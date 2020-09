Ovih 10 stvari se ne može kupiti novcem: Džaba vam bogatstvo ako ovo nemate u životu!

“Novac nikad nije usrećio ni jednu osobu, a nikad ni neće.”, Benjamin Frenklin

Novac donosi određenu stabilnost i može da olakša određene situacije, ali on nikako ne može da kupi sreću. Odrastajući niko nije imao želju da ima manjak novca, ali on definitivno ne može da kupi ono najvrednije u životu.

Nema ništa loše u novcu. Mnogi ljudi naporno rade da bi ga zaradili, novac postaje problem kad njegovo nagomilavanje i želja za njim postane jedina svrha života čoveka. Upravo u toj beskrajnoj potrazi za sve više novca, mnogi ljudi gube iz vida prave vrednosti i razloge za smeh.

Pravi dokaz za ove tvrdnje su Holivudski glumci koji upraks velikom bogatstvu i slavi se vrlo često nađu u začaranom krugu depresije i tugu pokušavaju da uguše alkoholom i drugim oblicima zavisnosti.

Robin Vilijams, jedan od najboljih glumaca i komičara svih vremena, je izvršio samoubistvo zbog depresije i zavisnosti od droga. On je bio veoma bogat i uspešan, ali ništa od toga nije bilo dovoljno da mu da volju za životom.Ma koliko novca da imate, ove stvari sa njim nikad nećete moći da kupite:

1. Ljubav

Novcem možete privući partnera, nije tajne da je nekima i on privlačan, ali one pave, istinske emocije nikada nećete moći da kupite. Zato što je ljubav nešto veoma lično, nešto duhovno, nešto tajanstveno … Ali u novcu, nema toga i ne može biti. Novac je jednostavno metoda razmene, ništa više i ništa manje.

Što više novca štedimo, to ćemo veću prazninu osećati u sebi. To je zato što smo odrasli u društvu koje je davalo prioritet bogatstvu i uverilo nas da je on ključ uspeha, a istina je daleko od toga.

2. Istina

Novac može da “kupi” uticaj, ali stvarna i istinska istina ima najveću moć. Da, u mnogim slučajevima ljudi koriste novac kako bi manipulisali mišljenjem ili uverenjima ljudi. Ponekad veliki novac čak i osvaja … ali samo kratkoročno. Bez obzira koliko novca se troši na suzbijanje i skrivanje istine, na kraju ona ipak izađe na videlo.

3. Vreme

Svaki minut koji uzalud izgubimo je propušteno vreme i samo korak bliže smrti. Možda je ova fraza malo sumorna, ali svakao, apsolutno je tačna. Naš život počinje da nam klizi kroz prste od dana kada smo rođeni, a vreme se ne može zaustaviti. Vrlo bogati ljudi od davnina su trošili ogromne svote u pokušajima da steknu besmrtnost ili barem vrlo dug život, da bi na kraju shvatili da su, uprkos svom bogatstvu, jednako smrtni kao i oni najsiromašniji. Bez obzira koliko novca imate, on ne može da vrati vreme unazad. Zato živite onako kako volite i ne zamarajte se nepotrebnim stvarima,piše

4. Mir

Sposobnost kontrole i usmeravanja sopstvenih misli u pravom smeru – samo to vam može doneti pravi unutrašnji mir i spokoj. Nikakva cifra na bankovnom računu vam neće obezbediti ovaj osećaj.

5. Talenat

Talenat i sposobnost vašeg tela i uma koje ste dobili od prirode su zaista neprocenjive. Novac može da pomogne u razvoju istog, ali ga nikad ne može kupiti.

6. Zdravlje

Da, naravno, novcem se mogu kupiti najbolji medicinski lekovi i obezbediti najstručniji lekari, ali vas novac neće spasiti od bolesti koje vrebaju. Sudbina određuje koliko vremena imamo na ovom svetu, a ne stečeno bogatstvo. Ceo život jurimo za novcem, a onda taj novac trošimo na lečenje, a da nikad stvarno nismo uživali u životu.

Posmatranje slavnih kako troše bogatstvo pokušavajući da sačuvaju svoju “prirodnu lepotu” gotovo je fizički bolno.

7. Lepe manire i stil

Biti pristojan prema drugima definitivno ne zavisi od toga koliko vam je novčanik debeo. Štaviše, moguće je da je procenat egoista i nepristojnih ljudi mnogo veći među bogatima nego među onima čija su primanja skromnija.

Novac zaista može da vas “podigne” u višu društvenu sferu, ali definitivno vas ne može učiniti sofisticiranijim.

8. Prave prijatelje

Puno novca definitivno privlači ljude u vaš život koji će želeti da budu u vašem društvu iz koristi. Pravi i najbolji prijatelji su oni koji ostaju sa nama ne samo kada smo na vrhu, već i kada smo na dnu.9. Znanje

Informacije koje ste sakupili tokom godina svog života, intelekt koji ste trenirali i način na koji to sve demonstrirate svetu oko sebe stvari su koje se ne mogu kupiti ni za kakav novac.

10. Sreću

Sreća je stvar uma i nikakv novac nam ne može obezbediti radost. Nju stvaramo sami, svojim mislima i pozitivnim pogledima na svet. Možda mislite da ćete biti srećniji kad budete kupili još jedan stan ili automobil, ali to je tako netačno. Nikakve materijalne stvari ne mogu da obezbede srećan život

