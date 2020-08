Po nagovoru majke Ana Nikolić kreće na odvikavanje od alkohola

Ana Nikolić uskoro će krenuti na odvikavanje od alkohola, na nagovor svoje majke Milijane Nikolić, saznaje Kurir.

Duže vreme poznata pevačica ima ozbiljan problem sa alkoholizmom i to sve manje uspeva da prikrije u javnosti. Još se prepričava njeno gostovanje u emisiji “Ami Dži šou” iz marta ove godine, kad je bila vidno pripita, a takođe, spekulisalo se da je na nastup na jednom splavu u Beogradu takođe došla “pod gasom”Ona sama nikad nije krila da voli da popije koju čašicu alkohola, ali problem je u tome što se njena strast otela kontroli. To vide svi ljudi u Aninom okruženju i savetovali su je da smanji upotrebu alkohola, posebno jer je imala operaciju želuca i ne bi smela toliko da pije. Međutim, Nikolićeva bi uvek rekla da je svesna svog poroka i obećavala da će to rešiti što pre.

Nedavno je, kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, imala ozbiljan razgovor sa svojom majkom Milijanom, koja joj je skrenula pažnju da je došao krajnji momenat da preduzme ozbiljne mere. Predložila joj je da se prijavi na lečenje u jednu poznatu kliniku za lečenje bolesti zavisnosti u Zemunu koja za kratko vreme pacijentima uspešno pomaže da se oslobode poroka, a nisu obavezni da budu na stacionarnom lečenju. Ana je, priča sagovornik, u početku odbijala tu mogućnost, tvrdeći da može da drži pod kontrolom sebe i svoje loše navike, ali je Milijana insistirala da je posluša. Na kraju je pevačica popustila. Prošle nedelje njih dve su otišle na kliniku i porazgovarale s lekarima, Ana im je objasnila svoj problem, koliko dugo traje i izrazila želju da se Dogovor je da tretman počne već od septembra, do kada Nikolićeva mora da pripremi sve neophodne nalaze koje su tražili doktori s klinike. Kako se saznaje ceo tretman koštaće oko 5.000 evra i odvijaće se u dve faze. U prvoj će se lečiti pomoću blokatora koji deluju direktno na receptore u mozgu, a u dugoj fazi će, osim toga, imati i psihološku pomoć, seanse razgovora s terapeutima koji su stručni za bolesti zavisnosti,piše Informer

Facebook komentari