivih imunoloških odgovora. Također sugeriše da faktori okoliša mogu uzrokovati alergene, poput izloženosti mrtvim tijelima grinja pronađenim u jastucima koje psi koriste.

“Što više žive s ljudima, to su psi više izloženi alergenima. Iako je to za psa možda dobro jer je toplo, to je okruženje u kojem će vjerovatno razviti alergije”, tvrdi O’Neill.

