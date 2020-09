IMATE ORHIDEJE? OVO OBAVEZNO U JESEN URADITE! Samo ovako će imati raskošne cvjetove, OVAJ NAPITAK ORHIDEJA VOLI VIŠE OD VODE

Ljeti se orhideje zalijevaju jednom ili dva puta sedmično, dok zimi čak jednom u dvije ili tri sedmice.

“Najbolje je zalijevati ih kišnicom, no i voda iz slavine je također prikladna ako odstoji nekoliko dana. Zalijevanje je najbolje provesti u jutarnjim satima i to tako da kompost ostane vlažan, no ne i razmočen”’, objasnila je magistra agronomije Ivona Žinić za “Vecernji.hr”.

Ukoliko i vi uživate u ljepoti orhideja, u nastavku pogledajte nekoliko korisnih savjeta kako da ih očuvate:

Orhideja voli vlažan vazduh

Prska se svakog dana po jednom, dva ili tri puta što naravno zavisi od sobne temperature, odnosno u hladnoj prostoriji rjeđe, a u toplijoj češće. Prskanje (orošavanje) bijke je veoma potrebno i korisno, kako za vrijeme cvjetanja tako i za vrijeme mirovanja.

Stvaranje vlažnog vazduha sprečava smežuravanje krtolica i sušenje sitnih žilica, a za vrijeme porasta oštećuju se mladi izdanci i pupoljci od suhog vazduha.

Zemljište i prostorija za orhideju

Orhideje traže laku, prozračnu i propustljivu zemlju, a najbolje uspjevaju na plodnom humusnom tlu ili ako su vezane za koru ili oblutak. Dozvolite da se zemlja osuši između zalivanja. Kada cvjetaju, biljkama treba više vode. Nikad ne dozvolite da pliva u vodi, jer će to uništiti biljku.

Orhideje se ne sade u običnu zemlju. Jedan od načina da uništite epifitnu orhideju jeste da je zasadite u običnu zemlju. Njihov korjen raste sa vrha, a ne sa dna kako je to kod većine biljaka.

U kućnim uslovima je prilagođena za temperaturni opseg od 18-32 °C i vlažnost vazduha preko 60 %. Ako se ne pridržavamo ovog temperaturnog režima i vlage, doći će do opadanja cvjetova. Isto tako, ako biljku izložimo direktnoj svjetlosti dobiće ožegotine i uginuće, a pri vrlo slaboj svjetlosti potamneće joj lišće i vrlo rijetko će cvjetati. Razlika između dnevne i noćne temperature treba da bude oko 8-10 °C.

Ako se nalaze u hladnoj prostoriji, listovi mogu da požute i da otpadnu. Ukoliko se ovo desi, uklonite požutjele listove i nastavite da je normalno njegujete.

SAVJET PLUS

U slučaju da vam se desilo da na poklon dobijete raskošnu orhideju, a poslije više nikada ne dobije nove cvjetove, imamo rješenje.

Umjesto da ju zalijete običnom vodom, kakva god ona bila, učinite to zelenim čajem. Ne morate kuhati posebnu šalicu, nego od one koju pijete ostavite na dnu gutljaj koji ćete na kraju dana uliti u orhideju.

Ne pretjerujte s količinom i pripazite da čaj nije prejak – na dan joj dodajte maksimalno dvije kašike i nemojte ju zalijevati tokom vikenda.

