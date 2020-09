Veliki horoskop za Djevicu u 2020. – Vrijeme novih početaka

Zbog toga ona pažljivo razmatra sve činjenice, ne propušta detalje i nikada ne kreće u akciju ako prethodno nije ocijenila moguće posljedice. Ponekada iz straha od greške propusti dobru priliku, ali Djevica lakše podnosi propuste nego greške.

GENERALNO

Za vas Djevice će 2020. godina manje-više sličiti na prethodnu 2019. godinu. Međutim, to ne znači da je ne možete poboljšati ako budete željeli. Zvijezde vam preporučuju da svaku godinu iskoristite za poboljšanje vašeg osobnog života, čak i ako vaš socijalni i poslovni život bude stagnirao.

Djevice imaju osobine dobre majke, skromne su, praktične i analitične. Naravno i one mogu puno brinuti, biti malo pretjerano prenaglašene, a ponekad može biti i perfekcionist. Sve ove osobine se miješaju da bi od Djevica načinile inteligentnu i konzervativnu osobu na koju smo svi navikli.

Klasičan astrološki znak Djevice nestat će iz njihove prirode u 2020. godini. Znane po svojoj praktičnosti, Djevice bi mogle donijeti neke vrlo impulzivne odluke 2020. godine. To može dovesti do lošeg odnosa u vezi ili raskida, kao i problema na radnom mjestu. Ili čak loše financijske poteze koji mogu dovesti do gubitka. U 2020. godini od vas se traži da razmislite dvaput prije nego što napravite bilo koji ozbiljan potez. Ovo nije godina u kojoj trebate stagnirate, ali istovremeno, ne donositi ishitrene odluke. O svemu razmislite.

Prema zvijezdama za 2020. godinu, ovo je osnažujuća godina da otkrijete tko ste i to u vašim najdubljim područjima. Moći ćete investirati u posao i način rada u kojem vam je najviše ugodno. Nove navike i rutine u području zdravlja, koje uključuju fizičku kondiciju kao i način prehrane mogu učiniti da istražite radosti života oko vas.

Bit ćete zauzeti pomažući drugima da nauče koristiti svoje živote na najbolji način i prihvatiti vlastiti život, uključujući ograničenja kao i darove koje život nosi.

KARIJERA

Promjene koje ste napravili prošle godine na poslu utjecat će i na ovu godinu. Vaš život će manje-više funkcionirati na isti način kao i prošle godine, ali s nekoliko manjih promjena. Vjerojatno ćete stvari jasnije vidjeti i moći ćete se općenito bolje fokusirati.

Vaše prirodne vještine vjerojatno će zasjati ove godine. Koristite ih kad god možete i bit ćete primijećeni na poslu. Horoskop za 2020. također vam predlaže da obratite pažnju na praćenje vašeg budžeta ove godine. Imat ćete dovoljno novca da platite sve svoje troškove kao i da nešto uštedite za budućnost.

Vaša karijera bi mogla naglo se promijeniti i mogli biste imati potpuno novi svijet kada je posao u pitanju. Čak i ako ne promijenite karijeru, promijenit ćete način na koji ste radili svoj posao. Sve će doći sa bljeskom i neočekivanim rezultatima. Ali pripazite da ne dođe do pogrešne komunikacije u vašim profesionalnim odnosima kao i u vašim prisnijim vezama. U zraku se osjeća uzbuđenje i očekivanje. Uživajte, jer to niste osjetili neko vrijeme.

Nešto novo što bi moglo iskrsnuti i pojaviti se 2020. godine. Doći će do promjene u vašem uobičajenom pažljivom rukovanju financijama, tako da ćete preuzimati više rizika. To je dobar trenutak u vašem životu za novac i resurse, za kupovinu i prodaju, imovinu i obaveze. Uživat ćete u žetvi povećanog rizika koji poduzimate do rane jeseni kada ćete privlačiti novac. Moglo bi se pokazati da je to vrijeme privlačenja financijskih sredstava izdaleka. Vrijeme testiranja dogodilo se krajem 2019. godine i vi sada želite imati solidnu financijsku situaciju i jak temelj ispod vas.

