Uskraćuju slobodu partneru i žele da je sve pod njihovom kontrolom: 3 najposesivnija znaka u horoskopu

Prema horoskopu, postoje znakovi koji su veoma posesivni, uskraćuju slobodu partneru i žele da je sve pod njihovom kontrolom. Predstavljamo tri najposesivnija znaka…

Bik

Njegova posesivnost proizilazi iz želje da se osjeća sigurno, a kada je partner u pitanju voli da zna da je samo njegov i ničiji više.

Nije teško zamisliti kako Bik kao dijete kaže za nekoga: „on ili ona je moj“. Bik očekuje potpunu posvećenost odanost i vernost, forsira osjećaj pripadnosti. Sa ovakvim stavom mnogim partnerima je naporno da izdrže ovakvu vrstu odnosa.

Bikovi nisu samo posesivni kada su drage osobe u pitanju, to vrijedi i za stvari koje posjeduje, posebno ako je riječ o skupocjenostima.

Lav

Želite da svako u vašoj blizini bude potpuno svjestan šta je vaše! Lav voli lijepe ljude i lijepe stvari i želite ih u svojoj blizini.

Lav zbog toga ne misli da je posesivan, već se osjeća zahvalno na tome što ima. Lav je osoba koja voli da misli da posjeduje jedinstvene predmete i da ima posebnog parnera pa se hvali time kao stečenom imovinom…

Ipak, Lav nekako uspijeva da sve to predstavi na šarmantan način. Pitanje je samo kako na to reaguje partner, odnosno da li mu je to dovoljno da ostane uz njega.

Škorpija

Opasan i veoma oprezan znak. Uvijek je sumnjičav i ljubomorne prirorode, u strahu da će ga neko napustiti i iznevjeriti – dovoljni razlozi da Škorpija partnera drži pod kontrolom.

Mnogi mogu da osjete Škorpijino emotivno gušenje, kako gube nezavisnost u njenoj blizini.

To je smiješno jer ljude privlači upravo Škorpijina nezavisnost koju poslije veoma lako pokušavaju da oduzmu partneru.

Tako se i dešava najgore – partneri ne mogu da izdrže Škorpijin snažan zagrljaj i bježe od njega, piše “Krstarica“.

Facebook komentari