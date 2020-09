5 grešaka koje mnoge žene rade u krevetu, i to na svoju štetu

1. Čekate da budete raspoložene za seks

Ako čekate da se vaš mozak i tijelo “napale” na seks, vjerojatno to nećete činiti baš često. To je zato što velika većina žena ne osjeća požudu dok ih nešto ne potakne na to – partnerovi poljupci, dodiri…

– Predigra, pa i sami dodiri, pokreću tijelu da šalje mozgu poruku da se aktivira zanimanje za seks, pokazala su istraživanja – kaže američki liječnik Scott Haltzman.

– Čak i ako osjećate da niste dovoljno spremni za sam čin, npr. niste dovoljno vlažni, to ne znači da niste uzbuđeni. U ovakvim slučajevima mogu pomoći lubrikanti tijekom predigre – ispričala je Madeleine Castellanost, psihijatrica koja se specijalizirala za seksualnu disfunkciju za WebMD.

2. Partnerove potrebe su vam ispred vaših

Preusmjeravanje cijele svoje energije u zadovoljavanje partnera neće vas učiniti boljim ljubavnikom, već samo manje sretnim. To može loše utjecati na oboje.

Seks je vrijeme da budete sebični i da uživate.

– Biološki, žene su predodređene da stavljaju tuđe potrebe prije svojih. Ali taj instinkt treba odbaciti kad je u pitanju vaš seksualni život. Usporite. Ženama treba duže i da se uzbude i da dožive orgazam i to je u redu. Ne osjećajte se krivima. Vaš užitak napaljuje partnere – objasnila je Castellanos.

Dodaje da je vrlo važno da budete iskreni prema sebi i partneru što vam odgovara. Ne volite određenu pozu? Recite. U 11 navečer ste preumorni? Zakažite jutarnji seks. Prilagodite sebi ono što želite.

3. Kad on ima problema, mislite da ste vi krivi

I muškarci nekad jednostavno ne mogu, ne žele, nisu raspoloženi, u depresiji su ili ne mogu postići erekciju.

– Iscrpljenost, stres i depresija mogu značajno utjecati na muški libido, jednako kao i na žensku želju – objasnio je Haltzman.

Muškarci također imaju period oporavka nakon orgazma, koji se s godinama produžuje.

4. Mišljenje o vašem tijelu stoji između vas i dobrog seksa

Činjenica je da većinu muškaraca uopće ne zanima kakve gaćice i grudnjak nosite, imate li špek oko struka ili jesu li vam nadlaktice mlohave. Oni žele seks sa svojom partnericom i to je to. Opustite se i uživajte. Vaše mišljenje o svom tijelu šteti samo vama, on tako ne razmišlja.

5. Prestali ste maštati

Parovi koji su dugo skupa mogu katkad doživjeti period dosadnog seksa. To je zato što su prestali maštati. Žene se u tome posebno ograničavaju, jer osjećaju da je to krivo. No psihijatrica Castellanos kaže da nema ništa loše u tome da razmišljate o seksu i maštate o različitim scenarijima.

– To pojačava želju što vam omogućava uzbudljiv seks s partnerom. To je dobitak za oboje – objasnila je., prenosi 24sata.

