Mjesečni horoskop za novembar 2020. godine: Ovnovi prihvatite poziv prijatelja, naporan mjesec čeka Bikove, Blizanci budite strpljivi

…Vaga nezadovoljna vezom, Škorpije čeka povoljan mjesec za promjene, Strijelac da povede računa o zdravlju, Jarac u ljubavnoj euforiji, Vodolija dobro, Roba vredno radi i napreduje, piše sajt “Horoskopski znakovi“.

OVAN

Ukoliko ste zauzeti to ne znači da nemate pravo da se dobro zabavite. U prvoj sedmici imat ćete priliku da vidite stare prijatelje koji će vas pozvati na neki zajednički izlazak ili žurku, nemojte da propustite da se malo opustite i budete u dobrom društvu. Prijaće vam da malo promijenite rutinu i da promijenite kolotečinu u koju ste upali. Razgovarat ćete sa nekim novim ljudima a sa voljenom osobom ćete sredinom mjeseca moći da uživate u zajedničkim trenucima.

Nemate puno obaveza kada je riječ o poslu i zato lagano završavate sve svoje radne zadatke na vrijeme. Sa kolegama imate solidan odnos i to vam se sviđa, ne odgovara vam napeta atmosfera u kojoj svako jedva čeka da kaže nešto loše o onom drugom. Krajem mjeseca je moguće da dođe do nesporazuma na poslu koji će se dobro po vas, ali se potrudite da više ne budete dio te priče koja ne ide uopšte uz vaš karakter i uz vaše ponašanje.

Tokom cijelog ovog mjeseca će vam zdravlje varirati i morate da se dobro potrudite da ga stabilizujete u narednom periodu. To neće biti lako, ali uz malo volje imate šanse da se osjećate dobro i spokojno.

BIK

Ovaj mjesec će za mnoge bikove biti veoma naporan. Na trenutke će izgledati da se bura stišava ali onda će doći do novog naleta talasa i nećete moći da se opustite cijelog meseca. Iz sedmice u sedmicu vas čeka veliki broj obaveza koje ćete jedva uspijeti da završite. Na neki način uživate u svim tim obavezama ali će vam ipak ponestati snage u trećoj sedmici ovog mjeseca i odmor će vam biti preko potreban.

Emocije vam nikada ne jenjavaju pa će tako da bude i u narednom periodu. Sve radite srcem ali to ponekad nije najbolje rješenje zato što lako možete da budete povrijeđeni. Ponekad treba da ostavite osjećanja po strani i da radite stvari mehanički kako bi što lakše završili neki zadatak ili riješili neki problem, bez obraćanja pažnje na ljude oko vas koji vas posmatraju na jedan ljubomorni način. Kada ovaj mjesec prođe ući ćete u novi proces stvaranja koji će biti kreativan i koji će vam donijeti neke nove poslovne ideje i šanse za dalji uspeh.

Osjećate se dobro ali pomalo iscrpljeno, i trebat će vam odmor prije ili kasnije. Najbolje je da idete na odmor bez obaveza koje će vas čekati kada se vratite, u suprotnom nećete moći da se opustite na pravi način i nećete moći maksimalno da se opustite.

BLIZANCI

Mnogo je osoba koji vas tapšu po ramenu ali vam iza leđa govore svašta. Vi ste toga svjesni ali nikada ne možete da budete sigurni ko vam je pravi prijatelj a ko samo gleda svoju korist. Otvorite dobro oči naročito kada je riječ o novim poznanstvima, nikome ne možete vjerovati, naročito ne onima koji vam dijele komplimente bez ikakvog posebnog razloga. Svašta ste prošli u životu i vrlo dobro znate da se dobra osoba rijetko sreće, a još češće je da samo glumi da je dobra osoba.

Niste baš organizovani kada je riječ o vašem privatnom životu ali se trudite koliko možete. Pokušavate da nađete balans između poslovnih i privatnih obaveza zato što ne volite da zavisite od drugih i da stalno molite nekog da završava vaše obaveze umjesto vas. Kada imate previše posla trudite se da sve završite na vrijeme kako vaš društveni i ljubavni život ne bi bio ugrožen, nalazite dovoljno vremena za sve, i za prijatelje, i za rodbinu, i za neke poznanike koje želite malo bolje da upoznate.

