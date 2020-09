Uvijek ispirete usta nakon pranja zuba? Odmah prestanite jer tako možete uzrokovati karijes

Pranje zuba jedan je od rituala koji najviše ponavljamo tokom života. Većinu vremena uopće ne primijetimo da to radimo automatski, ali to ne znači da ne postoje bolji načini za to. Neke stvari koje radimo kada peremo zube mogu uzrokovati karijes, bez našeg znanja, prenosi BrightSide.

Za pravilno četkanje zubi važno je pratiti upute stručnjaka, a evo koje su to:

Fluor je važan

Pasta za zube namijenjena je svakodnevnoj upotrebi, a to je proizvod koji sadrži kombinaciju sastojaka od kojih je najvažniji fluor. To je zato što je njegova funkcija zaštititi zubnu caklinu od bakterija, koje uzrokuju zarazne bolesti poput karijesa. Drugim riječima, upotreba paste za zube od fluora u vašoj dentalnoj higijeni može smanjiti rizik od nastanka karijesa do čak 45 posto.

Vrijeme četkanja

Nažalost, većina ljudi pere zube samo oko 45 do 70 sekundi. To bi moglo biti povezano s brzim tempom kojim smo prisiljeni voditi svoj moderni život. Međutim, Škotski program za kliničku djelotvornost zuba preporučuje pranje zuba oko 2 minute kako bi se spriječio karijes i druge bolesti povezane s oralnom higijenom.

Ispiranje nije uvijek dobro

Iako biste mogli pomisliti da je sjajna ideja ukloniti sve tragove zubne paste sa zuba nakon četkanja, temeljito ispiranje zapravo nije korisno. Ili je barem to ono što je dr. Clement Seeballuk, klinički predavač dječje stomatologije na Univerzitetu Dundee, otkrio u svojoj studiji. Prema njegovim riječima, bolje je samo ispljunuti ostatke, jer pretjeranim ispiranjem možete isprati fluor sa zuba, što čini zaštitu manje efikasnom.

Pranje zuba navečer važnije je nego što mislite

U istoj je studiji dr. Seeballuk također je rekao da je četkanje zuba navečer izuzetno važno. To je zato što dok spavamo, ne stvaramo istu količinu sline kao dok smo budni. Zbog toga naša usta teže uklanjaju ostatke hrane koji hrane bakterije sposobne prouzrokovati karijes. Iz tog razloga liječnici često preporučuju da ne jedemo hranu nakon pranja zuba.

Manje šećera, manje karijesa

Uz pravilnu tehniku četkanja, Svjetska zdravstvena organizacija predlaže smanjenje konzumacije aditiva i šećera u hrani na manje od 10 posto dnevnih kalorija. Prema njihovim riječima, ovo nam može pomoći da se bolje brinemo o zubima. Također preporučuju konzumaciju cijelog voća umjesto prerađenih sokova, jer se bakterije koje uzrokuju karijes hrane šećerom iz tih sokova.

