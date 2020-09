DOBRO PAZITE ŠTA POTISKUJETE: Retrogradni Mars nosi pravu EKSPLOZIJU (prognoza za svaki horoskopski znak)

Venera menja znak od 7. septembra i ulazi u vatrenog Lava gde će praviti kvadrat sa Uranom iz Bika oko 17- og pa mnoge osobe treba da paze da ne raskinu sa voljenom osobom, poslovnim partnerom ili nekom grupom, a da pritom postupe ljuto i ishitreno, piše astrolog Željka Knežević.

Od 10. septembra Mars kreće retrogradno pa može doneti eksploziju svega što se potiskivalo, ćutalo, tj. dugo kuvalo i prekipelo. Od 13-og će Jupiter krenuti direktno i praviti oko 17-og kvadrat sa Merkurom iz Vage, zbog toga možete da mnogo očekujete od drugih a da se pritom sami izvlačite od obaveze. Uz ovaj kvadrat je i mlad Mesec u Devici pa neki novi početak može biti dosta promišljen, racionalan i sitničav.

OVAN

Dragi Ovnovi, kod vas je vaš vladar Mars i on vam daje pojačanu energiju. Kako on od 10. septembra kreće retrogradno, onda bi trebalo da obratite pažnju na vašu energiju i da malo date sebi odmora. Mnoge osobe mogu da se druže i izlaze pa samim tim i sklapaju nova poznanstva. U ovom mesecu se ne preporučuje da započinjete neke ozbiljne poslove već samo da nastavite što ste do sada radili. Emotivno može biti dosta napeta situacija i da se osećate da vas partner pritiska i prati u stopu pa može doći do nesporazuma i svađe sa partnerom. Budite pribrani i ne dozvolite da vas to pogađa lično. Sada je potrebno da sve negativne misli izbacite iz glave da bi se zdravstveno osećali svakim danom bolje.

BIK

Dragi Bikovi, vi uvek mislite za sebe da ste najbolji i nedostižni a sada ste još i u oblacima sa raznim sanjarenjima i ciljevima koji su daleko od realne situacije. Vama je potrebno na poslu da popričate sa kolegama ili sa šefom da bi se malo spustili na zemlju i u realnost. Emotivno zauzete osobe bi trebalo da budu prema partneru otvorene i iskrene, jer ni vi ne volite kada vas neko mulja i laže. Kako će Venera biti u kvadratu sa Uranom, onda će se vaše laži razotkriti dok osećanja mogu da se menjaju iz sata u sat ili iz dana u dan. Ceo mesec osećanja mogu ići iz krajnosti u krajnost, od euforije do tuge i depresije. Mogli bi vašu svakodnevnicu i monotoniju osvežiti nekom promenom pa to može biti i razmeštanje nameštaja i sređivanje ambijenta. Ovo se može pozitivno odraziti i na vaše zdravlje i raspoloženje.BLIZANCI

Dragi Blizanci, iako vi volite da komunicirate i da se družite sada možete diskretno nagovestiti nekoj osobi da ne želite da se sa njom zbližavate. Sada pojedini brbljivi Blizanci ipak daju sebi vremena za upoznavanje i ne priznajete baš da muškarac i žena mogu biti samo prijatelji. Ovaj mesec je uskraćen za napredak na poslu, posebno kada popričate sa kolegama onda shvatate da svako gleda svoj lični interes pa se to i vama preporučuje. Potrebno je da vašu lakovernost zamenite sa mudrostima i da gledate malo više sebe. Emotivno imate razumevanja za partnera ali ako bude dosadan i navalentan, moglo bi doći do rasprava ili svađe. Pojedini Blizanci mogu da porade na svom fizičkom izgledu, posebno ako žele da skinu kilograme sada im to polazi za rukom.

RAK

Dragi Rakovi, došlo je vreme da sada sami uradite neke poslove koje stalno prebacujete da drugi rade. Dosta je bilo naređivanja, sada je vreme da i vi postanete odgovorni, zreli i da završavate svoje obaveze i privatne zadatke. Verujte da to vi možete i posao je urađen. Kada je ljubav u pitanju, ako imate partnera vi se možete pitati gde je ljubav, da li je postojala ili je samo prosto navika. Partner nekako ima svoj život, društvo i obaveze a vas ne uključuje u sve to ili vi izbegavate. Vi se pitate gde su emocije dok vaš partner i dalje živi i organizuje život sa drugima bez vas. Kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na zube i kosti pa ako već imate taj problem onda ga rešavajte.LAV

Dragi Lavovi, kod vas su uglavnom poslovi bez većih promena. Pojedine osobe ne žele da menjaju svoje poslovno mesto jer im sasvim odgovara. Sve dok ne morate usled neke sistematizacije, vi ostajete tu. Na poslu sa kolegama i šefovima je sve u najboljem redu. Emotivno Venera ulazi u vaš znak i pravi kvadrat sa Uranom pa vi imate konstantno nesporazume sa voljenom osobom, makar to bilo i nešto iz prošlosti ali vi još uvek niste u stanju da joj oprostite već se inatite. Kada je zdravlje u pitanju, bilo bi dobro da uradite jedan sistematski pregled. Ako nešto nije dobro, treba da se posavetujete sa lekarom gde možete promeniti i način ishrane, posebno izbaciti slatkiše i masnu hranu.