Realizacija nekih planova će morati da sačeka pošto još nije pravo vreme za to. Htjeli ste da ostvarite još jednu svoju želju ali ipak ne smijete da žurite kako ovaj plan ne bi propao, a da je propao ne bi mogli kasnije da ispravite greške i zato morate da naučite da budete strpljivi. Za sada ste zadovoljni situacijom na poslu i, iako je svakome dodatnog prihoda dobrodošlo, imat ćete priliku u skorijoj budućnosti da popravite to…

RAK

Mislili ste da će početak mjeseca da krene glatko, ali kako je počeo mjesec tako su počeli i problemi, čak i oko nekih stvari za koje ste mislili da će proteći bez ikakvog zastoja. Ipak, teorija i praksa se skoro nikada ne slažu, i kad se najmanje nadate problemi se jave bez ikakve najave. Posao će zbog toga trpjeti izvjestan period a samo od vas zavisi da li će i kada ti problemi biti rješeni. Ako želite da ih riješite što prije ne smete nikoga da čekate da to uradi umjesto vas, morat ćete sami da se trgnete i da zasučete rukave.

Neke tajne će konačno biti otkrivene, ali ako vi otkrijete tuđe tajne morate da budete spremni na to da će i neke vaše tajne biti otkrivene. Konkurencija ima neke svoje adute koje još ne želi da otkriva, a kada ti aduti i skrivene karte budu prikazane, nikome neće biti dobro, a da li će vama biti, to zavisi od toga da li i vi imate nekog skrivenog keca u rukavu ili ne.

Voljena osoba je ljuta zato što ste je zapostavili i vi znate da ima svako pravo na to. Ne posvećujete dovoljno vremena partneru ali ćete sredinom mjeseca to ispraviti, samo se potrudite da tako ostane i ubuduće. Nemojte da pravite slične greške kao u prethodnoj vezi ako ne želite da se i ova veza završi vašom krivicom. Predajte sebe, ne u potpunosti, ali u velikoj mjeri ako želite da vam to bude uzvraćeno istom mjerom.

Osjećate strah i uznemirenost, ponekad bez ikakvog razloga. Stresan period od ranije tek sada pokazuje svoje posljedice i pomalo vam je krivo što ste neke stvari prešutkivali bliskim osobama, plašite se da zbog toga ne upropastite vaše psihofizičko stanje. Ipak, sve se može ispraviti ako reagujete na vrijeme, potrudite se da nađete za početak neki hobi, i što više izlazite sa prijateljima bilo gdje, bilo da je to pozorište, bioskop ili jednostavno izlazak u kafić.

LAV

Nemate puno strpljenja ni razumijevanja za voljenu osobu i njene greške koje ponavlja iz dana u dan. Ne znate kako da se postavite prema partneru zato što je ovo nešto novo za vas i do sada nije bilo sličnih problema.

Druga dekada vam donosi neke nove izazove i drago vam je zbog toga, potrebna vam je neka avantura i izazov, upali ste u kolotečinu i pod hitno treba iz nje da izađete, na bilo koji način. Sa prijateljima možete da isplanirate neko kratko ali ludo putovanje ako vam se kockice slože i ako ste slobodni za tako nešto.

U dobroj ste formi i to se vidi, vaš imunitet se vrlo dobro bori protiv svih prehlada i kijavica.

DJEVICA

Ne možete da živite od danas do sutra a da nikako ne razmišljate o budućnosti, to je sebično od vas i neće vam donijeti dobrog. Morate da budete skromniji i da smanjite troškove ako mislite da budete zrela osoba koja je odgovorna i koja zna kada treba da prikoči ili da povuče ručnu. Jedna osoba na poslu će vas natjerati da malo razmislite o vašim postupcima i da se uozbiljite, shvatit ćete da morate da se promijenite prije nego što bude kasno.

Kada počinjete novu saradnju treba da ispitate i istražite sve detalje koji su bitni za tu poslovnu saradnju. Morate da znate sa kim sarađujete, koji su vaši zajednički ciljevi i imate li možda nekih problema u komunikaciji bilo da je riječ o nesporazumu ili nekoj drugoj prepreci koja kasnije možda može da napravi veći problem. Krajem mjeseca je moguća realizacija ovog projekta.

