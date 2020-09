Usvojite navike sretnih parova: Tajna sretnog sek*ualnog života zapravo je poprilično jednostavna

1. Pronalazite vrijeme za seks. Nemojte biti jedan od onih parova kojima se seks događa kada za njega ostane vremena. Budući da je seks bitan dio svake veze, uvijek nastojte osigurati vrijeme za njega, a neke druge stvari neka se dogode ako za njih ostane vremena.

2. Budite iskreni kada vam (ni)je do seksa. Ako niste raspoloženi za seks, ali se svejedno odlučite seksati, vjerujte nam da će vaš partner to primijetiti. A to je vjerojatno gore nego da se uopće u tom trenu ne seksate. Ljudi u snažnim i stabilnim vezama bez problema će jedno drugome reći kada doista nisu baš najbolje raspoloženi, i to je ok!

3. Budite voljni barem pružiti šansu novim stvarima. Ne moraju to nužno biti nikakve ekstremne igre ili promjene, ali nemojte kategorički odbijati ideje o novim pozama, igračkama, mjestima. Ključ izvrsnog seksualnog života upravo je u povremenom izlaženju iz sigurne zone obiju strana.

4. Poštujte partnerove želje i granice. U zdravoj vezi nitko nije prisiljavan ni na što. Bez ikakvog straha od toga da se vaš partner pronađe uvrijeđen, ljut ili razočaran, trebali biste otvoreno reći kada vam se i zašto nešto nimalo ne sviđa, kao i kada nešto silno želite. Kao i u ostalim segmentima veze, iskrenost je i po pitanju seksa od velike važnosti!

5. Slobodno inicirajte intimnost. U sretnim i zdravim vezama, kada je jedan od partnera raspoložen za seks, pokuša da do seksa i dođe. Nemate ništa od sjedenja po strani i razmišljanja je li i njemu do seksa. U vašoj požudi i strasti nema ništa loše i nemate razloga sramiti se biti ona koja će inicirati seks.

6. Vjerujte u svoj seksipil. Nemojte se zamarati svojim fizičkim nesavršenostima koje svi imamo. On da vas ne želi, ne bi bio s vama. Dakle, jedino što trebate je malo samopouzdanja i vjere da ste mu itekako napeti. A to znači bez pokrivanja, skrivanja, gašenja svjetala i ikakve nelagode. Pokažite mu da se dobro osjećate u svojoj koži, prenosi Cosmopolitan.

