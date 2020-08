Dnevni horoskop za 24. avgust.2020.

OVAN

Možete da se nadate veoma pozitivnim okolnostima. Dokazaćete svoje sposobnosti i posvećenost poslu. Kroz zanimljivu komunikaciju sa jednom novom osobom polako dolazite do zbližavanja i flerta. Izbegavajte masnu hranu.

BIK

Možete da se nadate da ćete biti veoma zadovoljni ishodom obavljenog posla tokom današnjeg dana. Rešili ste neke nedoumice u vezi voljene osobe i osećate se mnogo bolje nakon toga. Sasvim dobro zdravlje.

BLIZANCI

Pred vama je prilika da pružite svoju pomoć nekome u nevolji. Osetićete se dobro nakon toga. Na emotivnom planu vas očekuju nagle promene i preokreti. Odnos sa voljenom osobom nije isti kao pre. Problemi vezani za krvotok.

RAK

Rešili ste većinu situacija koje su vas zabrinjavale i sada se osećate mnogo bolje i rasterećenije. Voljena osoba vam je maksimalno posvećena. Pred vama je dan koji će biti ispunjen nežnim trenucima. Osetljivi bubrezi.

LAV

Funkcionišete pod pritiskom i niste zadovoljni zbog toga. Moguće je da ozbiljno razmišljate o nekom drugom radnom mestu. Ako ste slobodni možete da očekujete zanimljivo poznanstvo. Pad imuniteta je naglašen.DEVICA

Došao je trenutak da sagledate neke stvari sa distance i da se posvetite dubokoj analizi poslovne situacije. Možete da očekujete zanimljiva dešavanja sa osobom koju poznajete već duži vremenski period. Osetljiv grudni koš.

VAGA

Ukoliko se bavite privatnim poslom, pred vama je generalno povoljan dan za proširenje kruga saradnika. Bračni partner se trudi oko vas ali i dalje nešto ne štima. Teško vam je da pređete preko ponosa. Odlično zdravlje!

ŠKORPIJA

Tokom današnjeg dana ćete biti malo rastrzani i neće vam biti lako da se maksimalno posvetite svom poslu. Moguće je da ćete imati zanimljiv flert sa osobom koju upoznajete spontano u svom okruženju. Problemi sa varenjem.

STRELAC

Finansijska situacija vam se značajno popravlja i to vas čini srećnim. Očekuje vas generalno dobar dan. Dolazi do zahlađenja između vas i osobe do koje vam je stalo. Za mnoge stvari krivite sebe. Osećate se generalno dobro.JARAC

Pred vama je prilično dobar dan kada je u pitanju polje posla. Nema neočekivanih problema ili promena. Zaljubljeni ste i osećate se srećno kada ste sa voljenom osobom. Očekuje vas dobar period za brak. Potreban vam je san!

VODOLIJA

Iako se na poslovnom planu ne nalazite pod idealnim okolnostima, faktor sreće bi danas mogao značajno da vas posluži. Slobodne Vodolije bi danas mogli da sretnu osobu sa kojom će imati ljubav za ceo život. Prija vam vežbanje.

RIBE

Promena posla vam prija. Ako se bavite privatnim biznisom, očekuje vas odlična zarada i veliko poboljšanje. Partner smatra da ste hiroviti, a vi da je on malo ograničen ili dosadan. Veza teško neće potrajati… Problemi sa urinarnim traktom,piše Stil