Na ljubavnom polju vas čeka uspjeh u drugoj polovini mjeseca. Dugo se već zbližavate sa jednom osobom koja vam je veoma zanimljiva a početkom druge polovine mjeseca vaš odnos će da krene na neki viši nivo. Biće vam naravno drago zbog toga i bićete dugo raspoloženi, dugo već niste osjetili leptiriće u stomaku i drago vam je što i dalje možete da se zaljubite, imate to u sebi…

VAGA

Morate mnogo više ozbiljnosti da unesete u vaše poslovne pregovore ako mislite da vas neko shvati ozbiljno. Ako djelujete neprofesionalno i pomalo nezrelo, nikada nećete uspijeti da svoje poslovne planove dovede do nekog višeg i ozbiljnijeg nivoa. Sredinom mjeseca je moguća neka nova saradnja sa ljudima koje ste tek upoznali i baš iz tog razloga je bitno da proverite sa kim sarađujete, kako ne bi bili prevareni, bilo finansijski, bilo na nekom drugom nivou.

Ako ste slobodni, žudićete za nekim pa makar to bio samo prijatelj, ako ništa više. Iz prijateljstva se često može razviti ljubav, ali nije to tako jednostavno kao što zvuči. Na prvom mjestu morate da se odlučite da li želite da zadržite prijatelja ili da dobijete ljubavnog partnera, ali kada se stvari iskristališu ljubav i prijateljstvo idu i te kako jedno sa drugim.

Ako ste trenutno u vezi, ne osjećate se ispunjeno i potrebno vam je da dosta stvari promijenite ako mislite da budućnost ove veze bude sretna i dugovječna. Nažalost, to ne zavisi samo od vas, obje strane treba da se potrude da veza uspije, a ako je samo jedan od vas neozbiljan sav trud pada u vodu i samo se gubi vrijeme koje je u današnje vrijeme i više nego dragocijeno.

ŠKORPIJA

Ako želite da uvedete neke korjenite promjene u vaš život, ovaj mjesec je idealan period za to. Zvijezde i planete su vam naklonjene i sve oči su uprte u vas, samo je pitanje da li ste dovoljno hrabri da preduzmete korake koje će dovesti do promjena. Imate potrebu za promjenom, i iako se plašite promjena, ne možete više da živite na ovaj način, treba vam neko ili nešto da vas prodrma.

Finansijski tokovi će biti malo nestabilni početkom mjeseca ali će se stvari popraviti kako vrijeme bude prolazilo. Nećete znati u šta da uložite pa ćete zato biti malo rasijani sve dok ne dobijete konkretan savjet šta treba da učinite kako bi poboljšali svoju finansijsku situaciju i kako bi stvari bile barem malo stabilnije.

Nećete dobiti podršku kada je riječ o privatnim odlukama koji se protive nekim vašim moralnim načelima, ali morat ćete da presječete i da odlučite na koji način neke stvari da dovede do kraja a da ne bude povrijeđenih. Ako ste slobodni, prija vam ta sloboda i niste sigurni da li ste spremni na neku novu vezu u kojoj će vam neko stalno govoriti šta smijete a šta ne smijete da radite.

STRIJELAC

Imaćete dobar osjećaj da ovog mjeseca uložite u ono što je popularno i dobro ćete proći sa finansijske strane. Ideja imate na pretek ali naravno ne možete svaku od njih realizovati, kreativni ste u dovoljnoj mjeri da sami sebi napravite mogućnost za uspjeh. Motivisani ste da budete jedan od najboljih i ne zadovoljavate se osrednjih uspjehom, želite da budete na vrhu i to vam je glavni cilj.

Oduvijek ste želeli da se oprobate u nekoj zanimljivoj profesiji gdje ćete biti sam svoj gazda, a ovaj period je idealan za to. Iako ćete naići na dosta poteškoća, nemojte odustajati od toga što ste naumili, kada stignete do cilja bićete sretni i ispunjeni onime što radite.

