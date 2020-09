Nakon sek*a osjećate bol? Možda je jedan od ovih osam razloga glavni krivac za to

Mnogo je razloga i mnogo načina na koji si možete pomoći, kaže doc. dr. Michael Ingber, urolog s Weill Cornell Medical College u New Yorku.

Prije svega, važno je otkriti uzrok pa razmislite što je moglo prouzročiti bol i o tome razgovarajte sa svojim ginekologom. Evo što biste trebale znati.

1. Urinarna infekcija

Jedna od pet žena doživjet će upalu urinarnog trakta tijekom života, govore podaci američkog nacionalnog udruženja za bolesti bubrega.

– Bol u zdjelici najčešći je simptom. Upala uslijed infekcije dovodi do spazma mišića oko organa u zdjelici – pojašnjava dr. Ingber.

Tijekom odnosa penis neprestano udara u zid vagine što može pogoršavati spazme i uzrokovati neugodnu bol.

– Mišići postaju bolni, a spazam je prirodni odgovor tijela. Baš to se događa i mišićima u zdjelici – slikovito objašnjava dr. Ingber.

Što učiniti: Osjetite li i druge simptome urinarne infekcije, kao što je intenzivan miris mokraće ili pečenje tijekom mokrenja, svakako posjetite liječnika. Antibiotici će vam pomoći izliječiti bakterijsku infekciju.

2. (Pre)velik penis

– U ovom slučaju veličina je bitna. Anatomija ima značajnu ulogu u objašnjenju mogućeg razloga boli tijekom i nakon seksa. Ako je vaš partner među obdarenijima, mišići u području zdjelice mogu se zgrčiti i tako ostati tijekom odnosa – objašnjava dr. Ingber.

– Duljina vaginalnog kanala u prosjeku je 9 centimetara, a prosječna duljina penisa u erekciji je 14 centimetra. Iz toga proizlazi i da većina žena tijekom seksualnog odnosa i nakon njega može osjetiti grčeve u mišićima kao posljedicu traume vaginalnog zida – kaže.

Što učiniti: Ako nakon seksa imate neugodan osjećaj u vagini, čak i ako ste bili iznimno uzbuđeni i/ili upotrijebili dosta lubrikanta, eksperimentirajte s pozama u kojima će vam biti ugodnije, odnosno u kojima nećete osjetiti bol, na primjer pozu pri kojoj ste vi gore, a partner leži. Tako možete kontrolirati brzinu i dubinu penetracije. Ili pozu u kojoj oboje ležite, a vi ste okrenuti leđima prema partneru.

3. Ciste na jajnicima

Većina benignih cisti na jajnicima su zapravo tekućinom ispunjene tvorevine, koje nerijetko same nestaju kroz dva do tri mjeseca, bez da znate da ih uopće imate. No, ponekad mogu dovesti do boli nisko na lijevoj ili desnoj strani zdjelice na mjestu gdje su jajnici.

– Ako je cista dovoljno velika može uzrokovati bol u trbuhu i grčeve tijekom i nakon seksa – navodi dr. Kecia Gaither, ginekologinja i opstetričarka u New Yorku.

Što učiniti: Većina cisti obično je manja od 10 centimetara, no neke mogu dosta narasti te neizmjerno boljeti. Posjetite ginekologa koji će vas pregledati ultrazvukom i redovito pratiti cistu. Obično nestanu nakon nekoliko mjeseci. Ako je prisutna bol preporučuje se analgetik, ako cista izaziva nepravilne cikluse može se propisati kontraceptiv, a ako je cista velika ili se sumnja da je zloćudna uklanja se operacijom.

4. Imate endometriozu

U prosjeku jedna od deset žena pati od endometrioze, kronične bolesti koju karakterizira pojava tkiva sluznice koja oblaže maternicu (endometrij) na organima unutar zdjelice i trbušne šupljine, odnosno na jajnicima, jajovodima, ligamentima maternice, rodnici, mokraćnom mjehuru, rektumu, crijevima…

– Kao i normalna sluznica maternice, raste i zadebljava se pa tijekom penetracije može prouzročiti bol – kaže dr. Gaither. Neće sve žene s endometriozom osjećati bol tijekom i nakon seksa. Ali ako osjećate, onda je to dublja, oštrija i probadajuća bol. Ostali znakovi endometrioze uključuju jake menstrualne grčeve ili bol u zdjelici koja dugo traje.

