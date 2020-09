Ovih 10 stvari se danas “ribaju” više nego ikada zbog koronavirusa – provjerite što vam je promaklo

Ribanje svega što nas okružuje. Doslovno je tako, a tko bi mogao reći da će nam čišćenje jednog dana možda i spasiti život. Ukratko, na preskakanje čišćenja određenih predmeta po kući možete na neko vrijeme zaboraviti, a određene predmete ne zaboravite dezinficirati. Donosimo popis predmeta koje morate čistiti i koje danas nitko ne preskače…

1. RUČKE NA VRATIMA

Svima nam je poznata izreka koja kaže da kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a na vama je da pazite da ta vrata ne šire virus. Dok je do nedavno kvaka na vratima čišćenja par puta godišnje, danas je čak i u velikim firmama postao običaj da i sami zaposlenici dezinficiraju kvake kako bi se dodatno zaštitili od prijenosa infekcije.2. SVE ELEKTRONIČKE NAPRAVE

I prije pandemije smo znali koliko su nam mobiteli prljavi, a neka istraživanja tvrde da su 10 puta prljaviji od WC daske. Možda ste prije brisali telefon kada više niste ništa na ekranu vidjeli, ali s obzirom na uvjete koji danas vladaju, potrebno ih je brisati svakodnevno. Ovo se pravilo posebno odnosi na restorane koje narudžbe primaju putem mobitela i čitača kartica koje ljudi dodiruju, na primjer u trgovinama. Ne činite grešku i ne zaboravite dezinficirati sve predmete koje često dodirujete.3. STOLICE

Ovo je još jedno „novo normalno“. Prije izbijanja pandemije normalno je bilo da osoblje u restoranu nakon svakog gosta prebriše i stolove, ali stolice… ne tako često. Danas je ipak postalo normalno da se i stolovi i stolice brišu prije dolaska novog gosta. Iako stručnjaci naglašavaju da se virus šiti ponajprije kapljičnim putom, savjetuju da je ipak potrebno brisati sve „prljave“ površine.4. OLOVKE

Olovka je jača i od mača, a posebno to možemo iskoristiti danas kada je u fokusu širenje virusa. Dok vam vjerojatno prošle godine nije palo na pamet čistiti olovke, danas većina ljudi kaže kako će nakon korištenja obrisati olovku, posebno ako ju dijelite s kolegama u uredu ili vaša djeca u školi. Brisanje olovaka se smatra obaveznim u restoranima i trgovinama.

5. GARDEROBE

Iako nisu sve prodavaonice odjeće dozvolile da se ona isprobava prije kupovine, one koje to dozvoljavaju ulažu i veliki trud u čišćenje tih prostorija, pa je tako trenutno običaj da se nakon svakog isprobavanja garderobe, prostor i očisti.

6. KREDITNE KARTICE

I dok su mobilni telefoni puni prljavština, prema istraživanjima na kreditnim karticama se nalazi više prljavštine nego u javom toaletu. Utješno, zar ne? Razlog je to zašto se danas kreditne kartice puno češće čiste. Razmislite: karticu pružite osobi u trgovini, ona ju primi u ruke, napravi što treba i vrati vam karticu. Razmislite koliko ste puta to u danu učinili s karticom. Je li vam jasno koliko se bakterija na njoj može nalaziti? Dovoljno je karticu prebrisati dezinfekcijskom maramicom nakon svakog korištenja i vi ste sigurni.7. KLJUČEVI

Svima nam je poznata radnja pri izlasku iz kuće – uzimamo mobitel, novčanik i ključeve. Što još ovo predmeti imaju zajedničko? Pogodili ste – prekriveni su prljavštinama, a to može uključivati bakterije i viruse. Dok ključevi ne moraju biti toliko opasni, mobitel i novčanik s kreditnim karticama i novčanicama to jesu. Dakle, nakon korištenje te predmete je potrebno dezinficirati.

8. VOLAN AUTOMOBILA

Možete li se sjetiti kada ste zadnji put prali volan? Ako bi vas se ovo pitanje postavilo prije, vjerojatno biste rekli nikada. Ali svakako se nadamo da bi sada odgovor glasio – ne tako davno. Čini se da danas ljudi čiste i volan nakon posjeta prodavaonicama ili restoranima. Ako vam nije jasno zašto, samo razmislite o tome koliko nečistoća možete rukama prenijeti na volan, a ako ruke naknadno ne operete, sve to može završiti u vašim ustima ili u nosu.

9. KUPAONICE

Poput garderoba, javni toaleti, restorani ili trgovine, danas se puno pažljivije čiste. Centar za prevenciju i kontrolu bolesti savjetuje da restorani i kafići toalete čiste najmanje jednom dnevno, dok se u javnim toaletima očekuje i dodatna pažnja te odvajanje prostora pregradama kako ljudi ne bi stajali preblizu jedni drugima.

10. RUKE

Spominjemo ih samo da ne zaboravite – perite ruke često, perite ih dobro (sapun i topla voda) kako biste izbjegli mogućnost zaraze. Također, prljavim rukama ne dirajte lice, kako svoje tako niti tuđe,piše Ordinacija