Kada je riječ o vašem zdravstvenom stanju, možda je došlo vrijeme da se ovog meseca posvetite malo njegovom poboljšanju. Obavite nekoliko pregleda kod svog ljekara, nije na odmet da provjerite krvnu sliku i standardne preglede kako bi bili sigurni da li je sve u redu. Ukoliko imate nekih tegoba, nemojte to da prešutite svom ljekaru, bolje je na vrijeme da reagujete i da poboljšate svoje opšte stanje organizma. Izbacite neke svoje loše navike ukoliko ih imate i potrudite se da se hranite zdravije nego ranije…

JARAC

Sve je kod vas stabilno i ne brinu vas priče o tome da je situacija teška za sve, imate svoj siguran posao i ne utiču na vas negativne misli ljudi koji vas okružuju. Ovo je vaš najbolji period i smatrate da ste na vrhuncu uspjeha, samo se morate potruditi da tako i ostane u sljedećem periodu. Neke probleme sa poslovnim partnerima morate riješiti na vrijeme kako ne bi bilo nesuglasica u daljoj budućnosti.

Burne avanture sa voljenom osobom su nešto na šta ste već navikli, ali ovaj mjesec će biti baš euforičan kada je riječ o ljubavi. Radit ćete nove stvari, probaćete nešto novo i originalno, a moguće je flertovanje za one Jarčeve koji su slobodni. Sve u svemu, lijep period koji donosi dosta toga zanimljivog, interesantnog i ekstravagantnog.

Potrebna vam je pomoć da ostanete pribrani i fokusirani na ono što radite, ali nemojte da očekujete podršku od ljudi koje znate samo površno. Potražite pomoć prijatelja ako mislite da niste u stanju da sami izgurate ovaj period. Iskoristite ovaj mjesec za završavanje nekih obaveza iz ranijeg perioda.

VODOLIJA

Posao vam nije najvažnija stvar u životu a kako vreme prolazi tako se i vama mijenjaju afiniteti i želje koje želite da ostvarite. Ako volite da putujete, ovaj mjesec nije idealna prilika za to zato što prvo morate da obavite svoje poslove u svom mestu u kome živite, a tek kada se ukaže prilika za napredak imaćete šansu da svoje vidike proširite i na okolne zemlje.

Partner više ne obraća pažnju na vas i to vam nimalo ne smeta zato što su se i vama ugasile emocije. Ipak, ne možete da sedite na dvije stolice i da započinjete neku paralelnu vezu, iako ima dosta osoba suprotnog pola koje su zainteresovane za vas, i vi za njih, ali je teško prekinuti neke veze iz prošlosti, prosto ste navikli na neke stvari od kojih se teško možete odvići.

Od kada ste došli u situaciju da kontrolišete svoje vrijeme i od kada ste sami sebi šef, zdravstveno stanje vam je bolje nego ikada. Morate svakom problemu da pristupite smireno i staloženo kako bi smanjili stres i napetost, na taj način možete da razmišljate polako i smireno i tako će i rješenje brže doći.

RIBE

Odlični ste po efektivnosti na poslu i prosto ste oduševili nadređene pošto sve zadatke izvršavate na vrijeme i u svaki poslovni poduhvat ulazite maksimalno fokusirani i usredsređeni na posao. Trudite se maksimalno da ispoštujete svakog kolegu i obraćate pažnju na svaki detalj, i to vam se vraća na taj način što vam raste ugled i reputacija i sve više poslovnih partnera ima povjerenje u vas.

Sumnja u partnera raste iz dana u dan i pravo je vrijeme da tu sumnju razriješite i da iskreno porazgovarate o vašem odnosu. Ima tu dosta problema koji su se sakupili tokom izvjesnog perioda a vi ste ga gurali pod tepih i pravili ste se da je sve u redu. Prije ili kasnije morate da shvatite da nije sve u redu i da će biti sve teže ukoliko se pravite da problema nema. Prije svega, morate da iskreno razgovarate kako vi a kako vaša voljena osoba provodi slobodno vrijeme, gdje idete i sa kime se viđate, i ima li razloga za ljubomoru.

Bavite se fizičkom aktivnošću i to se vidi. Svaki kompliment vas tjera da budete još bolji i da se trudite još više, a isto tako vas motivišu ljudi koji vas gledaju ispod oka i koji su vam smijali kada ste imali višak kilograma.

