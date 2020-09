Četiri tipa žena koje muškarci izbjegavaju

1. Djevojčica kojoj uvijek nešto treba

Ovaj tip žene je noćna mora svakog muškarca. Ona je curica kojoj uvijek nešto treba, ona plače za svaku sitnicu, ona se tuži na sve, ona je jednostavno iritantna. Međutim, najstrašnije je što je cilj žene ovog tipa uglavnom brak, a te se njene “cmizdrave” osobine ispolje tek kasnije. Isprva, ovakva se žena čini vrlo nezavisna i sposobna da sve obavi, ali što veza odmiče, to njene prave osobine izlaze na vidjelo. Ovakve žene bi trebale odmah dati do znanja da je sigurnost i nježnost ono što žele. U tom slučaju, možda se muškarac i navikne.

2. Mrziteljica muškaraca

Ovaj tip žene se razlikuje od ostala tri jer za muškarce predstavlja izazov. Većina će je pokušati “ukrotiti” i pokazati joj kako su muškarci zapravo super i da nema razloga da ih ne voli. Ipak, zbog njene snage (gnjeva), muškarci neće željeti s njom započinjati ozbiljne veze, ali će smatrati dobijenim ratom ako s njom uspiju imati seks. Ovakva žena je bliska muškarcima po kompetitivnim karakteristikama, a ženama zbog zavodljivosti.

3. Pričalica bez granica

Sa stajališta muškarca, žensko “brbljanje” nije niti loše niti dobro. Do nedavno je postojalo uvriježeno mišljenje da žene pričaju više od muškaraca, ali su nove studije to pobile. Spolna razlika ne određuje ko je veća pričalica, a ko više priča o nečemu zavisi i o temi razgovora. Ipak, ono što muškarcima smeta jeste kada ga neko ne sluša u i uporno prekida. Žene koje to rade, odbit će muškarca koji ne voli dominaciju. Pričanje nije zanimljivo ako žena ubacuje svoje komentare svaku minutu.

4. Kraljica karijere

Kako iza svakog mita stoji trunčica istine, tako i u ovom slučaju postoji nešto zbog čega se muškarci “plaše” uspješnih žena. Naime, ono čega se muškarci zapravo boje nisu uspješne žene, već činjenica da im oni nisu potrebni. Mnoge žene smatraju da ako imaju vlastito auto, stan, dobru plaću i društveni život, ne trebaju muškarca kako bi ih usrećio. To je pogrešno razmišljanje i zbog toga muškarci od njih bježe glavom bez obzira. Kao što u prvom slučaju ne vole djevojčice koje stalno “cmizdre”, muškarci također ne vole ni žene koje nikada neće priznati da ih trebaju.

