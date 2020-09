NISTE SIGURNO VIDJELI KO SU ONI: Bit ćete šokirani kada vidite koji glumci se kriju iza likova Teletabisa i kako im je to potpuno uništilo živote

Neki su mislili da je serija djelo genija, odličan edukativni sadržaj za jednogodišnjake, drugi da je čak i užasavajući. Ali jedna stvar je bila sigurna: serija je bila veoma čudna… Saznajte ko su glumci koji su glumili četiri poznata junaka iz emisije za djecu…

Četiri vanzemljaca, Tinki Vinki, Dipsi, Lala i Po provodili su vrijeme na lijepom pejzažu, komunicirali sa cvijećem i usisivačom i živjeli u podzemnim odajama.

Opremljeni interaktivnim ekranima na stomaku i i antenama poput komunikacionih uređaja, likovi su ponavljali svakodnevno ponašanje djece i bili entuzijastični.

Svijet Teletabisa, Teletabilend je bio pun zečeva, a pošto su kostimi bili ogromni, morali su da koriste i ogromne zečeve na snimanju. Često su morali da ponove snimanje jer su se u pozadini ti zečevi parili.

Originalni Tinki Vinki, Dejv Tompson, napustio je snimanje zbog “kreativnih razlika”.

Njegovo mišljenje je bilo da je Tinki Vinki smatran “gay-om”i to je trajalo do kraja serije 2001. godine. Set je na kraju pretvoren u jezero, jer je vlasnik zemlje bio umoran od obožavatelja koji su posjećivali ovo mjesto.

Uproljeće 1996. godine na audiciju za seriju prijavilo se 600 ljudi, među kojima je bio i Dejv Tompson, britanski komičar. Tompsonova izvedba Tinki Vinkija bila je fantastična, zbog čega je bio motivisan. Ali stvari su se okrenule naopako. Kada je snimao glasove i kikot svog lika, Tompsonov glas je bio “isuviše visokih tonova”.

Tomspon je nedugo nakon prve sezone primio pismo koje je nije očekivao. Rečeno mu je da njegovo “tumačenje Tinki Vinkija nije prihvaćeno”.

On je odlučio je da napusti snimanje, prije emitovanja prve sezone i vratio se u svoje “komičarske vode”.

Mark Hinehan je glumac koji je kasnije davao glas Tinki Vinkiju.

Mark je glumac i umjetnik koji se pojavio u filmu “Grom u pantalonama”.Baletan i koreograf Sajmon Šelton je bio posljednji glumac Tinki Vinkija.

Jednom prilikom su ga čak pitali da li je Tinki Vinki gay, na šta je odgovorio “Ljudi me to često pitaju. Tinki Vinki treba da bude trogodišnjak, tako da je to pitanje glupo.”

Glumica Pui Fan Li glumila je slatku crvenu Po.

Nakon završetka emisije glumila je i u filmu “Dnevnik Bridžit Džons, kao i u nekim serijama. U jednoj seriji je njen lik bio u vezi sa ženom i to je negativno obilježilo cijelu njenu karijeru.

Niki Smedili glumila je Lalu. “Iako djeluje da im je život lak, u kostimu je bilo veoma naporno”, rekla je. Glumica je otkrila da je radila 11 sati dnevno u kostimu i da joj je bilo nepodnošljivo toplo i teško.

Džon Simit glumio je Dipsija, popularng lika među obožavateljima. Danas je on komičar, a bavio se time i prije uloge Dipsija.

U roku od 18 mjeseci postao je popularan i pojavio se u magazinu “The face”, gde je proglašen za “komičara kojeg svako treba da vidi”.