LJUBAV

Ako ste voljeli svoj ljubavni život prošle godine, onda ste sretni. Ako vam stvari dobro idu, onda nema potrebe da mijenjate ono što radite. Ako ste pronašli nešto što vam odgovara, trebali biste dati sve od sebe da to očuvate. Ako niste voljeli svoj ljubavni život prošle godine, ove godine morate neke stvari promijeniti.

Možda niste dobro komunicirali sa svojim partnerom ili ste možda samo bili s pogrešnom osobom. Izvršite sve promjene koje morate izvršiti da biste bili sretni. Mnogo prilika će vam doći na put da promijenite svoj odnos ako to bude potrebno. Prilike će vam također doći ako želite poboljšati svoje odnose s prijateljima i članovima obitelji. Uvijek razmislite prije nego što počnete pričati, bez obzira s kim razgovarate i spriječit ćete puno mogućih problema.

Moguć je preokret u vezama u 2020. godini. Jednostavno se odlučite za glavni remont vaše veze i jednostavno odbacite sve što vam nije od koristi. Događaji u vezi i brzi zaokreti će se događati naizgled bez razloga, brzinom munje.

Vrijeme je novih početaka i oni će vam doći kao bljeskovi, slučajni susreti i možete primijetiti da će vas privlačiti neke ekscentrične i neobične osobe. Usponi i padovi u odnosima bit će na vidiku ove godine. Na kraju godine zapravo biste se mogli vratiti unazad i ponovo započeti neku vezu iz prošlosti.

ZDRAVLJE

Godina može početi nekim opterećenjem za vas i vi ćete brzo napraviti potrebnu korekciju da se vaše zdravlje vrati na pravi put. Zdravstvenih problema neće biti previše ove godine, jer ćete imati, što se kaže, čist zrak za aktivan i uzbuđujući život i jednostavno ćete vibrirati dobrim stanjem.

Imate prirodnu osobinu da brinete o zdravlju, a ove godine se baš i nećete truditi oko toga. Dobro zdravlje ove godine bit će vam kao nagrada za prethodne godine discipline. Vaš stav će odrediti i vaše zdravlje. Sredinom 2019. godine došlo je do preokreta u vašem životu, a 2020. godina je vrijeme da se pripremite za to.

Djevice, imat ćete mnogo energije ove godine, koju ćete vjerojatno koristiti za neke važne stvari koje će vam trebati na poslu kao i unutar vašeg doma. Od suštinskog je značaja da često vježbate ove godine da biste ostali u dobroj formi. Također će vam pomoći i briga o samom sebi da se spriječe mnoge bolesti i povrede. Međutim, pokušajte ne pretjerivati i ne prelaziti preko svoje granice ili se inače možete slomiti.

ZAKLJUČAK

Vi ste uredna i pažljiva osoba koja traži red i savršenstvo u svemu. Želite služiti i pomagati na praktičan način, vama više odgovara da budete pomoćnik nego da budete glavni. Kritični ste i imate oko za detalje. Smisao vašeg života je da vodite računa o malim poslovima koji pomažu u sastavljanju veće slike nečega. Zbog toga se možete izgubiti u nepotrebnim detaljima i biti izgubljeni u analizi.

Stoga morate naučiti sposobnost razlikovanja. Vaša svrha je da pomognete i budete od koristi, osobnim intervencijama u životima drugih ljudi. Vi ste generalno korisna osoba koja voli obavljati poslove. Najbolji ste tamo gdje su potrebni metoda i rutina, što vas čini odličnim istraživačem, analitičarem ili tehničarem. Zbog toga što ste ovisni o navikama i rutini, vi ste predvidljivi i postajete uznemireni ako vam je to poremećeno. Želite da ljudi rade stvari na vrijeme i da imaju rutinu. Ako to ne učine, natjerat ćete ih ili ćete se razboljeti. To se vidi u vašoj prehrani i dnevnoj rutini. Zdravlje i prehrana su vam jako bitni.

