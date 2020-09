Ne koristite biber u restoranu – razlog je zaista užasan

Ali zato ste sigurno čuli kako je jelovnik jedan od najprljavijih predmeta u restoranu i na njemu se može nalaziti oko 185 000 bakterija. Zanimljivo, ali druga najprljavija stvar u restoranu nije toalet već se nalazi na vašem stolu.

Prije nego posegnete za njim, razmislite koliko je ljudi taj predmet dotaknulo prije vas. Izgleda li čisto? Je li površina ljepljiva? Nažalost, nije neuobičajeno da restorani pdvide brigu o čistoći posude za papar. Isto se odnosi i na sol, šećer, posude za sir, a posuda za papar se čini da ipak prednjači po broju bakterija koje se na njoj nalaze.

Prema istraživanju prevedenom od strane ABC News, u prosjeku se na posudi za papar nalazi oko 11 600 bakterija.

“Većina se tih predmeta samo prebriše ako izgledaju prljavo, a čak i tada samo krpicom koju zaposlenici imaju pri ruci“, pojasnio je Jonas Stickler, direktor organizacije ConsumerSafety.org, te dodao: „I dok se u određenim restoranima ti predmeti ponovo pune i brišu, rijetko su dezinficirani i pravilno očišćeni“.

Drugi je grozan razlog, nastavlja Stickers, taj što roditelji, kako bi umirili djecu u restoranu, često dopuštaju da se igraju tim predmetima tijekom obroka. To bi značilo da on može biti prekriven svime što se nalazi na ruci djeteta, a znamo da ih oni vole „gurati“ svugdje. “Čak i ljudi oni koji ne koriste sol i papar kako bi poboljšali okus jela će te predmete sigurno pomicati po stolu, a to je nešto o čemu se treba razmišljati danas kada je sve u znaku koronavirusa, a uskoro i gripe“, dodaje.

Uz bakterije, soljenka i posuda za papar mogu biti okidači alergijskih reakcija. „One slučajno mogu dotaknuti hranu kada ih koristi osoba prije vas, ili čak upasti u posudu, pa ako je taj netko jeo školjke na koje ste jako alergični, javlja se rizik da ćete imati alergijsku reakciju“, dodaje Stickers, prenosi “Ordinacija“.

“Umjesto korištenja posude sa začinima zamolite konobara da vam se jelo začini pri pripremi. A ako vam ne bude i dalje dovoljno slano… pa idealna je prilika da smanjite unos soli u organizam, a organizam će vam na tome biti zahvalan“, zaključio je i dodao kako je limun još jedna od prljavijih namirnica u restoranima, ali i u domu pa prije upotrebe obavezno s njega uklonite svu prljavštinu..

Prirodni preparat za pranje voća i povrća

1. Što vam je potrebno:

1 žlica limunovog soka

2 žlice sode bikarbone,

200 ml vode

Stavite otopinu u bocu s raspršivačem, poprskajte po hrani i ostavite da djeluje desetak minuta. Nakon toga isperite.

2. Što vam je potrebno:

200 ml vode,

100 ml vinskog octa,

1 žlica sode bikarbone

Malo ekstrakta grejpfruta

Stavite otopinu u bocu s raspršivačem, poprskajte po hrani i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Nakon toga isperite.

