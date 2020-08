Djevice imaju komplikovanu i kompleksnu ličnost – 10 pozitivnih i 10 negativnih osobina Djevica

maju veoma puno pozitivnih osobina, ali ako neke stvari počnu neočekivano da se dešavaju kako oni nisu planirali, to može da probudi njihove negativne osobine. 10 Pozitivnih osobina kod Djevica Djevice su definitivno neko koga treba da imate u svom okruženju. Imaju praktičan pristup prema životu što se manifestuje kroz njihove sledeće osobine.

1. Logičnost. Uvijek će dobro da razmisle prije nego što donesu neku odluku. Svaki problem će prvo da sagledaju sa svih strana prije nego što se odluče da krenu da ga riješavaju, jer ne vole ni u čemu da zabrljaju. 2.Vrijedni su. Djevice znaju da se dobre stvari dešavaju samo ako s trudite da ih zaslužite. u stanju su da ne spavaju noćima kako bi završili neki posao na vrijeme. Znaju da njihov trud neće proći nezapaženi i mnogi se dive njihovoj posvećenosti poslu.

3.Kreativnost. Vole da se izražavaju kroz muziku, plese, glumu pa čak i slikanje. Na taj način odvraćaju pažnju sa trenutnih problema koje imaju. 4. Imaju izraženu sposobnost opažanja. Imaju nevjerovatnu memoriju i u stanju su da se sjete nekih stvari iz djetinjstva kojih se dugi nebi mogli sjtiti.

5.Vijerni su. Ako ste u romantičnoj vezi sa Djevicom oni će vam pokazati koliko vam mogu biti vijerni. Nikada vas neće iznevjeriti i uvijek će vam pokazati koliko je njihova ljubav bezuslovna i uvijek će vam ostati vijerni. 6. Ljubazni su. Djevice su jedan od najljubaznijih znakova zodijaka. Ljubazni su i skromni i uvijek se trude da pomognu svima oko sebe.

7. Strpljivi su. Iako postoji granica do koje Djevice mogu da budu strpljive, ljudi koji je okružuju će ipak imati dovoljno vremena da isprave greške koje su učinile prema Djevicama. 8. Odgovorne su. Ako Djevicama dajete neke instrukcije, one će pažljivo da vas slušaju i da prete te instrukcije tačno onako kako ste im rekli. Voe da budu odgovorni za neku situaciju pa nikada neće dozvoliti da nešto ktene po zlu ili da negoga iznevjere.

9. Pouzdani su. Veoma su pouzdane i daće svima do znanja da će uvijek biti tu za njih kad god im treba pomoć. 10. Skromne su. Uživaju u tome šro ih ljudi vide kao veoma prizemljene osobe, i uvijek su spremni da stav potrebe drugih ispred svojih potreba.

10 negativnih osobina kod Dijevica Kao i svi znakovi zodijaka ni Djevice nisu izuzetak kada su u pitanju negativne osobine. 1. Sposobnost zapažanja. Iako im je njihovo pamćenje dobar alat ponekad može da bude i uzrok njihove nervoze. U stanju su da se sjete incidenata koji su se desili jako davni i da i dalje osjećaju grižu savjesti kako je taj incident završio.

2. Kritični su. Znaju biti veoma kritični bez da razmisle o tome kako previše sude drugima. Ponekad osjećaju da se ljudi oko njih ne drude dovoljni ili bar onoliko koliko se oni trude.

3. Tvrdoglavi su. Jednom kada vide nešto što žele, ne postoji niko ko bi mogao da ih omete da to i dobiju. Čak i ako taj neko ima bolji prijedlog kako da dođe do svog cilja, Djevica ga neće poslušati i radiće po svom.

4. Napeti su. Djevice bi trebale da nauče da ponekad jednostavno treba malo da popuste. To ih može dovesti do toga da zaborave na sebe i svoje potrebe u nastojanj da ugode svima oko sebe. 5. Pretjerano su pažljivi. Žele da svi koji je okružuju budu zadovoljni i srećni. to ih može dovesti do toga da zaborave na sebe i svoje potrebe.

6. Lako se isfrustriraju. Veoma su precizni i znaju biti veoma kritični sami prema sebi. Ne prihvataju ništa što nije savršeno i onako kako su oni zamislili da treba da bude. 7.Previše razmišljaju. U stanju su da konstantno razmišljaju o nekim stvarima koje su de dogodile u prošlosti i koje ne prestaju da ih muče. Sa takvim ponašanjem mogu da izluđuju sve koji ih okružuju. Jedino šta u tom momentu može da ih smiri je san, ali ni to ne traje dugo,piše Infpult

8. Previše su nezavisni. Vole da riješavaju stvari na svoj način, pa čak i kad im je baš potrebna pomoć neće je zatražiti. Oslanjaju se samo na sebe i ne žele da gnjave druge sa svojim problemima. 9. Lako se iznerviraju. Ne rade to namjerno ali jednostavno si ne mogu pomoći, naročito ako nešto rade i neko počne da ih uznemirava. U takvim momentima su u stanju da ispolje svoj najveći bijes.

10. Veoma su izbirljive. Veoma su precizne u svojim odlukama i imaju kreiranu sliku u svojoj glavi za gotovo sve, bilo da je u pitanju partner, hrana ili emisije koje gledaju.