Što učiniti: Endometrioza se ne može izliječiti, ali lijekovima i operacijom mogu se umanjiti simptomi i tako poboljšati kvaliteta života. Terapija je učinkovitija ako se endometrioza otkrije u mlađoj reproduktivnoj dobi, zato je važno obratiti pažnju na simptome i o tome razgovarati s ginekologom.

5. Upalna bolest zdjelice

Upalu gornjih organa reproduktivnog sustava (maternice,jajovoda) uzrokuje infekcija iz donjeg dijela genitalnog trakta, najčešće spolno prenosivim bolestima kao što su gonoreja ili klamidija. U većini slučajeva upalna bolest zdjelice često prolazi nezapaženo tijekom akutne faze te se prepoznaje tek kad se razviju posljedice. Nerijetko je prati bol tijekom i nakon seksa.

– To je upala koja može dovesti do bolova u zdjelici, ožiljaka i neplodnosti – kaže dr. Ingber. Važno je zato ne zanemarivati bolne spolne odnose, uz koje se mogu javiti i bolovi u leđima.

Što učiniti: Liječnik će propisati antibiotik, ako je bolest na vrijeme otkrivena, dok su sva oštećenja ženskog reproduktivnog sustava do kojih dolazi uslijed upalne bolesti zdjelice, uglavnom trajna.

6. Alergija na spermu

Iako je zaista rijetka pojava postoje žene koje oko pola sata nakon spolnog odnosa osjećaju bol, svrbež, crvenilo i naticanje vaginalnog područja.

Prema istraživanju Sveučilišta Cincinnati, u Americi je oko 40 tisuća žena alergično na spermu (službeni naziv je preosjetljivost na glikoproteine humane seminalne plazme). Kod nekih žena mogu se javiti i sistemska reakcija na antigene u seminalnoj plazmi pa može doći do osipa na tijelu, povraćanja, problema s disanjem, naticanja jezika i sl. Jačina simptoma ovisi o stupnju netolerancije.

Što učiniti: Kožnim prick testom može se postaviti ova dijagnoza, a liječi se lijekovima i desenzibilizacijom. Korištenjem kondoma i izbjegavanjem kontakta sa spermom može se riješiti ovo neugodno stanje.

7. Nedovoljno predigre

Suhoća, odnosno nedovoljna pripremljenost, najčešće je glavni uzrok postseksualne osjetljivosti.

– Iako nas ponekad ponese trenutak i ne možemo dočekati da ’zgužvamo plahte’, treba misliti i na to da tijelo traži zagrijavanje i u tome nema ničeg lošeg – kaže Donnica Moore, ginekologinja i predsjednica Sapphire Women’s Health Group u New Jerseyu.

Što učiniti: Pobrinite se za dosta predigre prije same penetracije. Vagina će se navlažiti u dovoljnoj mjeri da seksualni odnos ne bude neugodan i bolan. Na razinu vlažnosti mogu utjecati i neka stanja poput trudnoće, dojenja, faze ciklusa, čak i neki lijekovi koje uzimate. Primijetite li da se ne navlažite dovoljno, posegnite za lubrikantima.

8. Seks je pregrub

Dio seksualnog uzbuđenja pripada i eksperimentiranju s različitim pozama. No, u žurbi i uzbuđenju iskušavanja pojedinih ’akrobatskih ’ poza moguće je da u nekima dođe do pojačanog pritiska na vaginu, što može dovesti do kasnije preosjetljivosti vaginalnog područja.

Što učiniti: Iako je svako tijelo različito, otkrijte koji položaji u seksu vam ne odgovaraju i uvijek dajte do znanja partneru ako ide prebrzo, prejako ili vam određena poza nije baš najugodnija, prenosi gloria.

