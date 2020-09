Sedam parova Zodijaka koji baš i nisu idealan par, ali mogu uspjeti

Ovan i Rak

Ovan i Rak izgledaju kao loša kombinacija od samog početka. Kao prvo, Ovan je impulzivni vatreni znak koji voli biti u pokretu, dok je Rak osjetljiv vodeni znak koji voli dom. Rak, koji je pun ljubavi i podrške, pomoći će Ovnu da se osjeća ugodnije u vezi svojih osjećaja, dok će Ovan pomoći otkriti strastveniju stranu Raka. Sve u svemu, u ovoj vezi može biti mnogo dubine.

Bik i Vaga

Zračni znak poput Vage i zemljani poput Bika ne predstavljaju najbolji par zbog svojih nespojivih elemenata. Bik je vrlo prizemljen, usporen i više voli znati što će se sljedeće dogoditi, dok je Vaga nepredvidljivija i prilično često mijenja mišljenje. Međutim, ovo dvoje mogu funkcionirati zbog povezanosti s Venerom, planetom ljubavi. Zbog zajedničkog vladajućeg planeta, oba znaka cijene ljepotu, romantiku i fine stvari u životu. I Vaga i Bik također su orijentirani na predanost. Bez obzira na razlike, potrudit će se da veza uspije.

Lav i Jarac

Jedan od najvećih razloga zbog kojih je ova kombinacija nespojiva jest taj što Lavovi trebaju puno pažnje svog partnera. Istodobno, Jarci su poznati po tome da im je posao na prvom mjestu. Unatoč tome, ovo neobično uparivanje može uspjeti. Jarac također može pomoći Lavu da se usredotoči, dok će Lav pomoći Jarcu da se opusti. Oba su znaka na svoj način preambiciozna. Lav želi biti zvijezda, dok Jarac želi biti izvršni direktor velike tvrtke. Sve u svemu, mogu biti vrući par.

Djevica i Lav

Još jedna kombinacija zemlje i vatre koja može stvoriti izazovnu vezu. Na primjer, Djevici je potrebno puno uvjeravanja, emocionalne stabilnosti i dosljednog njegovanja da bi osjećala da je njihov odnos dobar. Iako Lavu nije problem izraziti svoje osjećaje ili postati emotivan, oni ne obraćaju uvijek veliku pozornost na to kako je njihovom partneru. Nije da ih nije briga, oni su jednostavno prezauzeti sobom. Međutim, ako je Lav s Merkurom ili Venerom u Djevici, to čini razliku. To uzemljuje njihovu vatrenu energiju i onda stvarno dobro surađuju Djevicom. Također, Lav može biti vrlo zabavan za Djevice i pomoći im da prestanu biti toliko kritične.

Vaga i Škorpion

Kako Merkur i Venera putuju vrlo blizu Sunca, obično postoji prilično puno Vaga s položajima Škorpiona, i obrnuto. To pomaže olakšati ovu vezu, a prisutne su i mnoge prednosti. Vaga će unijeti romantiku u vezu, dok će Škorpion unijeti strast. Odmah će osjetiti privlačnost i uživat će istražujući jedno drugo, pišu “24sata“.

Vodenjak i Rak

Tradicionalno, ova dva znaka ne funkcioniraju dobro zajedno. Rak je topao i nježan u vezama, dok su Vodenjaci distancirani. Međutim, Rak je možda upravo ono što Vodenjaku treba. Rak izvlači osjetljivost iz svih osoba koje susreće i potiče ih da se osjećaju dovoljno sigurno da se smiju i plaču, a to može biti katarzično za hladnog Vodenjaka. Vodenjaci će također pomoći tradicionalnijim Rakovima da drugačije gledaju na svijet. Kao i svaka kombinacija horoskopskih znakova, i ovo dvoje morat će se potruditi pronaći zlatnu sredinu koja odgovara oboma. Sve u svemu, imaju puno toga naučiti jedno od drugog.

Ribe i Strijelci

Ribe i Strijelci primjeri su dva znaka koja imaju vruću seksualnu napetost zbog iritacije koju osjećaju jedni prema drugima. Strijelac se Ribama može činiti previše nezrelim i nepromišljenim, dok Ribe mogu izgledati previše čudno za Strijelce. Puno će se svađati, ali nešto će ih uvijek tjerati da se vrate jedno drugom. I Ribe i Strijelci također imaju vezu s Jupiterom, što dodatno cementira njihovu vez.

