Poruka ženi koja mi je uzela muškarca: “Ni sanjala nisam da ću da ti budem zahvalna”

Mislila sam da je to prolazna strast i nešto što ćemo obadvoje da prevaziđemo i zaboravimo, ali on me je ostavio zbog tebe. Kako sam samo bila glupa. Njegovo nevjerstvo me je povrijedilo na način na koji nisam mogla ni da zamislim, ali ono što me je slomilo jeste činjenica da je izabrao tebe umjesto mene.

Pokušavala sam da opravdam njega i nađem razlog za takvo njegovo ponašanje. Nisam mogla to da prihvatim i krivila sam tebe za svu nesreću koja mi se dogodila. Čekala sam ga i bila sam ubijeđena da želi da mi se vrati ali da mu ti ne dozvoljavaš da to uradi. Šta si to imala ti što nisam imala ja, šta je to što si mu pružila ti, a što nisam mogla ja da mu pružim?

Trebalo mi je mnogo vremena da se dozovem pameti i da se suočim sama sa sobom. Počela sam da ludim i tek kada sam bila na pragu da dodirnem dno, nekako sam se suočila sa realnošću. Skvatila sam da u stvari ništa od toga nije tvoja krivica. On je bio odrastao muškarac koji zna sam da donosi odluke i donio je odluku da bude sa tobom.

Nije bila tvoja obaveza da brineš o mojim osjećanjima, već njegova. Sa njim sam provela godine zajedno i sa njim sam planirala budućnost i on je trebao da brine o tome kako će njegovi postupci da utiču na mene. Ali on to nije uradio. Nije se ni jednom okrenuo niti razmislio o bolu koji mi nanosi. I dok sam se ja borila da vratim svoj život u normalu, on je bio srećniji nego ikada.

Onda sam shvatila da jedina osoba koja treba da brine o mojoj sreći sam ja sama i da sam ja jedina koja treba da brine o svom životu. Tada sam konačno smogla snage da vam oprostim i to je bila najbolja stvar koja mi se dogodila. Sjetila sam se svakog momenat kada me je on iznevjerio, kada me je povrijedio i svakog puta kada me nije poštovao i volio dovoljno.

Da se ovo nije dogodilo nikada ne bih saznala koliko sam jaka i hrabra. Nikada ne bih saznala kako prava ljudav treba da izgleda i da ne treba da pristajem na manje nego što zaslužujem. Sada znam da on nikada nije zaslužio mene i sve što sam mu dala. Naučila si me da kada mrziš postaješ zarobljenik svoje sopstvene mržnje i da je oproštaj jedini put do oslobođenja,piše Infpult

Najvažnija stvar koju si me naučila jeste da me niko neće voljeti dok ja ne naučim da volim sama sebe. Da nije bilo tebe nikada ne bih iskusila ljubav koju osjećam sada i nikada ne bih upoznala muškarca koji me je učinio najsrećnijom ženom na svijetu. Zahvalna sam ti jer sam konačno voljena i poštovana na način na koji bi svaka žena trebalo da bude.

Da nije bilo tebe provela bih ostatak života sa nekim ko nije znao da me voli i poštuje onoliko koliko zaslužujem. Nikada nisam ni sanjala da ću da budem zahvalna zeni koja je ukrala mog muškarca, ali evo ja upravo radim baš to.

