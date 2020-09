Ovih 10 stvari većina žena radi ako očekuju ili planiraju seks

Čak i najveće frajerice i “kulerice” panično zatitraju ako znaju da bi tu večer moglo biti “akcije”. Iako ćete to rijetko primijetiti na njima, i ženama kroz glavu prolaze različiti scenariji među kojima su i strahovi hoće li napraviti sve kako treba. Puno se brinu i o izgledu pa vode računa da sve izgleda savršeno.

Ovih 10 stvari radi većina žena prije seksa:

Depiliraju se – jer žele izgledati besprijekorno i savršeno.

Lakiraju nokte na nogama – da bi izgledale još bolje.

Malo paničare – uvijek postoji doza panike kako će sve izgledati i hoće li napraviti nešto krivo.

Biraju najseksi rublje – ili paničare jer ne mogu naći one gaćice koje su zamislile.

Satima odlučuju što će odjenuti – ovo se odnosi na žene koje još ne žive sa svojim muškarcima. Tijekom zajedničkog života to je nemoguće izvesti, a da prođe neprimijećeno.

Razmišljaju trebaju li one ponijeti kondome – ako ni on nema, što tad? Rješenje – bolje ponijeti, nego žaliti.

Dopisuju se s prijateljicama – ne sve, ali većina cura raduje se sastanku s dečkima pa nerijetko o tome pričaju i s frendicama.

Prave mentalnu listu u glavi što ponijeti za jutro poslije – u slučaju da prespavaju kod njega trebaju li ponijeti četkicu za zube, kremu za lice, žvake i čisto rublje.

Zaboravljaju što su smislile – tako sljedeće jutro idu na posao ili na faks u odjeći od večeri prije, posuđuju njegovu četkicu za zube i popravljaju ostatke šminke.

Piju prije – vjerovali ili ne, i žene često paničare prije spojeva pa se opuštaju čašom vina, piše Metro.

Facebook komentari