Također možete biti vješti u zanatskim područjima. Imat ćete koristi od obučavanja u nekim područjima. Pošto ste takav perfekcionist, važno je da shvatite da drugi nemaju vaše standarde savršenstva i higijene. Uzroci i posljedice bit će izuzetno važni u vašem životu ove godine. Osjećat ćete se impulzivnije, ali pokušajte ne djelovati tako.

Vjerojatno da ćete dijeliti svoje emocije i unutrašnje osjećaje ove godine. Ova godina će doći i s dobrim i s lošim posljedicama vaših postupaka, kao i s dobrim i lošim stvarima koje su van vaše kontrole tijekom retrogradnog Merkura 2020. godine a to će biti:

Zvijezde od vas ove 2020. godine traže da pokušate ovu godinu učiniti odličnom, bez obzira na to što još trebate napraviti. Pazite na sebe, obitelj i svoje najmilije. Ako napravite sve ove stvari, onda bi vam godina trebala biti berićetna.

Snovi su vam donijeli nagovještaje i dodire proročanstva vaše budućnosti. Oni su vam omogućili da vidite i zadržite ono što ta budućnost donosi, a 2020. godina mijenja fokus i čini prijateljstva i vaše najvažnije želje jako bitnim poljem vašeg života. Novi ljudi, novi snovi i nove avanture su snažan motivator.

Stara prijateljstva koja su prerasla njihovo mjesto u vašem životu mogu osloboditi. Stari snovi koji više ne odgovaraju njihovoj svrsi mogu se zatvoriti. Neki novi povod može brzo dovesti do potpuno novog kruga suradnika i do otkrića novih prijatelja koji će vam pomoći da otkrijete novog sebe.

Zvijezde vam kažu da ćete ove godine debitirati u nevjerojatnom zamahu u poslovnoj domeni, a posebno u važnim osobnim akvizicijama. Može se raditi o kući, nasljedstvu ili vrlo važnom dobitku koji su Djevice čekale dugo vremena. Usredotočite pažnju na obiteljski život. Jupiterovo putovanje kroz kuću obitelji i domaćeg života daje vam poticaj da promijenite svoj dom, obnovite ga ili čak da ga proširite. Vašu obitelj možete proširiti i dodavanjem novih članova.

Možda ćete trebati pokazati razumijevanje za neku situaciju u vezi vaših roditelja ili njihovih roditelja. Bez obzira na probleme koje trebate riješiti, stvari će se kretati ka rješavanju sukoba i razumijevanju nekih stvari koje su vam se u nekom momentu činile neprihvatljivim.

Stvaranje pozitivnog životnog okruženja, ne samo kod kuće, već i u vašem srcu, je rešenje za sve probleme. Dajte sebi više vremena da se opustite i napunite baterije, za iscjeljenje i pronalazak unutrašnjeg mira. Raspoloženje Djevica je odlično u prvih devet mjeseci 2020. Imajte više vjere u svoje snage, imajte opušteniju perspektivu, imate smisao za humor, zabavite se kad god možete i nasmijte druge ljude,piše Atma

Venera u prividnom retrogradnom kretanju aktivira se u kući putovanja, nakon čega će se pomaknuti u kuću novca. Možda ćete naići i na neke sankcije. Pokušajte usmjeriti pažnju na svoj rad, jer se mogu dogoditi neke greške, zato pripazite.

Jupiter i Uran ujedinjuju svoje napore sa Saturnom kako bi pomogli Djevicama u ulaganja u nekretnine i u druge operacije temeljene na ozbiljnosti, trudu i dugotrajnoj strategiji. Ali Jupiter, Saturn i Uran djeluju neskladno kada sakupljaju energije s Plutonom i ta kombinacija može biti štetna u slučaju spekulacija ili pokušaja da se domognete novca koji nemate, kao i rasipanja novca na razna uživanja i neke kratkotrajne stvari.

