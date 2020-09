Mjesečni horoskop za oktobar: Šta bi mogli da očekuju Vage, Škorpije i Strijelčevi

Vaga: u ovom mjesecu ćete mnogo toga da naučite. Ovo bi mogao da bude period vaše afirmacije, učenja i sticanja novih vještina. Bilo bi dobro da posjetite neki seminar jer vještine koje sada steknete mogu vam biti od velike pomoći u narednom periodu. Moglo bi da dođe do nekih promjena u odnosu sa vašim partnerom, mnoge Vage će da se osjećaju iznevjereno ili čak prevareno.

Ako nemate neke konkretne dokaze da vas je partner prevario, razmislite dobro i ne optužujte partnera za nešto što u šta ni sami niste sigurni da se desilo. Posvetite malo pažnje svome zdravlju, jer uvije je bolje da djelujete preventivno nego da se stvari kasnije zakomplikuju.

Škorpija: Vama bi ovaj mjesec mogao da bude pun avantura. Trudite se da svaku priliku iskoristite na najbolji mogući način i nemojte da propustite ni jednu šansu koja vam se pruži. Ništa vas ne košta da rizikujete jer ne možete da izgubite ništa a možete mnogo da dobijete.

Vaš odnos sa partnerom nije baš najbolji, ali potrudite se da poboljšate stvari, jer niko to neće uraditi umjesto vas. Ako želite da vaša veza uspije i da traje morate da se trudite svakodnevno da izgradite dobar odnos sa svojim partnerom. Budite uporni i rezultati neće izostati.

Strijelac: Samo radom i trudom možete da stignete do željenog cilja. Vi znate da ne postoji lak način da dođete do zarade pa pokušajte i druge ljude da uvjerite u to. Pokušajte da nađete neku ravnotežu između troškova i prihoda.

Ne možete da se naviknete na česte promjene vremena, pa vam je organizam iscrpljen i slab. Potrudite se da se hranite što zdravije, izbacite slatkiše i jedite što više voća i povrća kako biste obezbjedili svom organizmu dovoljnu kolicinu vitamina i minerala koji su mu potrebni. Pokušajte da obratite više pažnje na vaš imauni sistem i da ga ojačate, piše “Infpult“.

