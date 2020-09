Osam najčešćih razloga zbog kojih partneri ne žele se*s u dužim vezama

Seksologinja Kate Taylor objasnila je kojih je to osam najvećih ubojica strasti u dugim vezama i kako popraviti seksualni život.

Nedostatak entuzijazma

Ignorirajte svoje prijatelje koji se hvale da još imaju spolne odnose 36 tisuća puta tjedno, iako su zajedno od 1982. godine.

Većina ljudi gubi zanimanje za seks kako godine prolaze. Zapravo, 57 posto parova manje se seksa već nakon šest mjeseci veze, pokazalo je istraživanje internetske stranice zavamed.com.

Najbolji lijek su promjene, savjetuje Taylor. Zabranite poze koje najčešće koristite. Vodite ljubav na drugim mjestima osim u spavaćoj sobi i pogledajte filmove s erotskim sadržajem kako bi se zajedno uzbudili i dobili neke nove ideje.

Nedostatak slobode

Drugi najveći razlog zbog kojeg ljudi odustaju od seksa je kada se osjećaju kao da su pod stalnim partnerovim nadzorom. Izolacija je ovu situaciju učinila još gorom jer partneri su stalno bili zajedno u malom prostoru. Potrebno je pronaći način kako se udaljiti da bi ponovno zapalili iskru između vas.

Kao rješenje Taylor savjetuje postavljanje granica koje će probuditi misteriju u vezi. Na primjer, ne morate se partneru javljati ​​svaki put kad ste razdvojeni. Seks učinite intimnim i opuštajućim, gradeći romantiku, a ne samo strast.

Iscrpljujući posao

Dugo radno vrijeme može sabotirati seksualni život jer manje sna može drastično smanjiti seksualnu želju. Tijekom jednog istraživanja muškarci koji su tjedan dana spavali pet sati dnevno izgubili su 15% svoje normalne razine testosterona, a takav pad se događa nakon 10 do 15 godina starenja.

Žene koje su spavale sat duže imale su 14 puta veću vjerojatnost da će biti intimne s partnerom.

Seksualni život ne bi smio trpjeti zbog posla. Ako je potrebno, zabilježite seks kao hitan sastanak i potražite načine kako ga uklopiti u radni dan, navodi Taylor. Predlaže da se parovi zajedno tuširaju prije posla ili da si šalju seksi poruke ako je jedno na putu pa će odmah biti raspoloženi za seks kada dođu kući.

Loš seks

Više od 35 posto ljudi u istraživanju navelo je loš seks kao razlog zbog kojeg su izgubili želju za intimnošću, a više žena nego muškaraca je to navelo kao razlog.

Najbolje rješenje u ovoj situaciji je da partneri otvoreno porazgovaraju o tome što im odgovara, a što ne. Povedite partnera u obilazak svog tijela, pokazujući kako najviše volite da vas dodiruje na svakom određenom području, savjetuje Taylor.

Neusklađeni libido

Jedno želi dva puta dnevno, a drugo dva puta godišnje. Imati neusklađen seksualni nagon je često i teško se rješava, pogotovo ako partneri ne razgovaraju o tome.

Parovi koji su poduzeli bilo što kako bi riješili taj problem imali su puno bolje rezultate od onih koji su ga ignorirali, podaci su istraživanja koje je radio časopis American Archives of Sexual Behavior.

Najvažnije je iskreno razgovarati i pokušati zajednički riješiti problem na obostrano zadovoljstvo.

Različite želje

Ako partneri imaju različite želje, vjerojatno će netko ostati razočaran. To može također navesti partnere da osjećaju kao da se uvijek kompromitiraju, umjesto da slijede svoje zadovoljstvo.

Malo je parova savršeno sinkronizirano u svojim željama. Tajna je u pronalaženju stvari koje vas oboje uzbuđuju poput seksi knjiga, filmova ili nekih fantazija. To će vam pomoći otkriti zajedničke točke.

Djeca vas iscrpljuju

Za roditelje s djecom, nakon cijelog dana punog obaveza, seks može postati samo još jedna obveza koju treba ispuniti, ako stignu.

Važno je da dio energije zadržite i za svog partnera. Iskreno pitajte partnera što smatra prioritetom. Ako ste svu svoju pažnju usmjerili na djecu, odlučite kao tim da ćete pronaći više vremena samo za vas dvoje, navodi Taylor. Tada većinu tog vremena provedite u spavaćoj sobi.

Lijenost

Lijenost u vezi u bilo kojem obliku negativno će se odraziti na seksualni život. Pogrešno je očekivati da će samo jedan partner “vući” za oboje.

Oba partnera u vezi moraju davati, ne samo poklone nego i vrijeme, pozornost i ljubav.

Usredotočite se na davanje partneru onoga što voli, od pripremanja omiljenog obroka do najdraže predigre i poze u krevetu. Slično tome, nagradite svog partnera kad on vama to učini, zaključila je Taylor, prenosi index.

