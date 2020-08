DOMAĆICE, DA LI I VI PRAVITE OVU GREŠKU? Ako držite jaja u vratima frižidera, VIŠE NIPOŠTO NEMOJTE

Na ovu temu nikad nećete dobiti jedan odgovor. Netko će reći kako je logično da se jaja drže u hladnjaku jer će se sporije kvariti na nižoj temperaturi, dok će vam drugi savjetovati da ih radije držite u kuhinjskom ormariću jer je baš ondje idealna temeperatura za njih.

Ono što se sa sigurnošću može reći jest – jajima nije mjesto u vratima hladnjaka jer se ondje brže kvare, upozorava stručnjakinja za skladištenje hrane Vlatka Lake. Iako na vratima postoji ugrađena polica za jaja, to je najlošiji izbor jer su ondje namirnice najviše izložene promjenama temperature prilikom otvaranja i zatvaranja vrata frižidera,piše Alo.

Lake objašnjava da su jaja najsigurnija na mjestu gdje je temperatura stalna. Preporučuje da ih držite u njihovoj kutiji i na polici kuhinjskog ormarića. Također se savjetuje jaja držati podalje od hrane intenzivnog mirisa, s obzirom na to da je ljuska vrlo porozna, piše The Sun.

Kako biste u potpunosti isključili mogućnost zaraze, jaja nikad ne stavljajte blizu sirovog mesa. Optimalna temperatura na kojoj se održava njihova svježina i kvaliteta je 20 ° C.

