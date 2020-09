Evo kako je pandemija utjecala na naše živote, ovih smo 5 stvari promijenili

Rad od kuće postao je normalna stvar

U samo nekoliko mjeseci većina je zaposlenika urede zamijenila svojim domom, a poslovni su se procesi preselili online. Sastanci i brainstorming počeli su se odvijati preko popularnih aplikacija Skype i Zoom, a mnogi su se procesi počeli odvijati i brže nego što je to bio slučaj u tradicionalnom radnom okruženju. Iako se dio radnika vratio na svoja radna mjesta, veliki broj firmi odlučio je i dalje nastaviti s radom od kuće.

Kako bi rad od kuće bio jednako efikasan potrebno se pridržavati nekoliko pravila. Za početak, pretvorite jedan dio svog doma u radnu sobu. Neka to bude prostor u kojem nećete imati nikakvih distrakcija ili previše kontakta s ostalim ukućanima. Kod rada od kuće jako je važno da zadržite i poslovnu rutinu, započinjite s radom uvijek u isto vrijeme i uzimajte pauze. Pokušajte i kod kuće stvoriti poslovnu atmosferu koju ste imali u uredu jer će vam to uvelike pomoći u samodisciplini.

Pronašli smo nove načine za druženje

Možda i najveći izazov tijekom pandemije je manjak društvene interakcije i druženja s prijateljima, poznanicima i starijim članovima obitelji. Preporuka je smanjiti društvene kontakte tijekom pandemije pa je većina ljudi druženje jednostavno preselila online. U tome nam je uvelike pomogla tehnologija, točnije aplikacije kao što su FaceTime, Skype, WhatsApp, Facebook i slične.

Preko njih su mnogi od nas svakodnevno u kontaktu s obitelji, prijateljima i kolegama. I dok se ljudi vraćaju tradicionalnom ispijanju kavice na terasama kafića, veliki broj ljudi još uvijek koristi tehnologiju za sigurnije druženje.

Promijenio se način na koji kupujemo

Iako su trgovine otvorile svoja vrata, proces kupnje ima neka nova pravila. Obavezno je nošenje maski, dezinficiranje ruku na ulasku u trgovinu i održavanje razmaka. Neke su trgovine otišle i korak dalje kako bi svojim kupcima omogućile sigurnu i bezbrižnu kupnju. Jedna od njih je i Pevex, koji je u nekoliko mjeseci uložio preko dva milijuna kuna u zaštitne mjere.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na ulazu u prodajne centre Pevexa postavljene su termalne kamere pomoću kojih se kupcima mjeri temperatura odmah pri ulasku u trgovinu. Temperatura se mjeri automatski, pomoću termalnih kamera, i to na principu livestreaminga, bez pohrane snimki. Uoče li zaposlenici da imate temperaturu, o tome ćete biti diskretno obaviješteni, a kupnja će vam i dalje biti omogućena, ali uz dodatna zaštitna sredstva kojima će vas opremiti njihovi djelatnici.

Prostor prodajnog centra svaki se dan čisti pokretnim čistačima, a Pevex je za sve svoje prodajne centre nabavio zamagljivače koji omogućuju još bolje higijenske uvjete. Zamagljivači imaju optimalne radne karakteristike budući da pretvaraju higijensko sredstvo u aerosol koji dublje prodire u sve dijelove prostorija.

Više informacija o tome zašto je Pevex mjesto sigurne kupnje pogledajte ovdje.

Slobodno smo vrijeme počeli više provoditi u prirodi

Zbog izbjegavanje društvenog kontakta i druženja u većim grupama ljudi, vikende i slobodno vrijeme radije smo provodili u prirodi, rekreirajući se i istražujući nova mjesta, a mnogima je to ostala rutina sve do danas. Osim što više vremena provodimo na svježem zraku, puno više se i fizički krećemo nego što je to bio slučaj prije pandemije. Sjedenja u kino dvoranama, koncertima ili na kavama zamijenili smo dugim šetnjama, vožnjom bicikla i ostalim zdravim aktivnostima.

Boravak u prirodi ima brojne benefite za naše zdravlje. Jača imunitet, utječe na mentalno zdravlje, oslobađa nas stresa i poboljšava kvalitetu sna. U istraživanju sveučilišta Exeter u kojem je sudjelovalo oko 20.000 ljudi otkriveno je kako bi 120 minuta u prirodi moglo zamijeniti pet dana jedenja voća i povrća te 150 minuta vježbanja,piše Index

Briga o vlastitom zdravlju i o svojim najmilijima

Pandemija nas je podsjetila i koliko je važno voditi računa o vlastitom zdravlju i o zdravlju naših najmilijih te koliko je za zdravlje važna jednostavna higijena ruku. Osvijestila nas je i da naši stariji trebaju našu pomoć te da svojim odgovornim ponašanjem možemo sačuvati i njihovo i svoje zdravlje. Naši dobri odabiri mogu uvelike smanjiti rizik i za nas i za naše najmilije, gdje god se krećemo, bilo da je riječ o odlasku na posao, u kafić ili u kupovinu.

Facebook komentari