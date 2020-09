Jednu želiš, drugu ženiš: Zašto muškarci ne zasnivaju brak sa svojim najvećim ljubavima?

Nedavno istraživanje otkrilo je tužnu istinu, a to je da je 73 odsto ispitanika u vezi s partnerom za kojeg smatra da nije pravi za njih.

Do brakova koji nisu sklopljeni iz najveće ljubavi dolazi uglavnom jer osoba nije uspela da sretne pravu ljubav za sebe, pa usled pritiska okoline i godina, zasniva se brak s osobom s kojom su trenutno u vezi, a za koju nisu sigurni da je prava osoba za njih.Čini se da je takva odluka češća za muškarce, kod kojih se do sklapanja braka sa osobom koja nije njihova prava ljubav dešava zbog iznenadne trudnoće, pritiska roditelja i okoline, činjenice da se celo društvo poudavalo i oženilo, a on nije.

Dešavaju se i situacije u kojima muškarci ostavljaju dugogodišnje partnerke i osobe koje iskreno vole, pa sledećoj devojci nakon malo vremena predlažu brak,piše Telegraf

Facebook komentari