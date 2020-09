Dobri ljudi će vam donijeti sreću, loši ljudi će vas nagraditi iskustvom, najgori će vam dati lekciju, a najbolji će vam darovati uspomene. Cijenite svakoga. Jednostavne izjave koje potvrđuje život; Ljudi misle da će biti srećni ako se presele na drugo mjesto, a onda se ispostavi: gde god da odeš, nosiš sebe sa sobom.

Sreća je kao poljubac: da bi uživao u njemu, treba da ga podijeliš s nekim. Cijenite ljude, koji dolaze u trenucima, kada nije loše njima, već vama. Ne zatvarajte usta onima koji vam otvaraju oči. I čvrsto, stojeći na nogama, ne zaboravite one koji su vas podigli.

Nema smisla pokušavati pomoći ljudima koji sami sebi ne pomažu. Nemoguće je prisiliti čovjeka da se popne uz stepenice ako se on ne želi penjati. Griješe – svi. Grešku priznaju – dostojni. Mole za oproštaj – hrabri. Nastavljaju odnose – jaki.

Budite s kim želite da budete, a ne s kim drugi žele da vas vide. Skupi hrabrost, ako želiš nešto promijeniti. Budi strpljiv ako je nemoguće ništa promijeniti. I budi mudar, da bi znao kada je potrebna hrabrost a kada strpljenje.

Izvinjenje ne znači da nijesi u pravu, a da je drugi čovjek u pravu. To samo znači da je vrijednost vašeg odnosa važnija od vlastitog ega. Ljudi se dijele u dvije grupe. Jedni, ulazeći u sobu, uzvikuju: “Oh, koga to vidim!”; drugi: “Evo me!” Najteža stvar u životu je shvatiti koji most treba preći, a koji spaliti.

Muškarca karakterišu četiri situacije: kako se bori, kako se odnosi prema novcu, kako gleda na djecu i kako završava odnose. Nemoguće je živjeti bez svađa, kao i vozeći se kroz cijeli grad, vidjeti samo zeleno svijetlo.

Što duže živim, jasnije shvaćam da je najvažnija stvar u životu čvrsto znati šta želiš, a ne dopustiti da vas zbune oni koji misle da bolje znaju. U karakteru čovjeka postoje tri zlatne osobine: strpljenje, osjećaj mjere i umjeće da ćuti.

Ponekad u životu to pomaže više od inteligencije, talenta i ljepote. Nikad ne živite sa čovjekom – radi novca, djece i sažaljenja. Novac će nestati, djeca će odrasti, a sažaljenje će se pretvoriti u bijes! Najbolja osveta čovjeku, je dokazati da možeš bez njega.

Sve se može preživjeti u životu, dok postoji to zbog čega treba živjeti, voljeti, o kome treba brinuti i ima se kome vjerovati.

Najčešće se svađamo sa onima, koje najviše ne želimo da izgubimo. Privlačnost duša pretvara se u prijateljstvo, privlačnost uma pretvara se u poštovanje, privlačnost tijela se pretvara u strast. I samo sve zajedno može se pretvoriti u ljubav.

Ako se gubitnik osmjehuje – pobjednik gubi ukus pobjede. Ako želiš da upoznaš čovjeka, ne slušaj ono šta drugi kažu o njemu, bolje slušaj ono šta on govori o drugima. Nikad se ne pravdajte. Ni onim koji vas voli, a još više onim koji vas ne voli.

Onaj ko ne voli nikada vam neće vjerovati, a ko voli, sam će smisliti opravdanje za vas. Istinski blizak čovjek je onaj koji poznaje vašu prošlost, vjeruje u vašu budućnost i sada vas prihvaća takvim kakvi jeste. Novac dolazi, odlazi, nije u njemu sreća. Najvažniji na svijetu uvijek će biti ljudi koji su bili sa vama u najtežim vremenima.

Riječ voljenog čovjeka liječi bolje od svih doktora svijeta. I ubija brže od svih dželata … Pesimist vidi teškoće u svakoj prilici, optimista vidi prilike u svakoj teškoći. Jedino pravilo u životu, po kojem treba živjeti, jeste biti čovjek u svim situacijama,piše Infpult

Najveća prepreka je – Strah. Najveća greška je – Pasti duhom. Najopasniji čovjek je – Lažljivac. Najpokvareniji osjećaj je – Zavist. Najljepši postupak je – Oproštaj. Najbolja zaštita je – Osmjeh. Najmoćnija sila je – Vjera. Najbolja podrška je – Nada. Najbolji dar je – Ljubav.

