Horoskop za Venera u Lavu pod napadima Urana: Ti si divna šansa, osoba koja sija iznutra

Venera u Lavu ovih dana nalazi se pod napadima Urana. Neke se vrijednosti preispituju, veze, odnosi, vera u sebe. Neki šavovi pucaju. Negdje u ranama koje te bole i dalje sijaš najsjajnije. Jer nikad niko neće smaknuti tog vladara. U tebi je.

Venera u Lavu ovih dana nalazi se pod napadima Urana. Koliko ste puta sakupljali sebe? Sastavljali se? Tron u tebi kao da se drma.

Sa svih strana napadaju nesigurnosti. Lome se koplja baš o tvoje temelje. Osjećaš nervozu. Žarenje. Grebanje. Drhtanje tijela. Vrištanja. Onaj osjećaj raspadanja.

Kao da ćeš se razletjeti u hiljade komadića. A, to tako nije nalik tebi. Koja oduvijek znaš ko si. Koja si radila na tome da postaneš to što si danas. To gubljenje snage. Taj osjećaj nemoći. Te sumnje.

To prebiranje po sebi koje radiš, tražeći sve što možda nije dobro. To nije tvoje. Tuđe je. Kao testovi. Upitnici koje ni ne riješavaš. Kao nagomilana jeka tuđih glasova u tvojoj glavi koja odzvanja bol.

Neke se vrijednosti preispituju ovih dana. Kao i veze. Odnosi. Vjera u sebe. Samopouzdanje.

Ljubav. Uspjeh. Strast. Neki šavovi pucaju. Na najjače. I šiješ se. Uporno. Borbeno. Strašno. Divlje. Ne odustaješ. Ne pokoravaš se. Ne pristaješ na nepristajanja.

Zaslužuješ najbolje. I dok se tako sakupljaš iznova. Bez predaha. Neobranjivo.

Znaj: Negdje u ranama koje te bole i dalje sjajiš najsjajnije. Jer nikad niko neće skloniti tog vladara. U tebi je.

Astrolog Sanja Paraminski

Facebook komentari