DEVICA

Drage Device, ovo je vaš mesec i vi želite da pokrenete svoj sopstveni posao ali niste u stanju zbog nedostatka novca. Kako je ovaj mesec dosta rizičan, niko i ne želi da uloži sa vama novac jer je i najmanji ulog rizik. Kako nemate podršku, onda je najbolje da se malo primirite i radite ono što ste do sada radili. Mnogim Devicama koje su umorne i čeznu za nekim odmorom, čak ako su imali dogovor sa partnerom, sada i to može izostati jer partner ne može zbog svog posla i obaveza. Ovo će biti kap koja će preliti čašu jer već duži vremenski period nikako da se uskladite i budete na istim talasnim dužinama. Ako ne želite da raskinete brak ili vezu, onda je potrebno da se uloži dosta emocija i truda da bi se vratili na sam početak kada ste bili u harmoniji. Kada je zdravlje u pitanju, vaš novi način ishrane i života svakim danom vam daje dobre rezultate pa tako i nastavite.

VAGA

Drage Vage, vi možete čuti od pojedinih osoba kako vas ogovaraju na poslu, kako pričaju laži a vi nemate vremena da se svima njima suprostavite. Vaši bliži saradnici znaju pravu istinu i mogu vam pomoći da je prezentuju. Mnoge Vage sada i zauvek mogu neke stvari razrešiti na poslu i sa pojedinim kolegama. Sa voljenom osobom imate lepu komunikaciju pa se možete opustiti i zaboraviti sve probleme koji su ikada postojali. Svaki slobodan momenat provedite sa voljenom osobom jer vas ona može i razumeti i posavetovati kada je reč o poslu. Usled nekih negativnih priča vi se možete osećati umorno i iscrpljeno a da ništa ne možete uraditi. Sačekajte drugi deo meseca gde je energija mnogo bolja. Relaksirajte se i provedite vreme sa porodicom i pravim prijateljima.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, svi vi koji ste zaposleni možete imati poteškoća na poslu što ste vi možda i očekivali. Nezaposlene osobe mogu sredinom meseca imati priliku da pronađu posao. Komunikacija i javni nastupi su vam na zavidnom nivou i znate kako da pričate sa poslovnim partnerima što je jedan veliki plus. Emotivno mnoge Škorpije mogu imati neki flert i upoznati osobu koja nije za duži vremenski period. Vi ste svesni da je teško upoznati nekog za ozbiljnu vezu pa je u ljubavi do daljnjeg samo zabava. Kada je zdravlje u pitanju, možete imati problema sa nervima i kostima, posebno kolenima pa se posavetujte sa lekarom.

STRELAC

Dragi Strelčevi, kod vas je na poslu dosta živo, sa dosta rasprava i raznih zbivanja. Moguće je da se možete raspravljati i oko vaših najbližih kada ih neko napada a vi znate da nisu krivi. Vi uvek imate svoje argumente pa se ne preporučuje da iz besa ili ishitrenosti iznesete neke poverene tajne od protivnika. Dosta napet mesec je pred vama pa se morate stišati i prepustiti da uživate sa voljenom osobom. Kako sa partnerom imate dosta zajedničkih zanimacija i pogleda na život, onda možete uživati gde god da se nađete. Mnogi Strelčevi bi trebalo da iskoriste priliku za fizičke aktivnosti dok je lepo vreme.

JARAC

Dragi Jarčevi, kod vas mogu da se dešavaju pobune na radnom mestu iako je početak meseca delovao mirno i opušteno. Nove promene vi prihvatate jer ste disciplinovani dok se druge kolege bune pa morate tražiti kompromisno rešenje da svima odgovara i da se uskladite. Finansije nikako da krenu uzlaznim tokom pa budite strpljivi do sledećeg meseca. Moguće je da vam porodica pomogne finansijski ili da posudite od nekoga, ipak dolazite do novca. Emotivno takođe nešto ne ide kako treba pa i tu vi osetite da vam neko nešto radi iza leđa. Zato obratite pažnju i ne slušajte priče. Izbegavajte stres i nerviranje.

VODOLIJA

Drage Vodolije, kod vas je naglašeno druženje i komunikacija sa partnerima. Ipak pazite šta sa kome pričate, posebno ako iznosite svoja mišljenja i projekte, šta radite i šta planirate. Potrebno je da se dobro pripremite za mnogo sastanaka i pregovora u ovom mesecu. U ovom mesecu je moguće da se prepliću emocije na poslu i u ljubavi pa i tu morate paziti. Vi poznajete mnogo ljudi pa vam se može svideti neko koga ranije niste simpatisali, čak ste i pomalo mrzeli tu osobu. Pojedine Vodolije već iz jednog pogleda mogu simpatisati neku osobu. Vašem organizmu obezbedite dosta snage i energije da sve izgurate.

RIBE

Drage Ribe, kod vas je vrlo dinamično u ovom mesecu i nije vreme da se dvoumite ili da odustajete. Sada je pred vama životni cilj koji treba dovesti do kraja, bez obzira što vam deluju nedostižno. Sve prepreke koje se mogu desiti ćete prevazići, jer imate pomoć prijatelja ili porodice koja je tu uvek uz vas. Kada su emocije u pitanju, morate se koncentrisati dok pričate sa partnerom da ne pomisli da ste neozbiljni i neodgovorni. Sa partnerom u ovom mesecu treba da donesete neku bitnu odluku za vaš budući životni tok. Partner u vama traži podršku i pomoć pa mu to i budite. Što se zdravlja tiče, nema većih promena pa tako nastavite,piše Glossy

Facebook komentari