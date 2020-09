Imala je 23 godine i 317 kilograma: Nije mogla da stane u kupatilo i CIJELI SVIJET GLEDAO JE KAKO SE KUPA U DVORIŠTU, a DANAS IZGLEDA OVAKO

– Sećam se da mi je i kao djetetu jedino hrana donosila utehu. Odrasla sam sa dvoje roditelja zavisnih od droge i stalno smo se selili. Mama i ja se nikad nismo slagale, stalno je bila ljuta i onda bih pobjegla kod tate u garažu, gde bi mi on krišom davao grickalice i slatkiše – kaže Nikol.

Već kao tinejdžerka došla je do cifre od 317 kilograma. Tada već odavno, kaže, nije mogla da stane u kupatilo, već su morali da je kupaju u dvorištu.

Dok je bila pod strogim nadzorom dr Naua, za godinu dana je Nikol smršala 73 kilograma. Međutim, čim je puštena kući u Teksas, kilogrami su počeli da se vraćaju.

Onda je 2018. godine napravila značajan napredak i rešila da po prvi put nakon četiri godine pokuša da nađe posao.

U međuvremenu, udala se i dobila dvoje dece, ali i tužila emisiju jer, navodno, nisu ispoštovali ugovor po kome bi joj bili plaćeni svi medicinski troškovi, kao i pola godine životnih troškova, koje isplaćuju svim kandidatima, prenosi “Zena Blic“.

Danas Nikol izgleda ovako:

Na Fejsbuku se redovno oglašava ali izaziva i brojne kontroverze jer odbija da pokaže slike cijelog tijela, pa fanovi vjeruju da se vratila na staru kilažu.

Nikol je inače u celom svetu ostala upamćena upravo po scenama tuširanja na tremu, jer ne može da stane u kupatilo. Nedavno je progovorila o tome kako je do te scene došlo.

– Producenti uvek u svakoj emisiji pokažu između ostalog i scenu kupanja kandidata. Međutim, kada su došli kod mene, rekla sam im da ja fizički ne mogu da stanem u kupatilo i da se kupam na tremu. Rekli su mi da svakako to moraju da snime jer je takav koncept emisije, prikazuju svaki dio svakodnevice kandidata. To mi je bilo jako ponižavajuće, ali sam ipak pristala na to. Imala sam dve opcije – da odbijem i ostanem bez pomoći ili da stisnem zube i pokušam da uz njihovu pomoć preokrenem svoj život – rekla je ona.

