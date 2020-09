Jeste li sigurni da znate odgovore? Ovo su najguglanija pitanja o sek*u

Velika je prednost interneta što možete postavljati škakljiva pitanja bez crvenjenja pred prijateljima, poznanicima, liječnicima… Razumljivo je da ljudi postavljaju milijune i milijune upita o seksu, ali nekako je razočaravajuće vidjeti što pitaju. U vrhu top ljestvice najguglanijih pitanja o seksu, našlo se tako i pitanje ‘Kako umetnuti muški spolni organ u ženski spolni organ?’. A navodno nove generacije ‘sve znaju’.

Ipak, u samom vrhu, na broju jedan, pitanje je koje pokazuje da su muškarci zainteresirani za pružanje užitka ženama, a glasi: ‘Gdje je G točka?’. Jeste li sigurni da vi znate odgovor bez guglanja?

Legendarno nabreknuće

Odgovor glasi: G-točka leži na prednjoj stijenki vagine, pet do osam centimetara iznad otvora vagine. Najlakše ju je locirati ako žena leži na leđima, a druga osoba umetne joj u vaginu jedan ili dva prsta s dlanom okrenutim prema gore. Ako osoba počne prstom nadraživati to mjesto (pokretom kao da nekoga poziva), tkivo će nabreknuti. Upravo to nabreknuće je G-točka.

U početku takvo nadraživanje može kod žene stvoriti osjećaj kao da treba mokriti, no već nakon nekoliko sekundi pretvorit će se u osjećaj seksualnog uživanja. Ipak, kod nekih žena takvog rezultata neće biti – stimulacija će ostati neugodna i neće pružati nikakvo zadovoljstvo. Znanstvenici još lome koplja oko G-točke, pa istraživanje britanskog King’s Collegea na 1.800 žena nije pronašlo dokaze o postojanju ove legendarne erogene zone, dok je francuska studija utvrdila da 60 posto žena ima G-točku, samo je nisu sve otkrile.

Francuski su ginekolozi britansku studiju ocijenili manjkavom i optužili njene autore za nepoštovanje žena

Tko pita, ne skita

Treba reći da u seksu možete savršeno uživati i ako nikada ne otkrijete G-točku, jer mnogo je drugih točaka čija stimulacija dovodi do užitka i orgazma. U tom smjeru ide i drugo po redu pitanje sa spomenute top liste najguglanijih: ‘Kako ženu dovesti do orgazma?’, prenosi gloria.

Zabrinjava što na ljestvici ima dosta zdravstvenih pitanja, što znači da se korisnici radije okreću dr. Googleu nego pravim liječnicima. Evo i popisa najčešćih deset pitanja:

1. Gdje je G-točka?

2. Kako dovesti ženu do orgazma?

3. Kako se riješiti herpesa?

4. Kako izliječiti genitalne bradavice?

5. Što je gonoreja?

6. Kako postići što veći penis ručno?

7. Kako se mjeri penis?

8. S koliko godina možeš kupiti kondome?

9. Kako umetnuti muški spolni organ u ženski?

10. Koliko dugo traje seks?

