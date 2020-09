Muškarca do tančina otkriva njegov odnos s majkom: Na osnovu ovih 6 stvari, znaćete kakav je zaista!

Odnos majke i sina može dosta da govori o ličnosti muškarca, a time i utiče na njegov odnos sa partnerkom.

Još je čuveni Sigmund Frojd govorio o povezanosti majke isina, te psihološkom analizom došao do zaključka da majka na svog naslednika prenosi svoje emocije.

“Samo odnos prema sinu donosi majci neograničeno zadovoljenje. To je uopšte najsavršeniji odnos između ljudi u kojem ima najmanje ambivalencije. Majka može da na sina prenese slavoljublje koje je u odnosu na sebe morala da suzbija. Od njega može da očekuje zadovoljenje svega onoga što joj je preostalo od njenog kompleksa muškosti. Čak ni brak nije siguran sve dok žena ne uspe da od svoga supruga načini svoje dete i da u odnosu na njega igra ulogu majke”, rekao je Frojd.

Stoga, blizak odnos sa majkom koji gaji od detinjstva, u mnogim slučajevima određuje njegove vrednosti vrednosti i pogled na svet.

Izbegava majku

Provodi malo vremena sa majkom i na neki način je izbegava, ali ne zato što je zaboravan, već jer mu njeno prisustvo stvara teskobu.

Može da joj odgovori ako ga nervira, ali voli da udovolja ljudima i nije baš samouveren. Takođe, boji se da joj ispolji svoja osećanja jer misli da će je tako uznemiriti ili neće dobijati više pažnje od nje.

Popularan je u društvu, svi ga vole, ali on se ne uključuje mnogo u društvene aktivnosti. Stoga, ukoliko ste vi društveni, treba da znate da ovaj muškarac nije za vas.

On može biti pomalo pasivno-agresivan, ali ukoliko se veže za vas, budite sigurni da vas neće vas ostaviti. Potrebno mu je mnogo da se suoči s problemima, te su nezaobilazne prepirke i svađe.

Ona upravlja njegovim životom

Primetili ste da vaš partner ne može da odluči ništa bez maminog odobrenja? Ovakav muškarac će vas razmaziti jer veruje da su sve žene važne i cenjene. Međutim, problem je što u njegovom životu postoji samo jedna kraljica, a to je njegova majka.

Ovakav muškarac je simpatičan i uvek najbolji prijatelj. Niko za njega nema lošu reč. Ima veliko srce i veoma je privržen i veran. Međutim, problem s njim je što će se svaki njegov potez u životu zasnivati na tome šta misli njegova majka. A, vama je bitno da odlučujete kao par, zar ne?Otvoreno mrzi svoju majku

On je vredan radnik, ali ima nije baš u dobrim odnosima sa svojom majkom. Njihove svađe su uvek burne. Moguće da ga je izneverila, a možda je i samo loša osoba. Međutim, u nekom trenutku ga je toliko razočarala da ne mogu imati dobar odnos.

Zbog toga, on ima grižu savesti, a to bi značilo da biste vi u vašoj vezi morali da brinete o njegovim potrebama.

On je slomljeni loš momak, a žene to vole. Voli to i on, ali do određene tačke. Voli kada se ponašaju ” kako on zamišlja”. Zato i stalno menja devojke jer se nijedna od njih ne može meriti s njim.

Boji se da ne razočara majku

Ima blizak odnos s majkom, ali ona ne upravlja njegovim životom. Umesto toga ima snažan strah da će je razočarati, te često skriva o nje svoje mišljenje pogotovo ako zna da ona to ne odobrava.

Reč je o lukavoj osobi koja preuzima rizike, ali ako ste u vezi s njim, moraćete se uključiti u njegove tajne poduhvate. A to brzo dosadi.

Ovakav partner se trudi da ugodi svojoj izabranici jer ne podnosi svađe. Međutim, uvek na kraju radi kako on želi.Potpuno je zavisan od majke

Provodi dosta vremena s njom i dok ona ne upravlja njegovim životom, on se često slaže i prilagođava njenom mišljenju. Izuzetno su bliski, te je ona upućena u sve njegove probleme u vezi.

On poštuje žene i strpljivo sluša mišljenje svoje partnerke, ali nije zreo da donosi samostalno odluke. Reč je o muškarcu koji će prvi pomoći svojoj porodici, ali sklon je ogovaranju. S obzirom na to da je uvek zavisan od drugih njemu je potrebna jaka žena.

Majka mu je najbolja prijateljica

Ako je prijatelj sa svojom majkom, ali i pored toga joj kaže kada ga uznemiri, on je pun samopouzdanja i samouveren muškarac.

Uživa u romantičnim odnosima. Ako ste pasivni ili nesigurni, on nije prava osoba za vas. Njegova mama verovatno zna više o njegovim vezama nego što to žele njegove partnerke,piše Stil

Međutim, ako njegova majka ne voli njegovu partnerku, njega to ne dotiče.

On ima puno ženskih prijateljica, što bi moglo biti uzrok ljubomore, ali kada se veže za nekoga, veran je do kraja.

