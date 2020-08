Neke nježne biljke zapravo vole žestoko: Koja poza je kao stvorena za vaš horoskopski znak

Ove bi poze trebale odgovarati i pripadnicama i pripadnicima pojedinih znakova, što ne znači da bi ih trebali prakticirati samo međusobno – dobrodošli su i drugi znakovi!

OVAN

Žena je gore

Ovnovi znaju što žele i znaju kako to dobiti. Isto vrijedi i za Ovnice, pa ne čudi što im je omiljena poza gore, s partnerom oči u oči, jer s vrha najbolje kontroliraju situaciju. Partner se nema na što žaliti, jer će uz sve dobiti i nesmetan pogled na Ovnicu u akciji!

BIK

Leptir

Tko bi rekao da Bikovi rado biraju pozu leptira? No, kad se zna da Bikom upravlja Venera, boginja ljubavi i tjelesnih užitaka, sve postaje jasnije – Bikovi žive za seks i vole poze koje omogućuju duboku penetraciju. Kod leptira žena leži na leđima podignute zdjelice na rubu kreveta, stola, sofe…, noge su raširene, koljena savijena, muškarac stoji ili kleči među njenim nogama. Širenjem i skupljanjem nogu, poput krila leptira, žena mijenja kut i ritam penetracije.

BLIZANCI

Tačke

Blizanci su vitalni, spremni na sve i fleksibilni. Vole osvajati i dokazivati se, a to se vidi i po njihovoj omiljenoj pozi. Žena se iz stojećeg stava savija naprijed sve dok joj glava i ruke ne dođu do površine kreveta. Partner prilazi straga, prima je za gležanj i podiže jednu njenu nogu do visine svojih kukova, kako bi mogao penetrirati odostraga. Druga ženina noga je na tlu, blago povijena, kako bi mogla rasporediti težinu – podizanjem i spuštanjem noge pronaći će idealan položaj.

RAK

Ubod

Rakovi teže intimnosti i dubokoj emotivnoj povezanosti, a ova poza, koja je varijacija misionarske, nazvana trn ili ubod, omogućuje najdublju fizičku penetraciju. Žena leži na leđima, visoko podignutih nogu, noge su blizu kako bi stisnula donje mišiće zdjelice. Kad muškarac prodire pod tim kutom, pogađa G-točku, što omogućuje nevjerojatan duboki orgazam.

LAV

Deva

Ovo nije nasumično nabrajanje afričkih životinja, nego izbor poze za jedinu zvijer u horoskopu. Svi Lavovi potajno misle da imaju super pozadinu i super kosu, a poza deve omogućuje im da i jedno i drugo dođe do izražaja. Žena se spusti na sve četiri, stopala su joj spojena. Partner kleči iza, a njegova koljena obujmljuju njena. Tijekom penetracije žena se spušta, sve dok stražnjicom ne dodirne pete. Ova strastvena poza omogućuje duboku penetraciju.

DJEVICA

Nakovanj

Elegantna i čedna Djevica, pa nakovanj?! Da, da, ove se nježne biljke u spavaćoj sobi pretvaraju u životinje i vole brzo i žestoko. Za pozu nakovnja žena legne na krevet i podigne koljena prema prsima. Muškarac kleči, leđa su mu uspravna i ima neometan pristup G-točki.

VAGA

Ples u krilu

Vage vole pokazivati svoje seksualne super moći, jer njihov je vladar Venera, i kao takve najveći su ljubavnici horoskopa. Sve su im poze dobrodošle, ali ono što ženske Vage najviše vole je seksi striptiz i mazni ples u muškarčevu krilu. Nadraživanje i stimuliranje jednako će uzbuditi nju kao i njega.

ŠKORPION

Obrnuta jahačica

Škorpioni i Škorpionke nemaju dvojbi – jahačica okrenuta leđima pruža brz i žestok seks, a istodobno čuva barijeru među partnerima, jer si ne vide lica. Nije baš romantično, ali odražava snažnu potrebu Škorpiona da sačuvaju svoj prostor.

STRIJELAC

Stojeći

Strijelac je pustolovan i slobodouman ljubavnik, a ono što ga posebno pali je mogućnost da bude uhvaćen tijekom seksa. Upravo zato voli seks vani, a za svaku priliku tu je stojeći položaj. Žena se nasloni na zid s malo raširenim nogama, partner je čvrsto uz nju, zgrabi je za stražnjicu i podiže je prema svojim kukovima. Muškarac kontrolira ritam penetracije.

JARAC

69

Jarci vole da sve bude fer i pošteno, da oboje jednako daju i dobiju, pa poza 69 za njih ima mnogo više od tjelesne razine. Shvaćaju je više kao timski rad, jer i ona i on rade na istom cilju – velikom O za oboje.

VODENJAK

Neka se trese

Prirodno znatiželjni i analitični, Vodenjaci uživaju u otkrivanju neutabanih staza, novih poza i tehnika. To može biti seks na perilici rublja koja centrifugira punom brzinom, a ako je potrebno možete i vratiti program. Žena leži licem na perilici, nogama dodiruje pod. Muškarac stoji iza, ruke su mu na ženinim bokovima, prodire straga. Brze vibracije perilice odaslat će uzbudljive drhtaje kroz vaša tijela.

RIBE

Slovo X

Provesti cijeli dan u krevetu Ribama se čini kao dobra ideja svaki dan. Ovaj je znak gladan ljubavi, ali voli se i zabaviti, pa igračkice neće škoditi. Za pozu X oboje leže na boku, licem prema licu. Kad počne penetracija, trebali bi ispružiti noge i odmaknuti se prsima kako bi tijelima oblikovali slovo X. Sada muškarac ima dovoljno prostora da zadovoljava ženu i vibratorom, a može i žena stimulirati njega. Super za oboje, prenosi gloria.

Facebook komentari