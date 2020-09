Greške horoskopskih znakova u vezama zbog kojih ih partneri ostavljaju

Mada je teško znati zasigurno, vaš horoskopski znak sigurno će vam biti od pomoći da pronađete odgovore.

Ovan

Ponekad ste fokusirani samo na sebe i nezainteresovani za dugoročnu predanost i dijeljenje bilo čega u svom životu. To može biti pravi problem kada tražite potencijalno ozbiljnog partnera.

Bik

Imate problem sa otpuštanjem i često ostajete ljuti zbog nekih stvari duže nego što je to potrebno. Čak i ako se vaš partner izvinio, vi i dalje podgrijavate ljutnju. To je dovoljno da odbije svakog potencijalnog partnera od vas.

Blizanci

Vama je vrlo teško da se vežete za jednu osobu, a čak i kada to učinite, imate tendenciju povremeno otići i raditi stvari na svoj način. To može biti prilično odbojno vašem partneru.

Rak

Rak je brižan, ali u vezi ima tendenciju da bude nametljiv i često guši svog partnera. To je neka vrsta strasti u kojoj se baš i ne uživa. Morate razmišljati o prostoru koji je potreban vašem partneru i priuštiti mu ga.

Lav

Lav vas nikada neće prevariti i na mnogo načina to je najbolja stvar koju možete imati u vezi, ali on takođe ima tendenciju biti egoističan i isprazan. To nikako nisu idealne osobine. Vi se žestoko trudite da pobijedite u svemu. Možda ćete se osjećati dobro zbog toga, ali to je stvarno iritantno svima oko vas.

Djevica

Djevica od svih znakova ima najmanje povjerenja u druge. Vi ste partner koji najvjerovatnije njuška po fiokama sa donjim rubljem i provjeravate istorijat vašeg partnera od dana rođenja. Sumnja i ljubomora apsolutno će ubiti odnos. Morate vjerovati svom partneru, čak i ako je nepovjerenje u vašoj prirodi. Ne vodite se vašim osnovnim instinktima.

Vaga

Vage su pune nade i vjere. Vi imate tendenciju da birate partnere koji zapravo nisu pravo rješenje za vas i pokušavate ih promijeniti u osobe kakve su vam potrebne. To je katastrofa koja samo čeka da se dogodi. Morate naučiti da bolje odaberete – to će spasiti vaš ljubavni život.

Škorpija

Škorpija je jako strastvena, ali ta strast ponekad dovodi do ljubomore i apsurdnog ponašanja. Ne možete kontrolisati one koje volite. Ne možete biti posesivni prema njima. Odbacite te navike. Kao i Vaga, vi imate više od jedne prirode. Držite se dobrih aspekata, odbacite one loše.

Strijelac

Strijelac je vrsta znaka koji jedan dan želi otići na planinarenje, a sljedeći dan na ronjenje. To može biti zabavno vašem partneru, ali i pomalo naporno. Zbog vaših visokih očekivanja možete upasti u nevolje. Ako ste vi otvorena osoba, a vaš partner je introvertan, neka ostane kod kuće s vremena na vrijeme. To nije uvreda vašem životnom stilu.

Jarac

Jarčevi se najteže otvaraju i potrebno im je dosta vremena da počnu da vjeruju svojim partnerima. Ponašate se kao da vaš partner mora učiniti neke čarobne stvari kojima će zavrijediti vaše povjerenje. Nemojte pretpostavljati najgore samo zato što ne možete biti zajedno 24/7. Ljubomora će uništiti svaku vezu vrlo brzo.

Vodolija

Vi ste tip osobe koja uvijek ima neku dosjetku na vrhu jezika. Često je to zabavno, ali ipak morate znati za mjeru. Vi imate tendenciju da se prepirete sa ljudima, a to može jako brzo ohladiti vašeg partnera.

Ribe

Ribe, kao i Rakovi, imaju tendenciju biti mahnito emocionalni s vremena na vrijeme. Posebno su sklone čežnji za bivšim partnerima. Ne volite da ste sami, ali ako još uvijek patite za svojim bivšim partnerom, nemojte početi da se viđate sa nekim novim. Morate ostaviti svoj prtljag za sobom prije nego što uđete u nešto novo, piše “Noizz“.

Facebook komentari