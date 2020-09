Horoskop za 2. avgust: Djevicama predstoji jedinstven susret, Bikovima su danas putovanja u prvom planu

OVAN

Spremni ste da saslušate tuđe mišljenje, i ne samo danas, vi ste generalno osoba koja voli da širi vidike. Energija planeta vas podstiče da učestvujete u zanimljivim razgovorima u kojima rađe učestvujete kao slušalac, a ne kao aktivni sagovornik. Ne bi bilo loše da ovaj dan iskoristite u planiranju romantičnog vikenda sa voljenom osobom.

BIK

Razgovori i putovanja su vam danas u prvom planu. Najvjerovatnije ćete dobiti poziv za stručno usavršavanje vezano za posao kojim se trenutno bavite. Što se emotivnog života tiče, shvatit ćete da sa voljenom osobom imate mnogo toga zajedničkog. Hemija između vas je evidentna; izdvojte malo vremena da se sklonite od svih i na miru podijelite nježnosti.

BLIZANCI

Razmišljate o porodici i obećanjima koje ste im dali. Danas je krajnje vrijeme da ih ispunite. Ne dozvolite da vas iznenadne obaveze u tome ometu. Data riječ je data riječ, u protivnom, rizikujete da se neko razočara u vas. Potrudite se da saslušate šta jedan prijatelj ima da vam kaže. U pitanju je nešto vezano za selidbu.

RAK

Danas ćete biti prilično strastveni. Na vašu žalost, potrebno je još mnogo toga da uradite da aktuelnu romansu dovedete na željeni nivo. Danas vas takođe očekuje i mnogo posla vezanog za papirologiju. Nećete u tome naročito uživati, ali ćete biti zadovoljni činjenicom što ćete mnogo toga postići u jednom danu.

LAV

Iako sebe smatrate racionalnom osobom, vaša intuicija danas dolazi do punog izražaja. Nemojte da je ignorišete. Dajte sebi jedan dan da poverujete da imate sposobnost da predosjetite budućnost. Nema ništa loše u tome, čak biste mogli i da se zainteresujete za okultno, astlologiju i tumačenje snova, zašto da ne?

DJEVICA

Smatrate sebe za prilično racionalnu osobu. Jedan slučajan susret bi mogao da vam “pomuti pamet” i da zaboravite na stvarnost. Danas zaista postoji šansa da se konačno zaljubite! Ne odbijajte poziv za zabavu, odmor vam je preko potreban, a sva je prilika da ćete tamo upoznati tu pravu osobu.

VAGA

Ovo neće biti običan dan za vas. Predstoji vam mnogo uzbuđenja, a malo sna. Ne dozvolite da vam vrijeme uzalud prolazi – od samog jutra krenite u akciju. Mnoge mogućnosti samo čekaju na vas. Neke stvari iz prošlosti treba da ostavite po strani i da se fokusirate na budućnost. Na poslovnom planu, dobit ćete pomoć tamo gdje ste je najmanje očekivali.

ŠKORPIJA

Danas je veoma bitno da budete racionalni i trezveni i to tokom cijelog dana. Ovog dana biste mogli da napravite neke temelje za budućnost. Iskoristite vrijeme na najbolji mogući način, razmišljajući o budućim uspjesima. Nekih stvari bi bilo poželjno da se odreknete. Ispočetka će vam ići teško, ali budite uporni jer se uspjeh ne dešava preko noći.

STRIJELAC

Oslonite se na vašu izraženu intuiciju. Neke stvari u vašem okruženju ne treba da ignorišete. Ako ste do sada nastojali da se ne miješate u odnose izvjesnih bliskih ljudi u vašem okruženju, sada je vrijeme da to učinite. Prije nego što se u bilo šta opustite, još jednom razmotrite sve opcije. Budite spremni na činjenicu da može doći do otuđenja između vas i nekog ko vam mnogo znači.

JARAC

Veoma je bitno da danas pokažete poštovanje prema vašim pretpostavljenima. Mnogo toga možete da naučite ako budete pažljiv slušalac. Brzopletost i nepromišljenost može da vas dovede u neprilike. Ne srljajte u neke situacije zbog kojih bi kasnije mogli da zažalite. Provjerite sve činjenice prije nego što donesete konačne zaključke.

VODOLIJA

Uradite nešto što u vama budi strast i dobro raspoloženje. Ne budite obeshrabreni ako za to nemate podršku od onih od kojih je očekujete. Motivaciju ćete najlakše pronaći u malim stvarima. Emotivni razgovor sa partnerom bi mogao da vam natjera suze na oči. Vjerovatno ćete saznati da prema vama gaji zaista najdublja osjećanja.

RIBE

Sretne okolnosti u kojima će se naći član porodice ženskog pola, učinit će vas veoma ponosnim. Nađite vremena da izrazite vaše mišljenje i pohvale. Vaši lični projekti, pogotovo oni koji uključuju druge ljude, bi danas mogli da naiđu na izvjesne prepreke. Najbitnije je da ne očajavate i da po svaku cijenu zadržite kontrolu. Fokusirajte se na rješenje, prenosi “Alo!“.

