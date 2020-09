Kad muškarac nema ozbiljne namjere sa ženom to se primjeti: 11 signala da se možda samo poigrava

On će da se trudi da pomogne svojoj partnerki da postane bolja, biće joj stalna podrška u svim životnim trenucima.

Na žalost postoje i oni muškarci koji ne ulaze sa najboljom namjerom u naš život. Postoje znakovi u ponašanju muškarca koji mogu jasno da vam pokažu da on nema dobre namjere sa vama i da vas ne voli. Obratite pažnju na njegovo ponašanje i pronađite zaključak same.



Žali se na ono šta radite. Muškarac koji vas voli neće gubiti vrijeme na stalno prigovore. U početku vam to prigovaranje možda neće smetati ali vremeno ono može da postane zastrašujuće i da se pretvori u ozbiljan problem.

Ne prihvata vašu prošlost. Muškarac koji vas iskreno voli prihvatit će vas onakve kakvi jeste. Vaša prošlost je dio vašeg života i nju ne možete da promijenite, a muškarac koji vas voli će da je prihvati.

Ne pokušava normalno da razgovara sa vama. Kada muškarcu nije stalo do vas on će se truditi na sve načine da izbjegne neugodne razgovore sa vama.

Uvijek nešto traži, a ne daje ništa zauzvrat. Muškarac koji vas voli će uvijek da se trudi da vam uzvrati sve ono što vi pružate njemu. On je srećan kada je srećna i negova partnerka.



Na nepristojan način komentariše vaš izgled. Neko ko vas iskreno voli nikada neće htjeti da vas omalovažava zbog vašeg izgčleda. On će da vas cijeni zbog toga kakvi jeste i prihvatiće sve vaše nedostatke.

Pokazuje interes samo kad osjeti konkurenciju. Razmislite ozbiljno kada vidite da vam vaš partner posvećuje pažnju samo onda kada primjeti da se drugi muškarci interesuju za vas. Možda mu služite samo kao zabava dok ne nađe bolju priliku.

Ne želi da se družite sa njegovom porodicom i prijateljima. Muškarac koji vas voli će uvijek htjeti da vas upozna sa svojim najbližima i biće srećan kada vidi da imate dobar odnos sa njegovom porodicom i prijateljima.

Ne razgovara sa vama o budućnosti. Iako je ovo teška tema za mnoge muškarce, ako vas voli i želi biti sa vama on će rado praviti planove za budućnost koji uključuju i vas.

Traži od vas da mu se dokazujete. Muškarac koji vas voli neće stalno tražiti od vas da mu dokazujete svoju ljubav i da radite stvari koje vam se ne sviđaju. Kada ste zaglavljeni u nezdravom odnosu stalno ćete morati da se dokazujete.

Ne poštuje vas ni vaše granice. Muškarac koji vas voli nikada neće prelaziti vaše granice jer znaju da su one tu sa razlogom. Samo muškarac kome nije stalo do vas će vas tjerati stvari koje nikada ne biste učinili.

Traži vam dlaku u jajetu. Kada muškarcu nije stalo do vas on će da traži i najmanju sitnicu kako bi mogao da vam prigovori. Uvijek će za sve da krivi vas i praviće od muhe medvjeda, piše “Infpult“.

