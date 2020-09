Da se ne bi kajali u starosti: 15 stvari koje bi svaka žena trebala da uradi prije 40-te

Takođe, postoje i stvari koje biste trebali da uradite prije nego što napunite 40. U nastavku pročitajte spisak stvari koje bi svaka žena trebala da uradi prije nego što napuni 40. Spisak je napravila jedna od mnogih žena mlađa od 40, vrlo je subjektivan i natjeraće vas da razmislite i preispitate svoj život.

1. Promijenite karijeru bar jednom Kada počnemo da radimo u dvadesetim pomislimo da je to posao o kojem smo sanjali. tek u tridesetim shvatiamo šta zaista želimo da radimo. Ponekad vam neki posao donosi posao ali vam oduzima dušu. Važno je da se isprobate u najmanje dva područja kako biste mogli odlučiti sa čim želite da se bavite u budućnosti.

2. Uradite nešto ludo To ne mora da se dogodi u dvadesetim, ludilo uglavnom počinje u tridesetim. Na primjer napustite dosadan posao i slijedite svoje snove. 3. Živite unutar svojih mogućnosti Dosta je bilo dugova, kredita i pokazivanja lažnog bogatstva. Četrdesete su krajnje godine u kojima morate da postanete finansijski nezavisni.

To ne znači da treba da steknete veliko bogatstvo, to znači da treba da počnete da živite u sklopu sa svojim mogućnostima. 4. Volite sebe Naučiti da volite sebe je najvažnija stvar koju treba da uradite prije četrdesete. To možda neće biti lako ali na taj način ćete imati više samopouzdanja kako biste cvjetali i sigurno došli do četrdesete.

5. Budite efikasni Možda vam više nije 25 ali to ne znači da ne treba da budete lijepi i privlačni. Mala crna haljinica, umjerena šminka i ponašanje mogu učiniti da izgledate tajanstveno i seksi ali i da budete spektakularni.

6. Slijedite svoje snove Neki će reći da je ovo isto kao i učiniti nešto ludo. Ali zar nebi bilo da nikada ne pokušate ostvariti svoj san samo zato što ste se plašili. 7. Posjetite drugu zemlju Ovo je sjajna prilika da vidite sebe i svijet oko sebe drugim očima, da shvatite ko ste i gdje pripadate.

8. Izađite iz svoje zone komfora Svi se osjećamo dobro kada se nalazimo u svojoj zoni komfora, ali kada je naspustimo mogu da nam se dese nevjerovatne stvari. 9. Pronađite svoj smisao Svako na ovom svijetu ima svoju svrhu i smisao. Pronađite ono šro vas ispunjava i čini srećnim, radite to i zivite za to.

10. Napravite listu kriterijuma za muškarca i ne pristajte na manje Velika je vjerovatnoća da će se neke od vas razvesti do 40 ako su bile u lošem braku. Do sada biste već trebale da shvatite i znate šta želite od muškarca i kakav vam muškarac treva i ne biste trebali pristajati na ništa manje od toga.

11. Znajte koliko vrijedite Žena mlađa od 40 treba da zna šta želi ali isto tako treba i da zna koliko vrijedi. Kada znate šta želite u svom životu, poslu i odnosima to vam može pomoći da se fokusirate na vaše ciljeve i da ih ostvarujete. 12. Počnite ispočetka Izgubiti sve može biti veoma zastrašujuće i teško. Nemojte da se bojite da počnete ispočetka. Prihvatite da su neke stvari izvan vaše kontrole i nemojte da se bojite promjena,piše Infpult

13. Volite svim srcem Ljubavi se ne treba bojati. Kada smo mladi trudimo se da sakrijemo svoje emocije kako ne bismo izgledali ranjivi. Želimo zaštititi sebe od bola kako ne bismo ispali glupi, ali otvorena i strastvena veza nam pomaže da iskusimo sve ono što ljubav može da nam ponudi.

14. Imajte svoje mišljenje Morate naučiti da se založite za sebe i da kažete svoje mišljenje bez da se bojite da ćete uvrijediti nekoga sa tim. 15. Počnite da pišete dnevnik Počnite da zapisujete svoja osječanja i stvari koje vam se događaju. To će vam pomoći da se oslobodite svega što vas tišti, a kasnije vam može biti veoma zanimljivo čitati šta vam se dešavalo u prošlosti.

